Головний інфекціоніст Сумщини про «епідемію холери»

«Ось таку дурницю два дні поширюють багатьма групами. До мене цей «лист щастя» приходить за Вайбером, Вотсапом, Телеграмом від знайомих вже ...цятий раз. Пояснюю: це фейкове вкидання та тупа дезінформація, яка не витримує жодної критики.
Ніякий головний лікар нікого ніде не збирав. І ніяка то не холерна паличка, а холерний вібріон. Але й на нього ніхто не чекає. І нічого не насувається. І ніяка не величезна смертність, навіть, якщо що. І, звичайно, ні «шеф, все пропало!»
Коротше, з огляду на викладене, вирішила внести деяку ясність. І аби зменшити розпал пристрастей, — ось вам правда про холеру від інфекціоніста! Але перш за все хочу сказати, що про холеру говорити стану з урахуванням особистого досвіду, оскільки з цією підступною дамочкою зустрічатися доводилося.
Людство вже давно знайоме з холерою, захворюваність якою в минулому призводила до значної кількості смертей. Але підкреслюю — в минулому. Через це, а також через швидке розповсюдження, холера відноситься до карантинних інфекцій. Щорічно хвороба реєструється більше ніж в двадцяти країнах світу. Випадки холери в Україні були зареєстровані в дев’яностих роках минулого століття (в основному в 1994-1995р.р.) та у 2007 (це був завезений з Індії у Сумський район випадок холери), 2011 роках. Останній спалах холери був у Маріуполі в 2011 році (18 випадків).
Холера — це гостра діарейна інфекція, що виникає при вживанні води та харчових продуктів, заражених бактерією Vіbrіo cholerae. Передається вона від людини до людини, частіше при вживанні забрудненої води, овочів, фруктів, при купанні у забруднених водоймищах, а також через їжу і при побутових контактах. Тварини на холеру не хворіють (навіть ті, що з наших бандерівських біолабораторій))).
Інкубаційний період триває від кількох годин до 5 днів. Хвороба, зазвичай, починається гостро і призводить до різкого зневоднення організму. При своєчасно розпочатому лікуванні холера закінчується повним одужанням. За відсутності ефективної терапії протягом 2-3 днів, в хворого може розвинутись кома, іноді можливі летальні наслідки.
Але наголошую, що при ранній діагностиці і правильному лікуванні холера повністю виліковна. Саме тому при перших симптомах діареї слід негайно звернутися до лікаря! Є три сигнальні ознаки холери, що відрізняють її від інших кишкових інфекцій: це нормальна температура, відсутність больового синдрому і первинність проносу по відношенню до блювоти. Але можуть бути і нетипові форми.
Щоб уникнути ризику захворювання, дотримуйтесь простих правил:
- не купуйте продукти харчування, зокрема, рибу, у місцях стихійної торгівлі;
- не купайтеся і не ловіть рибу у забруднених водоймах;
- дотримуйтеся особистої гігієни, ретельно мийте руки перед тим, як брати чи готувати їжу, після відвідування туалету;
- використовуйте чисту воду;
- мийте овочі і фрукти перед вживанням; ретельно готуйте їжу, проварюйте чи просмажуйте продукти харчування перед вживанням.
Варто зазначити, що ці прості речі захистять вас і від інших харчових негараздів.
Кип'ятіння вбиває холерні вібріони вже через 1 хвилину.
І ще. Збудник холери надзвичайно чутливий до кислого середовища. Тому захворювання важче перебігає в осіб із зниженою кислотністю шлункового соку. І саме тому при відпочинку на березі водоймища раджу вживати їжу підкислену лимонним соком, лимонною кислотою або сухим вином.
У Сумській області загрози виникнення холери наразі нема. Ситуація щодо водопостачання задовільна, у тому числі і на деокупованих територіях. За даними Держпродспоживслужби на Сумщині контроль за якістю води здійснюється регулярно і підстави для хвилювання відсутні.
P. S. Як вже писала, в цьому столітті в Україні випадків холери реєструвалося зовсім небагато. А рахунок, до речі, був відкритий у 2007 році саме на Сумщині, коли захворювання виявили у мешканки Сумського району, яка напередодні повернулася з Індії. (https://www.facebook.com/1205463762895069/posts/2249244255183676/).
З якою ж ностальгією я згадую цей випадок. Або те, як ми виїжджали на спалахи ГКІ. Чудовий час... Невже нас це справді турбувало??? Але тримаймося, бережемо себе та один одного. Все буде добре!», - написала вона.