Головний інфекціоніст Сумщини про «епідемію холери» Головний інфекціоніст Сумщини Ірина Троцька у фейсбуці прокоментувала чутки про епідемію холери, що насувається на Україну.

«Ось таку дурницю два дні поширюють багатьма групами. До мене цей «лист щастя» приходить за Вайбером, Вотсапом, Телеграмом від знайомих вже ...цятий раз. Пояснюю: це фейкове вкидання та тупа дезінформація, яка не витримує жодної критики.

Ніякий головний лікар нікого ніде не збирав. І ніяка то не холерна паличка, а холерний вібріон. Але й на нього ніхто не чекає. І нічого не насувається. І ніяка не величезна смертність, навіть, якщо що. І, звичайно, ні «шеф, все пропало!»

Коротше, з огляду на викладене, вирішила внести деяку ясність. І аби зменшити розпал пристрастей, — ось вам правда про холеру від інфекціоніста! Але перш за все хочу сказати, що про холеру говорити стану з урахуванням особистого досвіду, оскільки з цією підступною дамочкою зустрічатися доводилося.

Людство вже давно знайоме з холерою, захворюваність якою в минулому призводила до значної кількості смертей. Але підкреслюю — в минулому. Через це, а також через швидке розповсюдження, холера відноситься до карантинних інфекцій. Щорічно хвороба реєструється більше ніж в двадцяти країнах світу. Випадки холери в Україні були зареєстровані в дев’яностих роках минулого століття (в основному в 1994-1995р.р.) та у 2007 (це був завезений з Індії у Сумський район випадок холери), 2011 роках. Останній спалах холери був у Маріуполі в 2011 році (18 випадків).

Холера — це гостра діарейна інфекція, що виникає при вживанні води та харчових продуктів, заражених бактерією Vіbrіo cholerae. Передається вона від людини до людини, частіше при вживанні забрудненої води, овочів, фруктів, при купанні у забруднених водоймищах, а також через їжу і при побутових контактах. Тварини на холеру не хворіють (навіть ті, що з наших бандерівських біолабораторій))).

Інкубаційний період триває від кількох годин до 5 днів. Хвороба, зазвичай, починається гостро і призводить до різкого зневоднення організму. При своєчасно розпочатому лікуванні холера закінчується повним одужанням. За відсутності ефективної терапії протягом 2-3 днів, в хворого може розвинутись кома, іноді можливі летальні наслідки.

Але наголошую, що при ранній діагностиці і правильному лікуванні холера повністю виліковна. Саме тому при перших симптомах діареї слід негайно звернутися до лікаря! Є три сигнальні ознаки холери, що відрізняють її від інших кишкових інфекцій: це нормальна температура, відсутність больового синдрому і первинність проносу по відношенню до блювоти. Але можуть бути і нетипові форми.

Щоб уникнути ризику захворювання, дотримуйтесь простих правил:

- не купуйте продукти харчування, зокрема, рибу, у місцях стихійної торгівлі;

- не купайтеся і не ловіть рибу у забруднених водоймах;

- дотримуйтеся особистої гігієни, ретельно мийте руки перед тим, як брати чи готувати їжу, після відвідування туалету;

- використовуйте чисту воду;

- мийте овочі і фрукти перед вживанням; ретельно готуйте їжу, проварюйте чи просмажуйте продукти харчування перед вживанням.

Варто зазначити, що ці прості речі захистять вас і від інших харчових негараздів.

Кип'ятіння вбиває холерні вібріони вже через 1 хвилину.

І ще. Збудник холери надзвичайно чутливий до кислого середовища. Тому захворювання важче перебігає в осіб із зниженою кислотністю шлункового соку. І саме тому при відпочинку на березі водоймища раджу вживати їжу підкислену лимонним соком, лимонною кислотою або сухим вином.

У Сумській області загрози виникнення холери наразі нема. Ситуація щодо водопостачання задовільна, у тому числі і на деокупованих територіях. За даними Держпродспоживслужби на Сумщині контроль за якістю води здійснюється регулярно і підстави для хвилювання відсутні.

P. S. Як вже писала, в цьому столітті в Україні випадків холери реєструвалося зовсім небагато. А рахунок, до речі, був відкритий у 2007 році саме на Сумщині, коли захворювання виявили у мешканки Сумського району, яка напередодні повернулася з Індії. (https://www.facebook.com/1205463762895069/posts/2249244255183676/).

З якою ж ностальгією я згадую цей випадок. Або те, як ми виїжджали на спалахи ГКІ. Чудовий час... Невже нас це справді турбувало??? Але тримаймося, бережемо себе та один одного. Все буде добре!», - написала вона.