Общество

Сергій Скакун
Сергій Скакун
Сегодня 17:30475

"Усе за свої кошти. Тільки обіцянки". У Сумах люди самотужки відбудовують житло після російського авіаудару

Намагаються відбудувати самі – так чинять мешканці вулиць Роменської та Спартака в Сумах. Три місяці тому в ніч проти 8 березня російська авіація скинула бомбу на приватні будинки. Тоді загинуло 22 людини, з них – троє дітей.

Чому постраждалі вирішили не чекати на допомогу від держави та який вигляд нині має місце влучання, читайте у матеріалі Суспільного.

У результаті бомбардування знищено кілька будинків. Зараз на їхньому місці пустка. Про те, що тут мешкали люди, вказує фрагмент паркана чи підвал із консервацією… Сусідує з ними будинок Олега Борисовича. Від його колишньої оселі лишилися дві стіни. Нині чоловік винаймає квартиру та разом із друзями намагається відбудувати дім.

 
Роменська
м. Суми 9.06.2022 р. Фото: Суспільне Суми

 

"Це мільйони треба в наш час. Усе самі, усе за свої кошти. Тільки обіцянки. Як з’явиться мер, то тільки наобіцяє – і все. Забув відразу, як тільки звідси поїхав", - говорить власник зруйнованого будинку Олег Борисович.

 
Роменська
м. Суми 9.06.2022 р. Фото: Суспільне Суми

Зо два десятки будинків понівечила ударна хвиля. Через неї в оселях містян повилітали шибки та зняло покрівлі. На дахах цих обійсть бачимо працівників, які намагаються їх полагодити.

 
Роменська
м. Суми 9.06.2022 р. Фото: Суспільне Суми

Павло також вирішив не чекати допомоги, а відбудовується власним коштом. Розпочав цю роботу місяць тому.

"Ціна матеріалу зараз така, що просто… Скуповував потихеньку, у борги вліз, а що ж? Треба робити. За мене ніхто цього робити не буде. Будівництво йде. Руїни. А садочок вижив. Оговтується. Яблуньки, черешеньки, виноград, квітнуть троянди. Були там і туї. Усе повискакувало", - розповідає власник пошкодженого будинку Павло.

 
Роменська
м. Суми 9.06.2022 р. Фото: Суспільне Суми

Через росіян Павлові доводиться роботи ремонт і в будинку…

"Усі ці меблі теж побиті. Нічого знову не поставиш. Усе нове потрібно купувати. Чотири роки ми тут прожили і все з початку", - каже чоловік.

 
Роменська
м. Суми 9.06.2022 р. Фото: Суспільне Суми

Працював на місці влучання і КП "Міськводоканал". За словами слюсаря аварійної бригади Юрія Бугайова, вони відновлювали пошкоджений водопровід.

"Вода є. Усі користуйтеся, будь ласка. Просто після бомби його тоді порвало і ми відновлювали. Бригада виїздила і відновлювала. Люди займаються. Бачите ж – будують. Колотять. Усе є", - говорить він.

 
Роменська
м. Суми 9.06.2022 р. Фото: Суспільне Суми

За словами міського голови Олександра Лисенка, через руйнування від повномасштабного вторгнення Росії в Україну, у Сумах постраждало 204 будинки, 57 з них - це багатоповерхівки.

 
Роменська
м. Суми 9.06.2022 р. Фото: Суспільне Суми

 

"Ми опрацювали 475 звернень з відповідними висновками експертиз. Це стосується і капітального ремонту. На жаль, 51 об’єкт не підлягає відновленню. Це пошкодження фундаменту, це пошкоджені стіни. Це більше стосується приватного сектору. Вони чекають державної програми. Ми на неї теж чекаємо. Хоча всі знають, що 250 мільйонів виділили на Сумську область, із них частина на місто Суми. Це першочергове відновлення дверних отворів, двері, вікна, покрівлі в багатоповерхівках", - говорить сумський міський голова Олександр Лисенко.

 
Роменська
м. Суми 9.06.2022 р. Фото: Суспільне Суми

Вирву, яка утворилася на місці влучання авіабомби, зрівняли із землею навколо. Дістатися туди, де три місяці тому був епіцентр ураження, неможливо. Там з усіх боків паркан. До цих подій там мешкала родина, що складалася з трьох дорослих та трьох дітей…

Общество
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"Усе за свої кошти. Тільки обіцянки". У Сумах люди самотужки відбудовують житло після російського авіаудару
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