Общество

Сергій Скакун
Сергій Скакун
Сегодня 22:5673

Сумщина. 100 днів війни...

Сота доба сумної та героїчної історії війни на Сумщині. Сорок два дні з цих ста на території області перебували ворожі війська.

Голова Сумської ОВА Дмитро Живицький підбив підсумки 100 днів повномасштабного вторгнення росії в Україну для Сумщини.

Ми - північний форпост, який закрив собою Україну. Наші поля рясно удобрені тим, що називало себе солдатами другої армії світу.
Ми тримаємо понад півтисячі кілометрів кордону з ворогом ціною життів наших захисників.

Сумщина під кулями, снарядами і ракетами ворога подовжує працювати і відновлюватись, будуючи амбітні плани на майбутнє.

100 днів втрат у цифрах виглядають так:
 - пошкоджено 1979 об’єктів критичної інфраструктури та житлового фонду (через постійні обстрілі і бомбардування кількість постійно зростає);
 - зруйновано 580 км та пошкоджено 833 км доріг;
 - пошкоджено 15 мостів;

За 100 днів від и на території Сумщини:
 - загинуло 135 цивільних людей, з яких 8 – діти.
Це - офіційна статистика людських втрат. Ми розуміємо, що вони більші.

Понад 150 мешканців Сумщини досі знаходяться у полоні ворога.
За кожною цифрою - людський біль, горе втрати та розпач, які у цифрах виразити неможливо.

100 днів життя під час війни у цифрах виглядають так:
- залізницею отримано 4 млн 276 тис тон гуманітарної допомоги;
 - до лікарень області передано: 19 автомобілів швидкої допомоги, 4 наркозних станції, 5 апаратів ШВЛ, 40 кисневих концентраторів, 1 інкубатор для виходжування передчасно народжених немовлят, 14 генераторів;
 - ліквідовано ямковість на 30,5 тис м2 доріг;
- частково відновлено 45 об'єктів;
 - засіяно 1105 тис га полів, це 91% від запланованого. А от гречки посіяли на площі 6,5 тис га (як було заплановано ще до війни);
 - аграрії оформили пільгові кредити на понад 530 млн. грн;
- на 100% відновили зв'язок;
 - взяли шлюб 1074 пари;
 - народилось понад 4200 немовлят;
Кохання, дитячі посмішки, радісні моменти – це все також не оцифруєш)

У цьому дописі немає цифр і даних про наших захисників. Ми пишаємося нашою теробороною та добровольцями, військовими, прикордонниками, рятувальниками, медиками.
Ваш героїзм, мужність та сміливість - неймовірні.
Втрати - нестерпно болючі.
Працюємо над тим, щоб наші захисники були забезпечені усім необхідним та поверталися живими!

 Дякую за допомогу нашим міжнародним та українським партнерам! Організаціям, асоціаціям, великим та маленьким командам і кожному окремому волонтеру.
Без вас ми би не встояли.

Із Сумщини під час війни виїхали понад 300 тисяч людей. Більшість з них - гуманітарними коридорами.
Майже 200 тисяч вже повернулися додому.

Завтра - сто перший день нашої незламності і боротьби. Ще один день, який наблизить перемогу.

Слава Україні

Общество
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