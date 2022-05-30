Голова Сумської ОВА Дмитро Живицький підбив підсумки 100 днів повномасштабного вторгнення росії в Україну для Сумщини.

Сумщина під кулями, снарядами і ракетами ворога подовжує працювати і відновлюватись, будуючи амбітні плани на майбутнє.

100 днів втрат у цифрах виглядають так:

- пошкоджено 1979 об’єктів критичної інфраструктури та житлового фонду (через постійні обстрілі і бомбардування кількість постійно зростає);

- зруйновано 580 км та пошкоджено 833 км доріг;

- пошкоджено 15 мостів;

За 100 днів від и на території Сумщини:

- загинуло 135 цивільних людей, з яких 8 – діти.

Це - офіційна статистика людських втрат. Ми розуміємо, що вони більші.

Понад 150 мешканців Сумщини досі знаходяться у полоні ворога.

За кожною цифрою - людський біль, горе втрати та розпач, які у цифрах виразити неможливо.

100 днів життя під час війни у цифрах виглядають так:

- залізницею отримано 4 млн 276 тис тон гуманітарної допомоги;

- до лікарень області передано: 19 автомобілів швидкої допомоги, 4 наркозних станції, 5 апаратів ШВЛ, 40 кисневих концентраторів, 1 інкубатор для виходжування передчасно народжених немовлят, 14 генераторів;

- ліквідовано ямковість на 30,5 тис м2 доріг;

- частково відновлено 45 об'єктів;

- засіяно 1105 тис га полів, це 91% від запланованого. А от гречки посіяли на площі 6,5 тис га (як було заплановано ще до війни);

- аграрії оформили пільгові кредити на понад 530 млн. грн;

- на 100% відновили зв'язок;

- взяли шлюб 1074 пари;

- народилось понад 4200 немовлят;

Кохання, дитячі посмішки, радісні моменти – це все також не оцифруєш)

У цьому дописі немає цифр і даних про наших захисників. Ми пишаємося нашою теробороною та добровольцями, військовими, прикордонниками, рятувальниками, медиками.

Ваш героїзм, мужність та сміливість - неймовірні.

Втрати - нестерпно болючі.

Працюємо над тим, щоб наші захисники були забезпечені усім необхідним та поверталися живими!

Дякую за допомогу нашим міжнародним та українським партнерам! Організаціям, асоціаціям, великим та маленьким командам і кожному окремому волонтеру.

Без вас ми би не встояли.

Із Сумщини під час війни виїхали понад 300 тисяч людей. Більшість з них - гуманітарними коридорами.

Майже 200 тисяч вже повернулися додому.

Завтра - сто перший день нашої незламності і боротьби. Ще один день, який наблизить перемогу.

Слава Україні