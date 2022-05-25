ОН Клінік Суми працює! Медичний центр «ОН Клінік Суми» на вулиці Харківська, 23 продовжує приймати пацієнтів в офлайн та онлайн форматах.

Наразі можна отримати консультацію, пройти ендоскопічну, функціональну та ультразвукову діагностику та лікування у відділеннях проктології, гастроентерології, дерматології, трихології та гінекології, а також здати лабораторні аналізи.

Проктологія та гастроентерологія в «ОН Клінік Суми»

Проктолог – це лікар, який спеціалізується на діагностиці, лікуванні та профілактиці захворювань анусу, прямої та товстої кишки. Звернутися до проктолога необхідно при болях, дискомфорті та свербінні заднього проходу, які посилюються під час гігієнічних процедур, заняттях фізичними вправами та сексуальних контактах. Також на наявність проктологічних захворювань можуть вказувати кров’янисті виділення з заднього проходу та печіння в анусі під час дефекації.

Огляд у проктолога включає збір анамнезу (лікар запитує про симптоми, час їх виникнення, наявність інших захворювань), огляд заднього проходу та пальпацію прямої кишки. При необхідності лікар використовує ендоскопічні методи діагностики (ректоскопію та аноскопію) для виявлення локалізації та кількості поліпів та внутрішніх гемороїдальних вузлів.

Проктолог в Сумах діагностує та лікує анальні кондиломи, папіломи, поліпи та тріщини заднього проходу. В медичному центрі «ОН Клінік Суми» також допоможуть вилікувати геморой за допомогою малоінвазивної хірургії. Проктологи використовують лазерну вапоризацію, фотокоагуляцію та лігування гемороїдальних вузлів за допомогою латексних кілець. Переваги малоінвазивної хірургії у проктології:

• безкровність та стерильність;

• безболісність процедури (використовується локальна анестезія);

• відсутність швів, рубців та шрамів після операції;

• невелика тривалість (у середньому операція триває від 20 хвилин до однієї години);

• відсутність ризику розвитку післяопераційних ускладнень;

• невеликий реабілітаційний період.

Методика лікування геморою підбирається проктологом після завершення обстеження в залежності від типу геморою (внутрішній чи зовнішній), стадії, кількості та локалізації гемороїдальних вузлів. Після завершення лікування проктолог надасть рекомендації на час реабілітаційного періоду для швидкого відновлення.

Гастроентеролог лікує шлунок, селезінку, кишечник, печінку, жовчний міхур, підшлункову залозу та стравохід. Консультація гастроентеролога необхідна при неприємному присмаку у роті, нудоті, печії, здутті та болях у животі, а також при виявленні крові чи слизу у фекаліях.

У медичному центрі «ОН Клінік Суми» на вулиці Харківська, 23 можна пройти лікування гастриту, панкреатиту, дуоденіту, гепатиту та хвороби Крона. Звернутися до гастроентеролога потрібно при підозрі за загостренні виразки шлунку, цирозу, коліту та ентериту.

Для діагностики захворювань шлунково-кишкового тракту гастроентеролог збирає анамнез, проводить пальпацію, а також направляє на лабораторні аналізи сечі, крові та калу, а також уреазний тест. При необхідності проводиться ультразвукове дослідження органів черевної порожнини.

Сучасна діагностика, УЗД та лабораторні аналізи

Ультразвукова діагностика органів малого таза, черевної порожнини, шийки матки, молочних залоз, яєчників та щитоподібної залози дає можливість виявити патології внутрішніх органів на ранній стадії. За допомогою УЗД можна діагностувати новоутворення (поліпи, кісти, доброякісні пухлини та папіломи).

У медичному центрі «ОН Клінік Суми» можна пройти лабораторну діагностику, яка включає аналізи крові та сечі, копрограмму, мазки з піхви, цервікального каналу та уретри. Вузький спеціаліст (проктолог, гінеколог, дерматолог, трихолог та гастроентеролог) направляє на лабораторну діагностику для виявлення збудників статевих інфекцій (наприклад, цитомегаловірусу, хламідіозу, уреаплазмозу), коронавірусу, перевірки гормонального фону.

Відділення дерматології та трихології в Сумах

Консультація дерматолога необхідна при проблемах зі шкірою, на які можуть вказувати почервоніння та свербіж, вугрі та новоутворення (бородавки, папіломи, молюск та родимки). Дерматолог спеціалізується на діагностиці та лікуванні дерматиту, лишаю, грибку, псоріазу, екземита гемангіоми (доброякісного утворення шкіри).

Для діагностики родимок у медичному центрі «ОН Клінік Суми» використовується дерматоскопія. Лікар-дерматолог під час дослідження оглядає родимки, оцінює їх колір, розмір та симетричність, встановлює ознаки злоякісності новоутворення та за потреби направляє на видалення родимки.

Омолодження та відновлення шкіри проводять за допомогою процедури плазмолифтингу, під час якої пацієнту вводять його власну плазму крові. Плазмоліфтинг також використовується для лікування розацеа, акне та екземи.

На лікуванні волосся спеціалізується трихолог. До лікаря-трихолога необхідно звернутися при лущенні шкіри та свербінні волосистої частини голови, випадінні волосся. У медичному центрі «ОН Клінік Суми» у відділенні трихології лікують себорею, псоріаз голови, грибок волосся, алопецію та нейродерміт. У залежності від виду захворювання лікар призначає медикаментозне лікування, ін’єкції плазми (плазмотерапію) або мікроін’єкції лікарських засобів та вітамінів (мезотерапію).

Гінекологія в «ОН Клінік Суми»

Лікар-гінеколог спеціалізується на діагностиці та лікуванні захворювань жіночих статевих органів (міоми, ерозії шийки матки, кандидозу, ендометріозу та затримки місячних). Проконсультуватися з гінекологом необхідно при свербінні статевих органів, виявленні папілом чи кондилом на статевих органах, кров’янистих чи коричневих виділеннях з піхви.

Звернутися до гінеколога потрібно при плануванні вагітності для оцінки готовності організму та перевірки на приховані статеві інфекції. При необхідності гінеколог також може підібрати оптимальний метод контрацепції.

Записатися до лікаря в Сумах до медичного центру «ОН Клінік Суми» та уточнити вартість медичних послуг можна за телефоном: 0800307733 (з мобільного безкоштовно) або через форму на сайті цілодобово. Для певних категорій пацієнтів діють знижки та пільги.

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