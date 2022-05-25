Клініка Святого Пантелеймона опановує нові напрямки Нещодавно у клінічній лікарні святого Пантелеймона пройшла не рядова для закладу операція. Сьогодні, коли є розуміння, що все вдалося і пацієнт йде на поправку, про неї можна розповідати широкому загалу.

24 лютого змінило наш звичний життєвий ритм. Навіть коронавірус, що був топ-темою останні два роки, відійшов для майже усіх українців в минуле. З російською агресією українським медикам довелося прийняти на себе навантаження воєнного часу. До звичних хвороб додалися випадки, спричинені бойовими діями. Та медики гідно тримають стрій – підіймають хворих на ноги, дарують надію на одужання, не відступають перед складними випадками, виборюють у хвороби кожного пацієнта.

Медицина воєнного часу

В клінічній лікарні св. Пантелеймона проходить післяопераційний період захисник Сумщини Валерій. Він з перших днів, не вагаючись, став на захист України. Під час запеклих боїв за рідний край Валерій отримав тяжку черепно-мозкову травму. Після цього поранення його прооперували в обласній лікарні міста Суми. По закінченню лікування було рекомендовано проходження фізичної реабілітації на базі клінічної лікарні св. Пантелеймона.

Керівник нейрохірургічної служби закладу Владислав Вікторович Кригін розповідає: «Валерій поступив до нашої лікарні спочатку у відділення фізичної та реабілітаційної медицини, де пройшов курс необхідних процедур. Потім по строкам підійшов етап, коли можна було закривати післяопераційний дефект черепа. Була виконана операція - вторинна пластика дефекту черепа титановою пластиною. Хворий зараз почувається згідно об’єму перенесеного втручання. На порядку денному: зняти шви, далі хворий буде скерований до провідних клінік реабілітації. Це будемо узгоджувати з нашими лікарями–реабілітологами».

Такі операції, в залежності від об’єму ураженої ділянки, можуть відноситись до вищої категорії складності. Але тільки майстерності лікарів у даному випадку замало. Вкрай необхідну для операції титанову пластину було придбано завдяки спонсорській допомозі благодійника, що без вагань відгукнувся на прохання дружини бійця. Питання придбання пластини було вирішено оперативно, без зволікань – в лічені години.

Професійна команда медиків лікарні святого Пантелеймона зробила свою роботу. Надалі – не менш важливий та складний шлях на відновлення функцій організму. Валерію потрібна реабілітація в спеціалізованому медичному закладі. Зараз ведуться пошуки медичного центру, що має провідні технології у відновленні пацієнтів після таких складних травм.

Дружина Валерія вдячна лікарям, під чиїм наглядом проходить одужання захисника.

«Дякуємо Максиму Вікторовичу - нашому лікарю, дякуємо хірургам Владиславу Вікторовичу і всім хірургам, які супроводжували мого чоловіка в тяжку хвилину, оперували, наглядають його і лікують», - говорить Ірина.

Валерію ще складно розмовляти, але він сказав абсолютно впевнено: «Все буде Україна! Ми обов’язково переможемо!».

Нові відділення та модернізація

Як зазначив директор КНП «Клінічна лікарня Святого Пантелеймона» Володимир Поцелуєв, це перша така операція в даному закладі, а враховуючи позитивний досвід, їх будуть проводити і надалі. Унікальні операційні втручання тепер доступні і для пацієнтів з урологічними захворюваннями – нещодавно в лікарні відкрилось урологічне відділення. Новітнє медичне обладнання дало можливість розширити спектр послуг для пацієнтів. І тепер лікарня св. Пантелеймона приваблива не тільки для населення Сумщини – високий рівень обслуговування та сучасне обладнання стали привабливими для пацієнтів з інших регіонів України.

«Не зважаючи на воєнний стан в державі, наша лікарня розвивається і хотілось би відмітити урологічне відділення, що відкрилось нещодавно - пару тижнів назад, підсилилось наше нейрохірургічне відділення лікарями з Харкова. Також у нас нові фахівці в хірургічній службі, потужно розвивається ортопедо-травмотологічна служба», - ділиться успіхами закладу Володимир Поцелуєв.

Перспективи

Керівництво установи шукає шляхи удосконалення медичних послуг для широкого загалу. Зараз вже є розуміння, що створення опорної лікарні шляхом об’єднання двох потужних медичних закладів Сум значно підвищить рівень надання медичної допомоги.

«Ми подали документи, на сьогоднішній день вони знаходяться в міністерстві, голова ОДА їх підписав, про створення опорної лікарні. В рамках пілотного проєкта, який є в області – це створення кластерних лікарень, враховуючи рішення міської ради, яке вже підписане міським головою, про об’єднання двох лікарень – нашої та 5 клінічної лікарні. Ми можемо у цьому об’єднанні претендувати на дійсно потужну кластерну лікарню, яка буде обслуговувати великий об’єм населення. Звичайно, послуги повинні бути якісними та доступнішими, тому ми сьогодні працюємо над зміцненням матеріально-технічної бази. Бо сьогодні не можна рухатись вперед без новітніх технологій, без новітнього обладнання та звичайно, без рук лікарів, про яких, дійсно, можна сказати «золоті руки», які рятують життя наших людей», - розповів директор КНП «Клінічна лікарня Святого Пантелеймона» Володимир Поцелуєв.

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