Общество

Сергій Скакун
Сергій Скакун
Сегодня 11:19389

Внаслідок обстрілу росіянами Писарівки Сумського району постраждало 14 будинків

Уламок ракети в дитячій кімнаті та понад десяток будинків із вибитими шибками. Такий результат нічного обстрілу 30 травня росіянами села Писарівка Сумського району.

В одному з помешкань вибило вікна та порозчиняло двері в будинку та господарчих спорудах, пише Суспільне.

 
Внаслідок обстрілу росіянами Писарівки постраждало 14 будинків
Село Писарівка, Сумський район, 30 травня 2022 року. Фото: Суспільне Суми / Юлія Ніколаєва

"Я о пів на дванадцяту вимкнула телефон і лягла спати. Тільки заснула, точніше — задрімала, і отаке сталося. Підскочила, воно ж спиш, як на голках. Тож підскочила, сіла й думаю, що воно таке і де воно, бо дуже здорово стукнуло", — каже мешканка Писарівки Віра Петрівна.

 
Внаслідок обстрілу росіянами Писарівки постраждало 14 будинків
Село Писарівка, Сумський район, 30 травня 2022 року. Фото: Суспільне Суми / Юлія Ніколаєва

Господиня показала, що накоїла вибухова хвиля на її обійсті.

"Це, напевно, завдяки тому, що в мене там відчинене вікно. Може, того й не пошкодило. А там — зачинене. Так повідчиняло двері — і там он, у коморі. Відчинило й оце вікно, і оце он нагорі. Ось вікно я заклала і там он — вікно. О, переляк… Вже до ранку ніякого сну. Коли вийшла – ці двері відчинені, оці двері відчинені, там було зачинено на метелика, то його вирвало і відчинило, і зачинило. Защіпку зігнуло, вирвало двері", — каже вона.

 
Внаслідок обстрілу росіянами Писарівки постраждало 14 будинків
Село Писарівка, Сумський район, 30 травня 2022 року. Фото: Суспільне Суми / Юлія Ніколаєва

Вибиті шибки й у інших мешканців Шосейної вулиці. В одному з будинків уламок поцілив у дитячу кімнату. У ній спала шестирічна Аріна.

"Я не бачила. Я не пам’ятаю навіть", — каже дівчинка.

 
Внаслідок обстрілу росіянами Писарівки постраждало 14 будинків
Село Писарівка, Сумський район, 30 травня 2022 року. Фото: Суспільне Суми / Юлія Ніколаєва

Утім добре все пам’ятає її мама Ірина.

"Аріночка спала на ліжку. Я тільки задрімала – гул, гуркіт, і у мене в кімнаті посипалися ікони. Я прилетіла сюди, а дитина сидить, плаче й каже: "Мамо, посидь зі мною". А я спитала, чого вона плаче. А вона нічого не зрозуміла і сказала, щоб я посиділа, поки вона засне. Коли я побачила обірвану штору і шматок скла, все у осколках, я її забрала до себе в кімнату. Вона лягла, і коли другий раз гупнуло, її почало так трусити. Вона злякалася. Бо коли вийшов тато, вона запитала: "А з татом нічого не станеться?" Кажу їй, що ні, нічого. Вона лягла, але години дві не могла заснути. Кожен шурхіт, якщо впало щось, вона підстрибує.

 
Внаслідок обстрілу росіянами Писарівки постраждало 14 будинків
Село Писарівка, Сумський район, 30 травня 2022 року. Фото: Суспільне Суми / Юлія Ніколаєва

Бачив якесь сяйво перед влучанням уламка в дитячу кімнату і дідусь дівчинки.

"Я у тій кімнаті був, але не спав якраз. Миттєво осяяло — і було видно як удень. Я одразу не зрозумів. Воно було дві секунди, і потім вибухнуло. Підскочив. Одразу ж незрозуміло що. Швидко — на вулицю. Але вже осколки полетіли. Я повернувся, а у кімнаті Арінки — вже мама і тато. Вона плаче. Увімкнули світло: видно, що осколок і скло скрізь валяється. Осколок, виявляється, пробив шафу, дві дитячі іграшки, і вони злиплися. Ніхто не звернув увагу, бо могло ж зайнятися. Це добре, що воно лише сплюснулося, потліло трішки і злиплося від температури. Я дивився на скло там, де поцілило, то воно аж синє", — розповідає дідусь Аріани Андрій.

Уламок від ракети влучив у м’які іграшки, які були на шафі у кімнаті дівчинки.

 
Внаслідок обстрілу росіянами Писарівки постраждало 14 будинків
Село Писарівка, Сумський район, 30 травня 2022 року. Фото: Суспільне Суми / Юлія Ніколаєва

Сама ж ракета поцілила у ліс, за триста метрів від будинку. Вона понівечила дерева і у їхніх стовбурах можна знайти уламки від неї. Взагалі радіус ураження – до 500 метрів.

 
Внаслідок обстрілу росіянами Писарівки постраждало 14 будинків
Село Писарівка, Сумський район, 30 травня 2022 року. Фото: Суспільне Суми / Юлія Ніколаєва

Цієї ночі, за словами голови Хотінської селищної громади Миколи Торяника, у село Писарівка поцілили дві ракети. Постраждали 14 будинків.

"Без жертв, але в деяких оселях повибивало вікна, фронтони – у кого вони пластикові були. Завдані збитки. Зараз дізнаємося і дивимося, кому треба допомога. Хто може сам, то вже зараз вставляє вікна", — зазначив голова громади Микола Торяник.

 
Внаслідок обстрілу росіянами Писарівки постраждало 14 будинків
Село Писарівка, Сумський район, 30 травня 2022 року. Фото: Суспільне Суми / Юлія Ніколаєва

Місцеві жителі часто чують вибухи та роботу артилерії від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, бо до кордону з сусідкою-агресоркою, за їхніми словами, п’ять кілометрів навпростець.

Общество
  • Отправить: share
  • Версия для печати

Клініка Святого Пантелеймона опановує нові напрямки
Сегодня 12:21
Внаслідок обстрілу росіянами Писарівки Сумського району постраждало 14 будинків
Сегодня 11:19
Лісівники області підбивають підсумки весняних робіт
Сегодня 10:11
«Культура» окупанта: як лісівники Сумщини зіткунулись із «руським миром»
Вчера 17:58
Кадетський корпус у Сумах: вивозять навіть батареї та унітази!
Вчера 10:40
П'яні окупанти, випалені квартири й "Россия" на паркані: як Тростянець оговтується після пережитих звірств
28.05.2022 12:55
8,4 тисячі абонентів без тепла та гарячої води. Як в Охтирці планують відновлювати теплопостачання після руйнування ТЕЦ
28.05.2022 09:28
"Ми не знаємо, де його тіло". Рідні не можуть поховати воїна Владислава Шевцова з Ямпільщини на Сумщині
26.05.2022 13:42
"Вже спали, коли почалися вибухи" — Краснопілля на Сумщині військові РФ обстріляли ракетами
25.05.2022 17:51
Все, что нужно для быта и досуга – в магазине Алло
25.05.2022 15:42
В Україні запустили єдиний портал про навчання під час війни OSVITANOW.ORG
25.05.2022 13:25
Где купить криптовалюту: разбор распространенных способов
25.05.2022 12:11
view counter

Новости

У Сумах черговий порив водомережі - кому вимкнули воду?
Сегодня 13:11
Члену виконкому Сумської міської ради повідомлено про підозру
Сегодня 12:58
У Сумах розгублений дідусь цілий день блукав містом — патрульні повернули його додому
Сегодня 12:26
Голова Сумської ОВА не лякає хімічною атакою
Сегодня 12:21
Юні сумські пловці підкорюють Європу
Сегодня 11:59
На війні з рашистами загинув конотопець
Сегодня 11:37
Сумcькі поліцейські викрили чоловіка, який пограбував знайомого пенсіонера
Сегодня 11:28
У Шостці ювенальні поліцейські притягли до відповідальності матір двох неповнолітніх дітей
Сегодня 11:24
СБУ закінчила розслідування у першій справі про зґвалтування під час війни
Сегодня 10:48
Вибухотехніки поліції Сумщини очищають область від ворожих боєприпасів
Сегодня 10:20
У Сумах комунальники та патрульні опрацюють доцільність продовження тривалості роботи світлофорів
Сегодня 09:56
У Ромнах поліцейські виявили факт продажу тютюнових виробів неповнолітньому студенту
Сегодня 09:20
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Поганці (П'єр Періфель, 2022)
Поганці (П'єр Періфель, 2022)
Кино Планета Кіно
10.00; 12.00; 14.00; 18.10
Бетмен (Метт Рівз, 2022)
Бетмен (Метт Рівз, 2022)
Кино Планета Кіно
11.15; 17.10
Хто тобі доктор? (Тристан Сегела, 2019)
Хто тобі доктор? (Тристан Сегела, 2019)
Кино Кінопалац "Дружба"
15.45
Фантастичні звірі: Таємниці Дамблдора (Девід Єйтс, 2022)
Фантастичні звірі: Таємниці Дамблдора (Девід Єйтс, 2022)
Кино Планета Кіно
11.30; 14.30; 17.30
Панама (Марк Невелдін, 2022)
Панама (Марк Невелдін, 2022)
Кино Планета Кіно
14.15; 18.20
Історія моєї дружини (Ільдіко Еньєді, 2022)
Історія моєї дружини (Ільдіко Еньєді, 2022)
Кино Планета Кіно
11.45; 17.00
Швидка (Майкл Бей, 2022)
Швидка (Майкл Бей, 2022)
Кино Планета Кіно
13.00; 15.40

Фото

39
Визначні пам'ятки світу
Визначні пам'ятки світу
Визначні пам'ятки світу
Визначні пам'ятки світу
Визначні пам'ятки світу
Визначні пам'ятки світу
19
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
30
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
26
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна
10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.