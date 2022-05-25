Внаслідок обстрілу росіянами Писарівки Сумського району постраждало 14 будинків Уламок ракети в дитячій кімнаті та понад десяток будинків із вибитими шибками. Такий результат нічного обстрілу 30 травня росіянами села Писарівка Сумського району.

В одному з помешкань вибило вікна та порозчиняло двері в будинку та господарчих спорудах, пише Суспільне.



Село Писарівка, Сумський район, 30 травня 2022 року. Фото: Суспільне Суми / Юлія Ніколаєва

"Я о пів на дванадцяту вимкнула телефон і лягла спати. Тільки заснула, точніше — задрімала, і отаке сталося. Підскочила, воно ж спиш, як на голках. Тож підскочила, сіла й думаю, що воно таке і де воно, бо дуже здорово стукнуло", — каже мешканка Писарівки Віра Петрівна.



Село Писарівка, Сумський район, 30 травня 2022 року. Фото: Суспільне Суми / Юлія Ніколаєва

Господиня показала, що накоїла вибухова хвиля на її обійсті.

"Це, напевно, завдяки тому, що в мене там відчинене вікно. Може, того й не пошкодило. А там — зачинене. Так повідчиняло двері — і там он, у коморі. Відчинило й оце вікно, і оце он нагорі. Ось вікно я заклала і там он — вікно. О, переляк… Вже до ранку ніякого сну. Коли вийшла – ці двері відчинені, оці двері відчинені, там було зачинено на метелика, то його вирвало і відчинило, і зачинило. Защіпку зігнуло, вирвало двері", — каже вона.



Село Писарівка, Сумський район, 30 травня 2022 року. Фото: Суспільне Суми / Юлія Ніколаєва

Вибиті шибки й у інших мешканців Шосейної вулиці. В одному з будинків уламок поцілив у дитячу кімнату. У ній спала шестирічна Аріна.

"Я не бачила. Я не пам’ятаю навіть", — каже дівчинка.



Село Писарівка, Сумський район, 30 травня 2022 року. Фото: Суспільне Суми / Юлія Ніколаєва

Утім добре все пам’ятає її мама Ірина.

"Аріночка спала на ліжку. Я тільки задрімала – гул, гуркіт, і у мене в кімнаті посипалися ікони. Я прилетіла сюди, а дитина сидить, плаче й каже: "Мамо, посидь зі мною". А я спитала, чого вона плаче. А вона нічого не зрозуміла і сказала, щоб я посиділа, поки вона засне. Коли я побачила обірвану штору і шматок скла, все у осколках, я її забрала до себе в кімнату. Вона лягла, і коли другий раз гупнуло, її почало так трусити. Вона злякалася. Бо коли вийшов тато, вона запитала: "А з татом нічого не станеться?" Кажу їй, що ні, нічого. Вона лягла, але години дві не могла заснути. Кожен шурхіт, якщо впало щось, вона підстрибує.



Село Писарівка, Сумський район, 30 травня 2022 року. Фото: Суспільне Суми / Юлія Ніколаєва

Бачив якесь сяйво перед влучанням уламка в дитячу кімнату і дідусь дівчинки.

"Я у тій кімнаті був, але не спав якраз. Миттєво осяяло — і було видно як удень. Я одразу не зрозумів. Воно було дві секунди, і потім вибухнуло. Підскочив. Одразу ж незрозуміло що. Швидко — на вулицю. Але вже осколки полетіли. Я повернувся, а у кімнаті Арінки — вже мама і тато. Вона плаче. Увімкнули світло: видно, що осколок і скло скрізь валяється. Осколок, виявляється, пробив шафу, дві дитячі іграшки, і вони злиплися. Ніхто не звернув увагу, бо могло ж зайнятися. Це добре, що воно лише сплюснулося, потліло трішки і злиплося від температури. Я дивився на скло там, де поцілило, то воно аж синє", — розповідає дідусь Аріани Андрій.

Уламок від ракети влучив у м’які іграшки, які були на шафі у кімнаті дівчинки.



Село Писарівка, Сумський район, 30 травня 2022 року. Фото: Суспільне Суми / Юлія Ніколаєва

Сама ж ракета поцілила у ліс, за триста метрів від будинку. Вона понівечила дерева і у їхніх стовбурах можна знайти уламки від неї. Взагалі радіус ураження – до 500 метрів.



Село Писарівка, Сумський район, 30 травня 2022 року. Фото: Суспільне Суми / Юлія Ніколаєва

Цієї ночі, за словами голови Хотінської селищної громади Миколи Торяника, у село Писарівка поцілили дві ракети. Постраждали 14 будинків.

"Без жертв, але в деяких оселях повибивало вікна, фронтони – у кого вони пластикові були. Завдані збитки. Зараз дізнаємося і дивимося, кому треба допомога. Хто може сам, то вже зараз вставляє вікна", — зазначив голова громади Микола Торяник.



Село Писарівка, Сумський район, 30 травня 2022 року. Фото: Суспільне Суми / Юлія Ніколаєва

Місцеві жителі часто чують вибухи та роботу артилерії від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, бо до кордону з сусідкою-агресоркою, за їхніми словами, п’ять кілометрів навпростець.