Внаслідок обстрілу росіянами Писарівки Сумського району постраждало 14 будинків

В одному з помешкань вибило вікна та порозчиняло двері в будинку та господарчих спорудах, пише Суспільне.
"Я о пів на дванадцяту вимкнула телефон і лягла спати. Тільки заснула, точніше — задрімала, і отаке сталося. Підскочила, воно ж спиш, як на голках. Тож підскочила, сіла й думаю, що воно таке і де воно, бо дуже здорово стукнуло", — каже мешканка Писарівки Віра Петрівна.
Господиня показала, що накоїла вибухова хвиля на її обійсті.
"Це, напевно, завдяки тому, що в мене там відчинене вікно. Може, того й не пошкодило. А там — зачинене. Так повідчиняло двері — і там он, у коморі. Відчинило й оце вікно, і оце он нагорі. Ось вікно я заклала і там он — вікно. О, переляк… Вже до ранку ніякого сну. Коли вийшла – ці двері відчинені, оці двері відчинені, там було зачинено на метелика, то його вирвало і відчинило, і зачинило. Защіпку зігнуло, вирвало двері", — каже вона.
Вибиті шибки й у інших мешканців Шосейної вулиці. В одному з будинків уламок поцілив у дитячу кімнату. У ній спала шестирічна Аріна.
"Я не бачила. Я не пам’ятаю навіть", — каже дівчинка.
Утім добре все пам’ятає її мама Ірина.
"Аріночка спала на ліжку. Я тільки задрімала – гул, гуркіт, і у мене в кімнаті посипалися ікони. Я прилетіла сюди, а дитина сидить, плаче й каже: "Мамо, посидь зі мною". А я спитала, чого вона плаче. А вона нічого не зрозуміла і сказала, щоб я посиділа, поки вона засне. Коли я побачила обірвану штору і шматок скла, все у осколках, я її забрала до себе в кімнату. Вона лягла, і коли другий раз гупнуло, її почало так трусити. Вона злякалася. Бо коли вийшов тато, вона запитала: "А з татом нічого не станеться?" Кажу їй, що ні, нічого. Вона лягла, але години дві не могла заснути. Кожен шурхіт, якщо впало щось, вона підстрибує.
Бачив якесь сяйво перед влучанням уламка в дитячу кімнату і дідусь дівчинки.
"Я у тій кімнаті був, але не спав якраз. Миттєво осяяло — і було видно як удень. Я одразу не зрозумів. Воно було дві секунди, і потім вибухнуло. Підскочив. Одразу ж незрозуміло що. Швидко — на вулицю. Але вже осколки полетіли. Я повернувся, а у кімнаті Арінки — вже мама і тато. Вона плаче. Увімкнули світло: видно, що осколок і скло скрізь валяється. Осколок, виявляється, пробив шафу, дві дитячі іграшки, і вони злиплися. Ніхто не звернув увагу, бо могло ж зайнятися. Це добре, що воно лише сплюснулося, потліло трішки і злиплося від температури. Я дивився на скло там, де поцілило, то воно аж синє", — розповідає дідусь Аріани Андрій.
Уламок від ракети влучив у м’які іграшки, які були на шафі у кімнаті дівчинки.
Сама ж ракета поцілила у ліс, за триста метрів від будинку. Вона понівечила дерева і у їхніх стовбурах можна знайти уламки від неї. Взагалі радіус ураження – до 500 метрів.
Цієї ночі, за словами голови Хотінської селищної громади Миколи Торяника, у село Писарівка поцілили дві ракети. Постраждали 14 будинків.
"Без жертв, але в деяких оселях повибивало вікна, фронтони – у кого вони пластикові були. Завдані збитки. Зараз дізнаємося і дивимося, кому треба допомога. Хто може сам, то вже зараз вставляє вікна", — зазначив голова громади Микола Торяник.
Місцеві жителі часто чують вибухи та роботу артилерії від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, бо до кордону з сусідкою-агресоркою, за їхніми словами, п’ять кілометрів навпростець.