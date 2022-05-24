Кадетський корпус у Сумах: вивозять навіть батареї та унітази! Чи є надія, що після візиту голови Держприкордонслужби заклад лишиться у рідних Сумах?

Попри те, що на зустрічі з колективом та батьківською громадськістю керівництво Державної прикордонної служби обіцяло припинити будь-який рух майна із Сумського державного ліцею-інтернату з посиленою військово-фізичною підготовкою «Кадетський корпус» ім. І. Г. Харитоненка, фури продовжують його вивозити до Хмельницького.

Про це повідомляють батьки ліцеїстів, які занепокоєні подальшою долею навчального закладу, та підкріплюють красномовними світлинами в соцмережах, пише Ваш шанс.

«Поки місцева влада чекає від ДПСУ на гарантійного листа, чергова «гарантійна фура» - вже на порозі ліцею загружає майно, яке придбали, в тому числі, й за кошти батьків, - повідомляють батьки. - Немає ані чесності, ані гідності, ані моралі! А мета Держприкордонслужби - сприяти найшвидшому знищенню перлини Сумщини, яким є Кадетський корпус. У цей складний час, коли вся країна захищає свою домівку від загарбника, ми змушені захищатися від руйнувань. Для наших дітей навчальний заклад - це не лише стіни. Для кадетів - це дім! Дім, де вчать бути захисниками, ставати самостійними та дорослими. За словами керівництва ДСПУ, вони не знищують заклад, а передислоковують. А хіба така передислокація не дорівнює знищенню?! «Ми турбуємося про безпеку кадетів!» - це ще одна брехня. Хіба турбота - це вивіз майна? Чи без майна немає кадетів, а кадетів - без майна? Тоді до чого тут безпека? Не зрозуміло... Війна триває з 24 лютого, а про безпеку чомусь в ДСПУ згадали тільки 1 квітня? Тобто, якщо ми правильно зрозуміли, під час бойових дій у місті діти були в безпеці, а стало тихо - відразу в небезпеці? Повна нісенітниця. Немає слів... На нашу думку, дітям якраз буде безпечніше знаходитися поряд із батьками, а не за 700 км від рідної Сумщини. З огляду на те, що в країні йде війна, дітей, які закінчили 8 чи 9 клас, не варто відпускати так далеко. Та й для чого це робити? Зараз, на жаль, небезпечно в усій країні!

А разом з тим вже четверта фура вивозить майно з ліцею. Можна повірити в «святі» (прости Господи) наміри ДПСУ, якби не величезне АЛЕ. Навіщо з будівлі, яку ви нібито плануєте ремонтувати, зрізати чавунні батареї, знімати унітази та умивальники? Тому просимо всіх небайдужих людей і можновладців не допустити ЗНИЩЕННЯ Кадетського корпусу! Давайте доведемо, що разом - ми сила! Почуйте крик душі наших батьків…»

Болить за заклад і батькам випускників минулих років. Вони разом із іншими стають на захист існування Кадетського корпусу в місті Суми. До редакції з відкритим листом до голови Державної прикордонної служби України Сергія Дейнеки звернулися батьки 4-ої роти 2012-2015 рр. навчання: «Ми, батьківський комітет 4-ої роти 2015 року випуску, не можемо стояти осторонь. 4-та рота була пробною – після 8 класу (діти навчалися три роки). І ми вдячні керівнику Юрію Свідлову за те, що він погодився на такий експеримент. Батьки пообіцяли, що матеріальне забезпечення візьмуть на себе. Так і зробили! У бібліотеці артилерійського корпусу ми влаштували навчальні класи – з шафами для одягу, стільцями, навчальними посібниками, дошками комбінованого та інтерактивного типу. І це тільки для навчання наших кадетів. Також у повному обсязі ми забезпечили й спальні приміщення – у кожного учня (а це 174 юнака) з’явилося своє спальне місце, як це передбачено нормативами. Кабінет матеріального забезпечення та зберігання кадетського одягу, взуття теж був зроблений! Пошили шинелі для ліцеїстів. Для безпеки та контролю дисципліни – придбали та установили у приміщенні пристрої відеоспостереження. А для перегляду новин купили телевізор. Тож цим листом ми звертаємося до керівника Державної прикордонної служби Сергія Дейнеки – залишити придбане батьками майно на балансі Кадетського корпусу та не вивозити його до Хмельницького! Батьки хочуть, щоб і надалі діти навчалися в Сумах, де створені найкращі умови для майбутніх захисників нашої Батьківщини!».

Кадетський корпус не полишає боротьбу за своє життя в місті Суми, звертаючись до офіційного Києва, області та міста. Адже те, що робить ДПСУ зовсім не на часі: залишає Суми без славетного закладу, порушує заповіт Харитоненка, позбавляє колектив робочого місця, а дітей – можливості навчатися в рідних стінах.

Чи може вплинути на ситуацію обласна влада? Голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький у роз’ясненні ВШ зазначив: «Оскільки Кадетський корпус підпорядкований ДПСУ, побажання обласної влади, на жаль, має тільки рекомендаційний характер. Ми нашу позицію чітко озвучили, як публічно, так і в офіційних листах до очільника МВС, голови Держприкордонслужби. Неодноразово з цього питання я мав розмову з керівництвом Офісу президента. Моя думка залишається незмінною: Кадетський корпус має лишатися в місті Суми. Можливо організувати онлайн-навчання, щоб ліцеїсти продовжували здобувати освіту, з дислокацією закладу в нашому обласному центрі. Що стосується ремонту приміщень, які зазнали пошкоджень під час російської агресії, ми готові підставити плече і разом із ДПСУ їх відновити, щоб, коли це стане можливим, - кадети навчалися вже в аудиторіях. Також ми не підтримуємо рішення Держприкордонслужби про вивезення майна, про що нам також відомо. Я можу зрозуміти і погодитись тільки на тимчасову евакуацію в інші регіони, але без ліквідації, зміни юридичної адреси закладу та штатного розпису. Точно – без звільнення наших людей з роботи».

За словами Дмитра Живицького, після перемовин із керівником ДПСУ до Сум приїхав його заступник, який провів зустріч із трудовим колективом, батьками та керівництвом області. «ДПСУ почула наші аргументи, а ми – їхні, - продовжує керівник ОВА. - Як на мене, то вони не зовсім обґрунтовані. Єдиний аргумент - в Хмельницькому кадети будуть знаходитися в безпеці! Але ж ми всі розуміємо, що на сьогодні абсолютно безпечного місця в Україні немає ніде - ризики великі всюди. Ми вже вміємо організовувати онлайн-навчання (ще з початку пандемії), тож дистанційна форма підходить і для наших кадетів. Батьки при зустрічі повідомили, що вони готові взяти на себе відповідальність за життя і здоров’я своїх дітей. Вважаю, що рішення потрібно було приймати, враховуючи думку колективу і батьків. Звичайно, й дітей. Адже заклад був створений не для ДПСУ, а для якісного навчання та патріотичного виховання. Поки що від ДПСУ немає листів, що заклад буде ліквідовано. Ми готові до діалогів, компромісів і очікуємо на приїзд голови Держприкордонслужби Сергія Дейнеки, щоб поспілкуватися у конструктивному руслі. Ми точно повинні отримати гарантії, що заклад не буде ліквідовано. Повторюсь – максимум, на що ми можемо погодитись – тільки на тимчасову евакуацію».

Випускники ліцею, як уточнив Дмитро Живицький, отримають документи про закінчення навчання в Сумах, набір на наступний навчальний рік також буде проводитися у стінах нашого Кадетського корпусу.

Лариса Петльована, Ваш шанс