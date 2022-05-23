П'яні окупанти, випалені квартири й "Россия" на паркані: як Тростянець оговтується після пережитих звірств Тростянець на Сумщині був окупований російськими загарбниками в перший день повномасштабної агресії РФ, 24 лютого. Сотні одиниць броньованої техніки ворога зайшли в місто вдень і повністю заблокували вул. Благовіщенську й пл. 40-ї Армії біля автостанції та залізничного вокзалу. Бронетехніка ворога була й на інших вулицях, і на околицях населеного пункту.

У наступні дні росіяни почали вести з Тростянця артилерійські обстріли по позиціях українських військових. Гатили й по навколишніх населених пунктах і міській інфраструктурі. Грабували магазини.

Солдати ворога знущалися з мешканців: у людей відбирали мобільні телефони, виганяли з будинків, "обчищали" їхні оселі. Чоловіків часто арештовували й били, розповідають місцеві. Загалом за місяць окупації в Тростянці загинуло 49 дорослих і двоє дітей, за попередніми даними Сумської обласної прокуратури середини квітня.

26 березня місто звільнила від загарбників 93-я окрема механізована бригада Холодний Яр. За кілька днів до цього росіяни обстріляли з танків міську лікарню, сильно пошкодивши її верхні поверхи.

Кореспонденти Gazeta.ua побували в місті, щоб дізнатися, як воно оговтується після пережитих жахіть.

ПОПЕЛИЩЕ

Тростянець нещодавно був райцентром, але в липні 2020-го став частиною Охтирського району в рамках реформи децентралізації. Утім, такі зміни мало вплинули на розмірений і спокійний ритм життя міста з населенням майже 20 тис. Переважна більшість мешканців продовжували працювати в торгівлі, місцевому лісгоспі, держустановах і закладах освіти. А також на шоколадній фабриці.

До російського вторгнення основна робоча активність тут вирувала по обидва боки вул. Благовіщенської. Працювали продуктові й речові магазини, аптеки, кав'ярні. А прикрасою вулиці була пл. 40-ї Армії, засаджена квітами, над якими гордо здіймався пам'ятник – танк Т-34. Його встановили в Тростянці 1983-го на згадку про звільнення міста від нацистів у серпні 1943 року.

Фото: Ольга Стенько

Коли росіяни зайшли в Тростянець, то почали використовувати площу як стоянку для своєї техніки. Розмістили там танки, бронетранспортери, артилерійські установки, бензовози. Майже все це під час подальших боїв було ліквідовано. Однак сильних руйнувань зазнала й сама площа – автостанція і магазини рознесені снарядами, а в житлових будинках поруч повилітали вікна й дахи. Дивом уцілів пам'ятник, хоча теж зазнав пошкоджень. Залізничний вокзал встояв, але його стіни рясно пощербили осколки.

Площа 40-ї Армії нині нагадує будівельний майданчик або попелище. Десятки волонтерів лопатами згрібають завали в купи й вантажать їх у причепи й кузови вантажівок. У повітрі літає пилюка, а стук інструментів і гуркіт техніки заглушають будь-які інші звуки.

Техніка заїхала сюди о 13:22

У кінці площі, за розбомбленою автостанцією, дивом уцілів невеличкий насіннєвий магазин "Флора". З його порогу змітає сміття рудоволоса продавчиня Оксана. Попри сонячну погоду на ній легка куртка чорного кольору, одягнута поверх червоної блузки.

– По площі були хороші "прильоти". Числа із 9-го (березня. – Gazeta.ua) були частими. Артилерія била, – поправляє зачіску Оксана й запрошує до крамниці. – Техніка заїхала сюди о 13:22 (24 лютого. – Gazeta.ua). Я тоді йшла додому й почула такий гул, що серце кров'ю обливалося. Глянула на годинник...

Після заїзду техніки й перших вибухів зі сторони Сум Оксана з чоловіком нашвидкоруч обладнали вдома погріб. У подальші дні ховалися там від обстрілів із п'ятьма з шести дітей. Старша донька жінки живе в Польщі.

– Діти злякалися було раз, коли до нас (у район, де живуть. – Gazeta.ua) почало прилітати. Почули свист: "Мама, а що це таке?". Кажу: "Це таке, що треба бистро ховатися". На третій день війни малі уже по звукам стали оприділяти, що то летить: "О, це САУшка була (самохідна артилерійська установка. – Gazeta.ua), а це – "Гради", БТР", – продовжує продавчиня. – Я двічі попадала під "прильоти" за 200 і 150 метрів від мене. Перший конкретний опит був 3-го чи 4 марта. Ми тоді з сином поверталися з хлібом від магазину "Малібу". І тут чую сильний свист, голосний і противний. Кричу: "Малий, падай!". Лягаю в сніг і його дьоргаю за собою. За пару секунд – дуже сильний взрив! Осколки над головами полетіли. Пиль, грязь… У малого зрізало верх рюкзака. Удруге я вже знала, що робити – заховалася за дерево і впала на коліна.

Бачили, як снаряди злітали вверх із бронетранспортерів. Діти раділи

У перші дні війни Оксана пробувала потрапити до магазину, щоб забрати звідти насіння. Однак росіяни в крамницю не пропустили.

– Один сказав: "Винесу вам моркву й буряки". Годину чекала, але так ніхто й не вийшов, – згадує жінка. – Коли сюди почалися "прильоти", то тривали днів 12. Наші їх накривали. Все горіло, зривалося. Ми бачили, як снаряди злітали уверх із бронетранспортерів. Діти раділи: "Як добре, що їх більше там не буде!".

Волонтери та рятувальники ДСНС розбирають завали на розбомбленому автовокзалі в Тростянці. Автор: Ольга Стенько

– Як росіяни поводилися з людьми? – питаємо.

– До нас на вулицю в частний дом підселили кілька чоловіків з Донецька. М'ясо пушечне. Один – студент, другий шахтар, третій – співак. Шахтьора прямо із шахти витягнули, коли зі зміни вийшов. А студента зразу з вулиці в автобус посадили. Хлопці ці казали: "Ми хочемо додому, а не тута бути", – відповідає Оксана. – А були і козли! Виганяли людей серед ночі з будинків: "Забирайтеся! Ми тут житимемо". Над чоловіками іздівалися! Били, кістки ламали, зуби вибивали. У мого мобільний віджали. Підійшли і сказали: "Дай телефон або тебе забираємо". Нєкоторих досі немає. Як безвісти зникли…

Де ви, блін, були цей місяць? Чого ви нас раньше не освободили?

Росіяни регулярно випивали. П'яними могли розстрілювати хати, грабували магазини й будинки. Із "Флори" повиносили насіння, рукавички для роботи на городах, відра, інструменти, церати для накриття теплиць, агроволокно.

– Хазяйка має два таких магазини. Рахувала збитки, то сягають більше двох мільйонів на одну крамницю, – веде далі жінка. – Тут раніше (на площі. – Gazeta.ua) був великий потік. Це ж вокзал. Люди з'їжджалися і в магазини ходили. Це був другий наш центр… Зараз все погано з клієнтами. Хазяйка за місяць магазин закриє..А я не знаю, як далі виживатиму. У Тростянці нічого хорошого вже немає. І ціни дуже виросли. Раньше брала палку сирокопченої ковбаси за 45 гривень, а зараз 80 виходить… Чоловік на залізній дорозі працює. Його п'ять тисяч гривень зарплати не вистачить на всю родину. Хоча до війни міг і 12 тисяч принести, якщо було відрядження кудись. А так у місті платили в середньому від 6,5 тисяч до 15. Найбільше отримували продавці "Продуктової хатки" (місцевий мінімаркет, розташований на площі. – Gazeta.ua).

Наостанок Оксана згадує про день, коли в місто зайшли українські військові. Спершу плакала й кричала на них, зізнається.

– Питала: "Де ви, блін, були цей місяць? Чого ви нас раньше не освободили?". Хлопці відповідали: "В нас приказ був їх потроху вибивати. Щоб вони вийшли з міста і там їх накрити". Їх командир пообіцяв, що росіян більше сюди не пропустять. Я вірю в це.

РАКЕТИ НАД ГОЛОВОЮ

Майданчик автостанції з одного боку був огороджений шиферним парканом, від якого нині залишилося кілька уламків і металеві стовпи. За ним – скопана земля, тягнуться до неба стебла часнику. Трохи нижче – подвір'я приватного будинку.

Зав'язується полуниця, зеленіє цибуля, пишно квітне білосніжна анемона й атласно-червона вузьколиста півонія. Подвір'ям ходить сива літня жінка – набирає відерцем воду з колонки й носить у будинок. Старанно обходить попелище – все, що залишилося від її господарчих будівель. Сарай будував ще дід, каже. Стояв би ще десятки років, якби не прилетів російський снаряд.

Пішли десь по продукти, а їх снарядами побило

– Погоріли дерева – кизил, бояришник, яблуні. Ми того дня тут не були, знаходилася в доньки аж отам у місті, – розповідає 78-річна Катерина Степанівна. – Сусіди позвонили: "Твій сарай горить". А я ж пішла з дому з першого дня, як тіки об'явили шо війна і танки поїхали по Ленінській (стара назва вулиці, де стоїть будинок жінки. 2016-го її перейменували на честь новатора залізничного транспорту Миколи Луніна. – Gazeta.ua). По ній вони спускалися з гори й увійшли в Тростянець.

78-річна Катерина Степанівна живе поруч з автовокзалом у Тростянці. Від обстрілу в обійсті жінки вигорів сарай та постраждав житловий будинок. Автор: Ольга Стенько

Від обстрілів тростянчанка ховалася в підвалі.

– Сидиш, а воно бабах-бабах! Господи Боже мій! Таня (донька. – Gazeta.ua) розказувала, шо одні з нею в садіку робили і пішли десь по продукти, а їх снарядами побило, – продовжує Катерина Степанівна. – Думаю, цим не не кончиться, бо все врем'я стріляють. Вчора ракети над нами пройшли. А тоді (під час окупації. – Gazeta.ua) російські танки в Круглом дворі стояли (пам'ятка архітектури XVIII ст. у центрі Тростянця. Спершу це була фортеця, яка захищала від набігів кримських татар. У XIX ст. князь Василь Голіцин переобладнав споруду під літній театр. – Gazeta.ua) і у нас над головою летіло все. Коли Охтирку обстрілювали – красні полоси по небу йшли.

Люди балакають, хто то робив. Но я не бачила

Тоді в міських магазинах нічого не можна було купити – все було зачинене або розбите, розграбоване, згадує місцева.

– Як почали грабить магазіни – це ужас. Руські тягли все. А потом і наші (місцеві. – Gazeta.ua), придурки. Люди балакають, хто то робив. Но я не бачила.

Упродовж місяця окупації до її будинку навідувалася донька Тетяна та її сини. Брала продукти із запасів: "засипку" (крупи. – Gazeta.ua), олію, цукор, борошно. На початку вулиці стояли російські танки.

– В одній квартирі будинку, де живе донька, зірвався снаряд. Там мєбєль, все – потрощене, дірки в стінах, балкон вивалений. А в Тані повилітали вікна, – додає Катерина Степанівна.

У своєму будинку вона зараз не живе – лише навідується вдень. У хаті відновлена електрика, але газу немає. Дах пошкоджений бомбами й снарядами.

Глибока яма на вулиці Олексія Братушка заповнена смердючою водою - тут пошкоджені водогін та каналізація. Автор: Ольга Стенько

На всій вулиці немає води, бо труби, якими подавали, порвані. У розритих ямах – застояна зелена рідина.

– Це вони (росіяни. – Gazeta.ua) копали тут, щоб захищаться од наших, – розповідає Катерина Степанівна. – Коли росіяни пішли, то до ями докопалися вже наші – приїхали водопровод справлять. На тракторі навєрно був "хороший" – жінка красномовним жестом показує на горло, натякаючи на алкогольне сп'яніння водія трактора. – Яма була така, що треба було трошки лопатою одкопать до труби, а він ковшом як зачепив…

Сморід від зеленої води душною хмарою висить над вулицею. А з-під землі сочаться каналізаційні стоки й течуть струмком вздовж тротуару.

ЗАМІНОВАНА ТЕРИТОРІЯ

Переступаючи через зловонні потічки, ідуть дві жінки з дитиною. Погоджуються поділитися враженнями про місяць окупації. Відчули її максимально гостро, адже живуть у будинку неподалік від розбомбленої автостанції.

– Ми постраждали від обстрілу. Якраз вийшли у двір. Це було 25-го чи 26 березня. Їх (росіян. – Gazeta.ua) виганяли, – починає розмову 28-річна Євгенія. – Постраждав будинок мого брата і сусідський. Це все бачила моя 3-річна дитина. Нам довелося тікати до сусідів у погріб, лізли через паркан.

Швиденько лягайте на підлогу, бо стоять біля нашого забору

Загалом же обстріли в місті відбувалися практично щодня, згадує містянка.

– У нас по вулиці орки їздили на бетеері. 10 чоловіків стояли біля будинку. Я трохи прибирала, були з дитиною в хаті. Чоловік зайшов і каже: "Швиденько лягайте на підлогу, бо стоять біля нашого забору"… Одного разу на вулицю заїхали на "Ниві", а ми з дитиною спали. Чоловік злякався, що підуть по хатах. Нам повезло – обійшлося.

У Тростянці багато жінок иа дітей, які пережили російську окупацію і з жахом згадують ті події. Автор: Ольга Стенько

Майже місяць родина прожила на власних продуктових запасах. На третій тиждень повномасштабної війни вирішили переселитися через вулицю до баби. Щоб дійти до її будинку, вибирали момент між обстрілами й слухали, чи не їде якийсь транспорт. Бо цивільних росіяни могли розстріляти.

На колінах просила, щоб не стріляли й нічого не робили

– У нас сусіда підстрелив снайпер, коли їхав машиною, у стегно потрапили. Чоловіка привезли додому закривавленого. Жінка в нього медик, надала першу допомогу, – веде далі Євгенія. – Співробітницю мою вигнали з дому. Прийшли і потребували відкрити двері. Перерили всі шафи. Вона на колінах просила, щоб не стріляли й нічого не робили, бо в будинку дитина . Із чоловіком та сином виїхала. На каждому блокпосту (російському. – Gazeta.ua) на них наставляли автомати й питали: "Куда следуете?". Казали, що їх вигнали з дому. Тоді пропускали. Отак зуміли дістатися до Полтави.

Після звільнення Тростянця подруга з родиною повернулася до міста. Та живуть у страху: з двору сапери зняли декілька розтяжок, а за будинком у них замінована територія, додає Євгенія.

На вході до будинку Кеніга на стінах та колонах написи "Обережно, розтяжки" попереджають про небезпеку. Автор: Ольга Стенько

– Коли звідси вийшли орки, то почали знаходити закатованих людей – у підвалі нашого залізничного вокзалу. Були жінки зґвалтовані – їхні імена не називають. Дівчата, яке це пережили, сильно соромляться і бояться, що їх обзиватимуть негарними словами.

"РОССИЯ" НА ПАРКАНІ

Поруч із залізничним вокзалом теж розташовані приватні житлові будинки. Біля одного з них худорлявий сивий чоловік з дводенною щетиною на обличчі закриває залізні ворота, побиті осколками. На них біліє виписане крейдою напівстерте слово "Россия".

– Та яка разніца, хто це зробив. Авжеж, не я. Навєрно написав, шоб мені новий забор дали. Не знаю, коли це сталося. Всі окупацію просидів удома, – віджартовується 59-річний Олексій Петрович. – Ти тільки виходиш, а на тебе р-раз! – і пулємьот наставили. Сказали: "Дєд, ти отсюда нє виході. Вийдєш – всьо".

Чоловіка не намагалися виселити, але пограбували – винесли комп'ютер, забрали з підвалу сало й картоплю.

59-річний Олексій Петрович пересидів усю окупацію в будинку на власних запасах. Автор: Ольга Стенько

– Я в хаті всьо врем'я сидів. Часовий одвернувся – я пішов поросьонка покормив, – каже. – Продуктів ніяких не було – ото тіки те шо в погребі. Води немає – назбирував дощової. Сусідка раз пів хлібини принесла, а я її за місяць не з'їв… Ото курочка яєчко знесе, трохи картошки оставалось. Огірки посолені були, то їх не тронули. А закатані забрали.

Сало получилось сладке – такого я ще не їв

У кімнату будинку під час обстрілу потрапив снаряд. Пробив дах, пошкодив стіни, вибуховою хвилею вибило вікна.

– Сначала бігали ховаться при каждом вибуху. Потім навчився розрізняти "виходи" і "прильоти". Єслі не по нам – нікуди не бігали, – продовжує чоловік. – Коли отопленіє розмерзлося, то вже всьо, тіки в погребі жить. Мєжду прочім, нормально: на вулиці мінус 14, а в погребі стабільно. Четверо одіял, балон газом заправив.

Нині Олексій Петрович активно ремонтує будинок – заклав дірки в стіні, переклав дах. Усі матеріали дістає самотужки.

– Порося вберегти вдалося. Нині зарізали, – каже. – Но сало получилось сладке – такого я ще не їв. Із-за того шо воно вареннячко кушало. Я ж не варив, а місяць сирим кормив.

ЖІНКА ЗГОРІЛА

Через дорогу від площі 40-ї Армії чорною глибою поміж потрощених одноповерхівок височіє житловий будинок. П'ять поверхів кіптяви, випалених квартир, зруйнованих життів. Два вікна на першому поверсі несподівано засклені. З-за вікон без штор проглядається придатна для житла кімната, хоч і пошарпана.

У під'їзді чисті сходи, а в коридорі першого поверху вимита фарбована в типовий коричневий колір дощата підлога. З-за дерев'яних дверей ліворуч чути чоловічі й жіночі голоси. На наш стук із дверей визирає висока худа літня жінка. Одягнена в темні штани й бузковий светр поверх синьої в чорний горох синтетичної накидки-фартуха, які носять продавчині в магазині.

5-поверхівка на вулиці Благовіщенській неодноразово потерпала від обстрілів та пожеж. Автор: Ольга Стенько

– Були тут з первой мінути, як заходили танки. 65 танків, 62 бензовоза, 65 БТРів. Чоловікові кажу: "Вася, танки йдуть!". Всі наші вулиці були ними заставлені. А греміло, а стріляло як! Страшне. По клумбах отут розверталися, трощили все, – каже 71-річна Галина Попова.

Запрошує в маленьку однокімнатну квартиру з мікроскопічною кухнею. Розповідає, що від вибухів у будинку в перші дні повилітали всі вікна. Щоб привести до ладу своє житло, замінили їх старими із музичної школи, які там вже були непотрібні.

Від вибухів і пожеж у приміщенні пішли тріщини стінами, зі стелі звисають шматки шпалер.

Щитай, похоронила сама себе в хаті

– Кругом щєлі, воно все порушене. Єслі п'ятий етаж завалиться, не дай Бог, то всьо... – показує Галина Олексіївна свою однокімнатну квартиру. – "Катюші" (реактивні системи залпового вогню типу "Град". – Gazeta.ua), як бахкали отут, то вогонь сюди летів. Но коли зробився тут пожар – нас у цей день не було. Забрав син на переулок Пушкіна.

Жінка з чоловіком нині проживають у кімнаті гуртожитку неподалік. До власної оселі навідуються вдень. Крім них тут ще з'являється управитель дому Юрій. Інші сусіди повиїжджали.

– На п'ятому поверсі жіночка була больна, прикована к постєлі. Умерла якраз в первий день війни, – розповідає Галина Олексіївна. – Усім не до неї тоді було, ніхто її не забрав. А її родичі десь далеко виїхали. А як гахнув вогонь – вона згоріла. А потом зверху ще й плитой привалило – щитай, похоронила сама себе в хаті. Потім вже останки поховали як положено.

Галина Попова живе в будинку з 1983-го. Отримала квартиру, коли працювала в гальванічному цеху на підприємстві "Електробутприлад". За відмінну роботу їй надали тоді ще й іншу нагороду – путівку на круїз Середземним морем. Приємні спогади про відвідані країни допомагають втриматися у важкі воєнні часи зараз, зізнається пенсіонерка. Ще одна можливість забуть про все на певний час – хатня робота. Звичку підтримувати все в чистоті набула від матері.

Воду Попова набирає у підвалі – там після обстрілів труби збереглися. Газ змогли зробити - для цього заварили в трубах вихід на верхні поверхи. Електропостачання також підключили.

– Тепер є можливість, принаймні руками перепрати речі, – каже жінка, коли виходимо з квартири на двір. Показує одяг та білизну, які сушаться на мотузці між сараями та побитим осколками дитячим майданчиком. – По двору стріляли – страшне. Отута в нас таке було! Оце ми – Юра, я і дєд мій – поприбирали територію потроху. Ями заліпили (засипали щебенем та землею. – Gazeta.ua). Тут стільки заліза було, битих вікон! Трохи приходять ті шо тут жили: плачуть, забирають посуду грязну, шо осталась, – обводить рукою подвір'я.

71-річна Галина Попова на подвір'ї випаленої багатоповерхівки розповідає, як їм з чоловіком вдалося пережити місяць російської окупації в Тростянці. Автор: Ольга Стенько

Перші дев'ять діб війни Попова з чоловіком і сусідам сиділи в підвалі будинку. А потім на подвір'я прийшли російські солдати.

– Виганяли нас із квартір. У підвал заходили самі, вчотирьох там ночували, – каже Галина Олексіївна. – Замість туалету ходили за будинок. Там сів, зробив своє дєло. Де сиділи жрали, то там і ср*ли. Ізвіняюсь, – кривиться від огиди співрозмовниця.

І слов'янські, і якісь невисокі чорняві чоловіки з вузькими очима

Російські солдати були різних національностей.

– І слов'янські, і якісь невисокі чорняві чоловіки з вузькими очима, – продовжує містянка. – Ми якось вийшли, а один підходить і каже: "Отєц, подержи пожалуйста автомат". Чоловік питає: "А ти не боїшся шо я бахну?". Він відказує: "Нет, не боюсь. Я схожу вот сюда". А потім і говорить: "Я хочу увидеть свою мать еще. У меня двое детей и жена". Не знаю звідки він був – туркмен чи таджик.

Окупант заявив, що не хотів іти на війну, додає Галина Олексіївна. Мовляв, у нього та його однополчан відібрали паспорти й за відмову узяти зброю до рук – могли розстріляти.

– Він казав, що не вбивав. А якщо не міг не стріляти, то випускав кулі так, щоб нікого не поранити, – переповідає знайомство із загарбником Попова. – Раз прийшов і каже: "Берите дедушку і уходите. Сегодня сдесь будет жарко! Не знаю, выживете ли вы". Стояли з ним ще троє з автоматами. Я схватила сумку з бєльйом і вони нас повели. Перевів через путя. А там на вулиці два танки стояло. Він нас між ними провів, ніхто не тронув. І вивів аж до другого переулка. Коли прощалися, то отакий розговор був: "Желаем вам выжить и пережить этот ужас".

ЛІКАРНЯ

Тростянецька міська лікарня розташована на околиці міста: поруч з лісодослідною станцією і дендропарком. Від дороги акуратна мощена бетонною плиткою доріжка веде поміж підстрижених газонів, що яскраво зеленіють під старими деревами. Трохи далі видніються корпуси медзакладу. Біла п'ятиповерхівка фарбована смугами життєрадісного жовтогарячого й помаранчевого кольорів.

Дерева посічені осколками, у корпусах вибиті шибки й пробиті снарядами стіни. Подекуди видно, як на них "розтягнулися" чорні плями від підпалів і вибухів. Центральний вхід розгромлений – вікон немає, металеві рами деформовані.

Тростянецька міська лікарня зазнала руйнувань від обстрілів. Окупанти розстрілювали будівлі прамою наводкою з танків. Автор: Ольга Стенько

На другому поверсі – відділення акушерства й гінекології. Підлога там сяє білосніжною плиткою. Біля вікна й стіни встановлені зручні диванчики, оббиті шкірзамом кремового кольору.

Назустріч виходить невисока блондинка років 40 на вигляд у синьому хірургічному костюмі, зверху – молочного кольору фліска.

Танк стояв дулом на вікна і демонстративно так його повертає

– Я лічно робила, коли танк під'їхав прямо осюда, навпроти вікон. Це було десь під вечір 18 березня, – розповідає медсестра акушерсько-гінекологічного відділення Тетяна Кисла. – Повалив загородку, дерева, під'їхав до забору і став. Ми тоді давай дівчат в подвал усіх! У нас жінок тоді було шестеро. З них три роженіци.

На той момент усі ліжка відділення стояли вздовж стін у коридорі – ніхто в палатах не спав, бо боялися, що від обстрілів повилітають великі вікна.

– Кричала: "Дєвочки, давайте в підвал бистрєє, я вас прошу!". Вони і доктора побігли вниз, – жінка розповідає так емоційно, ніби заново переживає події того дня. – Всі побігли, а я послєдня. Виглянула, а танк стояв дулом на вікна і демонстративно так його повертає... Знав, навєрно, де люди єсть. Потому шо не вистрелив перший раз у людей. А в адмінзданіє – прямо у мене на очах. Чистий жах.

Декілька годин медперсонал з пацієнтами перебував у підвалі. Попри холод боялися виходити наверх.

Відділення акушерства та гінекології Тростянецької лікарні. Тут у стінах залишилося багато слідів "братської любові" росіян - у вигляді наскрізних дірок від снарядів. Автор: Ольга Стенько

– Страшно було – ми ж не знаєм, чи вони уїхали. Бо другий танк повалив забор і поїхав у двір до кочегарки. Це тоді перший раз за все врем'я танки заїхали на територію лікарні, – продовжує Тетяна. – У мене серед отих домів двохетажних, що поруч (з лікарнею. – Gazeta.ua), жила племінниця. Звоне: "Не переживай - вони уїхали". Танк, два "броніка" і чоловік 20 солдат пєших пішли за ними з гори. То ми рішили підніматися наверх.

Тоді в лікарні вже не було опалення – від обстрілів у місті була зруйнована система централізованого гарячого водопостачання. До медзакладу привезли генератор, який кілька разів на добу запускали, щоб обігрівачами підтримувати мінімально прийнятну температуру й мати гарячу воду.

– Якби не генератор – ми би тут подохли. Ні води закип'ятити, ні смєсі наколотить. Вони ж перві сутки молока не мають (породіллі. – Gazeta.ua), а діти оруть круглосуточно. Як згадаю – жах! – нині Тетяна розповідає про ці події з усмішкою, але в її очах сум. – Паніки не було. Знала, що треба робити. Хоча усередині відчувався страх. Старалася не подавати виду.

Лікарню і пологове відділення думали вивезти до Сум за 60 км. Але спочатку відмовлялися жінки. Потім ситуація загострилася і вже не було можливості евакуюватися, згадує Тетяна.

Медична сестра Тростянецької лікарні Тетяна Кисла була на чергуванні, коли на територію лікарні уперше заїхав російський танк та вгатив по одному з корпусів. Автор: Ольга Стенько

– Вони ж (росіяни. – Gazeta.ua) позабирали всі "швидкі" до єдіной. На них їздили, і на них же тікали. А "зеленого коридору" нам не давали. Було раз об'явленіє в фейсбуку, шо по вулиці Разіна є роженіца. Але добраться до больніци ніяк. Вони ж своїм транспортом їздить заборонили – обстрелювали. І жінка родила на дому, – долучається до розмови ще одна медсестра, не називається.

Наслідки обстрілів у відділенні досі можна побачити – в деяких кімнатах у стінах досі збереглися наскрізні отвори від снарядів, на підвіконнях – сліди від осколків. Попри це всі вікна у відділенні замінили й зробили генеральне прибирання.

ТЕРОБОРОНА ПРИЙМАЛА ПОЛОГИ

Охорону тростянецької лікарні нині забезпечує місцева тероборона. Чоловіки перевіряють документи й стежать за громадським спокоєм.

– Я вам щас таку історію розкажу! Не повірите, – підходить до нас на виході з території 56-річний Олександр Артюх з автоматом за спиною. – Ото бачите, де носок на землі лежить? Ми там роди принімали, – посміхається та показує на чорну чоловічу шкарпетку, втоптану в пил на дорозі.

Кажу: "Знімайте штани". А з нею три мужика були, то разом і зняли штани

Подія сталася на початку квітня – після деокупації міста.

– В двадцять минут дванадцятого привезли баришню. З якогось села. Жінка вже рожає. Я з автоматом стою. Кажу: "Знімайте штани". А з нею три мужика були, то разом і зняли штани. Говорю: "Та не ви – жінка!" – розповідає Артюх. – Чоловік її кричить, шо дитина пуповиной обмотана. А я йому: "Яка пуповина! Ще головки нема".

56-річний Олександр Артюх в мирному житті - тренер міжнародного класу з самбо, а нині - боєць тероборони. Розповідає, що довелося не тільки охороняти об'єкт, а й приймати пологи. Автор: Ольга Стенько

Піднімаємося з тероборонівцем вулицею вздовж оповитого молодим диким виноградом паркану лісодослідної станції. Про себе чоловік говорить коротко: у мирному житті – дитячий тренер зі спортивних єдиноборств.

З-за паркану лунають пронизливі крики павичів, яких тут тримають у вольєрі.

– Отак і тоді було. Павліни волають, жінка кричить! – продовжує Артюх. – "Швидку" викликали, но її немає. Жінці штани зняли – а там вже головка йде. Питаю: "Як звати тебе хоч?". Відказала, що Надя. Нам дуже повезло шо вона сама рожала.

Тоді в розбитій лікарні вже не було акушерок і лікарів, бо після деокупації міста акушерсько-гінекологічне відділення не працювало півтора місяця. Акушерку зрештою вдалося привезти з міста "швидкою".

– Надєнька одну ногу отут в плече мені, а другу – в стойку (машини. – Gazeta.ua). Рожа дєвка! І сидить поруч свекруха її мовчки, – говорить тероборонець. – Дитина одразу не закричала, то її забрала "швидкої". Головне – що живі обидва. І матір, і немовля.

13 дітей народилося в пологовому відділенні Тростянецької лікарні з 25 лютого до 25 березня. У середньому це наполовину менше, ніж було до окупації міста, розповів персонал. 1,5 місяця після деокупації населеного пункту відділення акушерства й гінекології не працювало. Породіль возили до Сум.