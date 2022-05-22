Общество

Сергій Скакун
Сергій Скакун
Сегодня 17:5120

"Вже спали, коли почалися вибухи" — Краснопілля на Сумщині військові РФ обстріляли ракетами

В ніч на 25 травня росіяни обстріляли Краснопілля. За попередньою інформацією, ракети випустили з літака, який не перетинав державний кордон.

Як повідомили Суспільному у селищній раді, загиблих і поранених немає.

"Вже спали, коли почалися вибухи" — Краснопілля на Сумщині військові РФ обстріляли ракетами
Краснопілля, Сумська обл., 25 травня 2022 р., Фото: Ігор Стрєльцов/Суспільне Суми

Вибиті вікна, зруйновані дахи, всюди уламки від снарядів — так виглядає район вулиці Виноградної у Краснопіллі після нічного обстрілу. "Ми почули десь на початку другого три вибухи. Люди живі, там кришу зняло, вікна повибивало. Своїми силами намагаємося щось зробити, тому що діти маленькі, холодно, всю ніч просиділи в погребі до 6 ранку, а тоді вже вийшли. В нас дві кімнати залишилися неушкодженими, інші пошкоджені. Навіть вхідні двері із замком вирвало", — розповідає мешканець Краснопілля Володимир Гойденко.

Пан Андрій теж живе на вулиці Виноградній. Чоловік розповідає, що сім'я вже спала, коли почалися вибухи. "Близько першої ночі прогримів вибух, який розрушив оце все. Через декілька секунд пролунав другий вибух, ну він десь далі пішов. Зникло світло. Ми вийшли, вся хата в склі, все побите, ледь вийшли з дому. Диму повно, запах пороху, все чорне, ніде нічого не видно", — ділиться мешканець Краснопілля Андрій Щербак. За словами чоловіка, у його домівці збитків на 200-300 тисяч.

"Вже спали, коли почалися вибухи" — Краснопілля на Сумщині військові РФ обстріляли ракетами
Краснопілля, Сумська обл., 25 травня 2022 р., Фото: Ігор Стрєльцов/Суспільне Суми

У селищній раді розповіли, що вибухами пошкодило не тільки приватні будинки, а й комунальні заклади. "Пошкоджені будівлі палацу культури нашого, архівного відділу, Краснопільської лікарні, приміщення Укрпошти. Близько 50 житлових будинків постраждало", — говорить секретарка Краснопільської селищної ради Ірина Юхта.

"Вже спали, коли почалися вибухи" — Краснопілля на Сумщині військові РФ обстріляли ракетами
Краснопілля, Сумська обл., 25 травня 2022 р., Фото: Ігор Стрєльцов/Суспільне Суми

Зараз у сільраді підраховують збитки та надають консультації жителям, як зареєструватися на порталі Дія. Також у сільраді планують надати інформацію до військової адміністрації для закупівлі матеріалів і відшкодування збитків населенню.

 
"Вже спали, коли почалися вибухи" — Краснопілля на Сумщині військові РФ обстріляли ракетами
Краснопілля, Сумська обл., 25 травня 2022 р., Фото: Ігор Стрєльцов/Суспільне Суми

Частина Краснопілля залишається без світла через пошкодження високовольтної лінії, зараз її ремонтують. Наразі працює комісія селищної ради, вона обстежує пошкоджені будівлі та фіксує руйнування. За інформацією Ірин Юхти, по медичну допомогу після вибухів ніхто не звертався.

 
"Вже спали, коли почалися вибухи" — Краснопілля на Сумщині військові РФ обстріляли ракетами
Краснопілля, Сумська обл., 25 травня 2022 р., Фото: Ігор Стрєльцов/Суспільне Суми
Общество
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"Вже спали, коли почалися вибухи" — Краснопілля на Сумщині військові РФ обстріляли ракетами
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