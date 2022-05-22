В Україні запустили єдиний портал про навчання під час війни OSVITANOW.ORG "Освіторія" разом з МОН та UNICEF Ukraine створили унікальну платформу про навчання під час війни.

“Освіторія” у партнерстві з Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ) та за підтримки Міністерства освіти і науки України створили єдину платформу про навчання під час війни OSVITANOW.ORG. З початком війни перед мільйонами українців постали питання: як влаштувати дитину в садок чи школу закордоном, як отримати документи про навчання, як бути зі вступною кампанією цього року? Щоб допомогти відновити освітній процес, на платформі osvitanow.org зібрали усю актуальну для українців інформацію про навчання в Україні та закордоном.

«Для дітей, які постраждали внаслідок війни, доступ до освіти є критично важливий – це надає їм безпечний простір та певне відчуття стабільності у найбільш складні часи. Близько 3,7 мільйона дітей в Україні та закордоном користуються можливостями онлайн та дистанційної освіти. Ми маємо забезпечувати креативні, багатосторонні та гнучкі рішення для дітей, батьків та освітян, щоб мінімізувати зупинки в освітньому процесі. Разом із Міністерством освіти та науки та з нашими партнерами ми робимо все, що від нас залежить, щоб допомогти українським дітям, зокрема підтримуючи онлайн навчання з дитячого садка і до 11-го класу. Завдяки запуску цієї платформи ми можемо допомогти забезпечити безперервність у навчанні дітей, щоб вони могли закінчити навчальний рік», — пояснив Мурат Шахін, голова Представництва ЮНІСЕФ в Україні.

На платформі зібрана уся перевірена та актуальна інформація: від переліку шкіл в Україні та закордоном та порядку влаштування туди дітей, до алгоритмів отримання документів про навчання, вступу до вищих навчальних закладів у 2022 році та можливостей соціальної та психологічної підтримки українців.

Платформа OSVITANOW.ORG буде корисною також вчителям.

«Одинадцятий тиждень поспіль освітяни демонструють героїзм на своєму фронті, забезпечуючи безперервний навчальний процес. Завдяки спільним зусиллям державних органів, освітян, бізнесу, національних та міжнародних партнерів ключове завдання щодо продовження навчання в умовах війни виконується. Разом ми щодня наближаємо нашу перемогу! Ресурс, створений «Освіторія» та ЮНІСЕФ, стане корисним для дітей і вчителів, які вимушено перемістилися в Україні та за її межі. На платформі, окрім освітнього компонента, вчителі зможуть знайти перелік професійних можливостей і вакансії, а також поставити запитання юристу», — зазначив Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет.

Для освітян на OSVITANOW.ORG зібрані матеріали про трудові відносини під час воєнного стану, інструкції, як працювати тим, хто опинився на тимчасово окупованих територіях, безкоштовні інструменти для організації навчання під час війни, зокрема дистанційного.

“Ми завжди кажемо, що освіта — найпотужніша зброя! І головне завдання освітнього фронту зараз — не дати ворогу залишити українських дітей без освіти. Наш портал про навчання під час війни OSVITANOW.ORG допоможе в цьому усім учасникам навчального процесу,” — говорить Зоя Литвин, українська освітянка та голова громадської спілки “Освіторія”.

Платформа регулярно оновлюється та доповнюється експертними матеріалами.

osvitanow.org