Общество

Сергій Скакун
Сергій Скакун
Сегодня 10:52181

З Попасної на Сумщину: як облаштувалася родина, яка вимушена була тікати з власної домівки через війну (відео)

Завели город, господарство та планують облаштовувати власне життя на Сумщині – родина Гончаренків покинула власне помешкання у Попасній, що на Донеччині, та переїхала у Сумський район. Тут їм допомагають облаштуватися місцеві.

Що розказують переселенці та чого потребують найбільше – у матеріалі Суспільного.

"Якщо починати нове життя, то – починати нове життя. З нового. Взяли ось…ще утята повинні приїхати. Будемо бабусь "виганяти" на вулицю – хай пасуть, слідять", — так каже про своє життя на Сумщині 17- річна Христина Гончаренко.

Дівчина разом із батьками та двома бабусями переїхала із нині окупованої Попасної, що в Донецькій області, у село Над’ярне, Сумського району. Там родині, що втратила житло внаслідок війни, пропонували оселитися у будинку безкоштовно.

За кілька днів Ользі Пилипенко – представниці власника будинку, зателефонувала Тетяна Гончаренко: "Раз набираю – недоступний, другий раз – недоступний. Ну, думаю, все. - А в мене зламався телефон. Я так переживала – думаю, люди ж дзвонять! Здала я телефон в ремонт, сестрі доручила забрати. Вона загубила сім-карту. Знайшли сім-карту і перший дзвінок був їхній".

як облаштувалася родина, яка вимушена була тікати з власної домівки через війну
Суспільне Суми

Родина Гончаренків вимушено покинула власне помешкання. Його обстріляли вранці 24 квітня. Тоді травмувалася 13-річна онука Тетяни, яка разом із матір’ю нині на лікуванні за кордоном. Сама ж Тетяна була на той момент у ванній кімнаті. Згадує: Почала сильно кричати донька старша. Довелося в прострелену машину сідати й швидко везти до лікарні, так як в нас лікарня була розбита, всі ми погрузилися в машину, восьмеро людей і полями добралися до Бахмута".

 
як облаштувалася родина, яка вимушена була тікати з власної домівки через війну
Суспільне Суми

Травмувалася і сама Тетяна – за словами жінки, в неї складний перелом ноги. Нині вона пересувається на милицях, разом із молодшою донькою доглядає мати, якій понад 80 років та 95-річну свекруху – Раїсу Субботу.

Остання пережила другу світову війну. Пані Раїса каже - ще пам’ятає, як, дитиною, їй довелося бути в концтаборі: "В таборі була начальниця пані Лізі – інвалід. Без ніжки. Яка вона була жорстока! Якщо я не встигла стати на шикування, то в неї плітка – метри три – і вона тією пліткою доставала, щоб аж на ніжки закрутилася. Одного разу вона мене дістала, а тоді отак дернула, я упала, побилася вся".

 
як облаштувалася родина, яка вимушена була тікати з власної домівки через війну
Суспільне Суми

Нині ж жінці довелося знов тікати від окупантів. Та, говорить, не скаржиться й намагається бути у гуморі.

Родина потроху облаштовується. Посадили город – буряк, цибулю, моркву, завели господарство.

 
як облаштувалася родина, яка вимушена була тікати з власної домівки через війну
Суспільне Суми

Нині ж з речей потребують найнеобхіднішого, також – приладдя по догляду за хворою бабусею. Місцеві ж, кажуть, допомагають із продуктами та побутовими речами

Плани у Гончаренків – влаштовувати власне життя, сподіватися на перемогу та повернення додому.

Общество
  • Отправить: share
  • Версия для печати

З Попасної на Сумщину: як облаштувалася родина, яка вимушена була тікати з власної домівки через війну (відео)
Сегодня 10:52
Сергій Чередніченко: «Інколи тренуємося і під час повітряної тривоги, і під час артобстрілу»
Сегодня 09:33
Перейменування вулиць: у Сумській громаді збиратимуть пропозиції від мешканців
Вчера 14:29
Герой України, командир 58-ої бригади Дмитро Кащенко: "Армія росії - не друга армія світу, а найдовша армія світу"
Вчера 09:12
"20 хвилин з хати вибирався" — мешканці Білопілля на Сумщині про ракетний обстріл військами РФ
23.05.2022 22:30
"Мистецтво оживає: повернення". У Сумах відбувся фестиваль "Ніч музеїв"
23.05.2022 13:23
Судовий процес над Шишимаріним: розповідь вдови, докази у справі та кваліфікація (відео)
23.05.2022 12:06
Справжній боєць: не допустив втрат серед побратимів
22.05.2022 16:30
Правила отримання меддопомоги та корисні медичні ресурси для українців за кордоном
22.05.2022 16:14
Змістовно від МОЗ: Що варто знати про вірус мавпячої віспи
22.05.2022 15:13
Какие кроссовки выбрать на лето?
21.05.2022 15:07
Вплив російсько-української війни на економіку України
20.05.2022 14:58
view counter

Новости

Жителька Боромлі, яка побувала в окупації, виправдовувала рашистів
Сегодня 11:05
Буринські поліцейські вилучили зброю у порушника комендантської години
Сегодня 10:56
В Охтирці розслідують загибель працівників ТЕЦ від авіаудару рф як нещасний випадок
Сегодня 10:33
У Сумах проводять перевірку та призначають субсидії з травня
Сегодня 10:19
На Роменщині завершився благодійний розіграш кубку району з футболу
Сегодня 10:14
На Сумщині проходять навчання з тактичної медицини за стандартами НАТО
Сегодня 09:46
На одному з блокпостів поблизу Шостки поліцейські виявили у чоловіка ймовірні наркотики
Сегодня 09:30
Вночі ворог вдарив ракетами по Краснопіллю
Сегодня 09:10
У Глухівську лікарню привезли новий рентген-апарат
Сегодня 08:57
Шахраї ошукують родичів захисників України
Сегодня 08:57
На Конотопщині на футболі збирали кошти на підтримку ЗСУ
Сегодня 08:29
У Шостці станція юних натуралістів поділилася з переселенцями розсадою
Сегодня 08:01
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Галас джунглів (Брент Доуз, 2020)
Галас джунглів (Брент Доуз, 2020)
Кино Кінопалац "Дружба"
11.35
Бетмен (Метт Рівз, 2022)
Бетмен (Метт Рівз, 2022)
Кино Планета Кіно
10.20; 13.15; 15.45
Пригоди на місяці (Алі Самаді Ахаді, 2021)
Пригоди на місяці (Алі Самаді Ахаді, 2021)
Кино Планета Кіно
10.00
Швидка (Майкл Бей, 2022)
Швидка (Майкл Бей, 2022)
Кино Планета Кіно
11.10; 13.50; 14.45 (15.10); 16.30
Найманець (Тарік Салег. 2022)
Найманець (Тарік Салег. 2022)
Кино Планета Кіно
13.40; 16.50
Тіні забутих предків (Сергій Параджанов, 1964)
Тіні забутих предків (Сергій Параджанов, 1964)
Кино Планета Кіно
15.00
Гра тіней (Марк Вільямс, 2022)
Гра тіней (Марк Вільямс, 2022)
Кино Планета Кіно
12.45

Фото

19
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
30
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
26
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна
10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.