Общество

Сергій Скакун
Сергій Скакун
Сегодня 14:29235

Перейменування вулиць: у Сумській громаді збиратимуть пропозиції від мешканців

У Сумській громаді протягом наступного місяця збиратимуть пропозиції від мешканців з приводу перейменування вулиць. Паралельно в міській раді створили робочу групу, яка вивчатиме ці пропозиції та напрацює своє бачення, які саме вулиці необхідно додати до цього переліку. Загалом йдеться про близько сотню топонімів лише у Сумах.

Новостворена робоча група з 15-ти краєзнавців, істориків та посадовців вивчатиме назви вулиць, площ та провулків у Сумській громаді, які підлягають обов’язковій заміні та запропонує варіанти на які варто перейменувати топоніми. Всі радянські назви насаджувались спеціально, говорить краєзнавець Олег Корнієнко, пише Суспільне..

"Це можна піти в архів, просто цим ніхто не займався, і побачити як в наказовому порядку надсилались інструкції на честь кого треба перейменовувати вулиці — і розуміти, в першу чергу те, що топоніми слугують не для насадження якоїсь ідеологічної моделі, тим більше чужинської, а для зручності орієнтації людей", — говорить Корнієнко.

Перейменовувати вулиці, планують не лише у Сумах, а й громаді загалом. Сергій П'ятаченко лише по обласному центру склав перелік на перейменування зі 130 топонімів. Їх, говорить краєзнавець, необхідно змінити, аби позбавити сумські вулиці російських маркерів.

"Є багато питань, пов’язаних із тим, що не всі наші містяни добре знають біографію цих людей, по-друге, перебувають в полоні тих уявлень, які були нав’язані ще в радянські часи: про велич російської літератури, без якої не можна та жити і існувати. Складним питанням є обговорення постатей пов’язаних із Другою світовою війною, особливо тих, які не пов’язані ніяк із Сумами. У кожного є своя думка, але ми будемо максимально наближатись до того результату, який би задовольнив і нас, членів робочої групи і містян, і депутатський корпус і міського голову", — зазначає він.

Пропозиції від містян в електронній формі на сайті Сумської міської ради збиратимуть протягом місяця. У розділі "Довідка/декомунізація та дерусифікація" можна ознайомитись із переліком вулиць, які пропонується перейменувати.

"На сьогодні вже є 17 петицій від містян про перейменування. Ми сподіваємося що ця гугл-форма, яка буде запроваджена вона також збере конструктивні пропозиції від містян до 23 числа буде йти прийом цих пропозицій і до 23 липня ми будемо обговорювати і приймати відповідні рішення щодо варіантів перейменування топонімів і 23 липня такі пропозиції робоча група підготує", — зазначає заступниця голови робочої групи Антоніна Кохан.

Хто саме затверджуватиме остаточний перелік вулиць, які перейменовуватимуть – члени виконкому чи депутати міськради, за словами Антоніни Кохан ще не відомо, бо наразі у Верховній Раді на розгляді — законопроєкт, яким пропонується внести зміни до Закону України "Про географічні назви" щодо деколонізації топонімії. У ньому йдеться про заборону використання у населених пунктах України географічних назв, що пропагують або символізують державу-окупанта.

Довідка
Прийом пропозицій триватиме по 23 червня включно.
Подати їх можна через гугл-форму за цим посиланням https://cutt.ly/derus.
У формі треба вказати ваші пропозиції та їх обґрунтування, і ваші контактні дані для зворотного зв’язку.
Зверніть увагу на рекомендації щодо подачі пропозицій:
1. Не допускається дублювання назв топонімів, для перевірки ознайомитесь з чинним реєстром назв вулиць (площ, провулків, проїздів тощо), розташованих на території міста Суми https://smr.gov.ua/.../reestr-nazv-vulits-ta-provulkiv.html
4. Бажана прив'язка нових назв до конкретного топоніма.
5. Назва має складатися з мінімальної кількості слів, бути милозвучною.
6. Прохання подавати в одній формі одну назву (пропозицію), для більшої кількості - заповніть, будь ласка, форму повторно.
Усі пропозиції будуть узагальнені робочою групою з проведення експертного обговорення дерусифікації топонімів у Сумській міській територіальній громаді, створеної розпорядженням міського голови від 16.05.2022 №204-р https://smr.gov.ua/.../25153-robocha-grupa-z-provedennya...
Дізнатися більше про дерусифікацію топонімів на мапі нашої громади можна за посиланням https://smr.gov.ua/uk/dovidka/dekomunizatsiya.html
Общество
  • Отправить: share
  • Версия для печати

Перейменування вулиць: у Сумській громаді збиратимуть пропозиції від мешканців
Сегодня 14:29
Герой України, командир 58-ої бригади Дмитро Кащенко: "Армія росії - не друга армія світу, а найдовша армія світу"
Сегодня 09:12
"20 хвилин з хати вибирався" — мешканці Білопілля на Сумщині про ракетний обстріл військами РФ
Вчера 22:30
"Мистецтво оживає: повернення". У Сумах відбувся фестиваль "Ніч музеїв"
Вчера 13:23
Судовий процес над Шишимаріним: розповідь вдови, докази у справі та кваліфікація (відео)
Вчера 12:06
Справжній боєць: не допустив втрат серед побратимів
22.05.2022 16:30
Правила отримання меддопомоги та корисні медичні ресурси для українців за кордоном
22.05.2022 16:14
Змістовно від МОЗ: Що варто знати про вірус мавпячої віспи
22.05.2022 15:13
Какие кроссовки выбрать на лето?
21.05.2022 15:07
Вплив російсько-української війни на економіку України
20.05.2022 14:58
Пільгове розмитнення авто: допомога волонтерам чи спекулянтам?
19.05.2022 13:39
Особам з інвалідністю проходити повторний огляд під час війни не потрібно
19.05.2022 10:20
view counter

Новости

Сьогодні в Сумах комунальні автобуси значно скоротили час перевезень
Сегодня 15:56
За минулу добу на території Сумщини піротехніки виявили 14 вибухонебезпечних предметів
Сегодня 15:15
На війні загинув ще один житель Роменщини
Сегодня 15:14
Підбито підсумки конкурсу «Кращі молоді вчені СумДУ»
Сегодня 14:58
На Сумщині рятувальники допомагають громадянам ліквідовувати наслідки ворожих ударів (відео)
Сегодня 14:30
Завтра сумчан запрошують на «Бузковий день»
Сегодня 13:57
У Тростянці на вулиці загорівся BMW
Сегодня 13:50
У Сумах з’явилася Алея Слави ЗСУ з лілій
Сегодня 13:22
Оператор Vodafone повідомляє про аварійну ситуацію на Сумщині. Як залишатися на зв’язку?
Сегодня 13:08
У Сумах профінансовані соціальні допомоги та підтримка добровольчих формувань
Сегодня 12:44
У Сумах водоканал проводить профілактику - вода може мати запах хлору
Сегодня 12:33
Сумчани голосують за перейменування вулиці Мухіної
Сегодня 12:31
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Галас джунглів (Брент Доуз, 2020)
Галас джунглів (Брент Доуз, 2020)
Кино Кінопалац "Дружба"
11.35
Бетмен (Метт Рівз, 2022)
Бетмен (Метт Рівз, 2022)
Кино Планета Кіно
10.20; 13.15; 15.45
Пригоди на місяці (Алі Самаді Ахаді, 2021)
Пригоди на місяці (Алі Самаді Ахаді, 2021)
Кино Планета Кіно
10.00
Швидка (Майкл Бей, 2022)
Швидка (Майкл Бей, 2022)
Кино Планета Кіно
11.10; 13.50; 14.45 (15.10); 16.30
Найманець (Тарік Салег. 2022)
Найманець (Тарік Салег. 2022)
Кино Планета Кіно
13.40; 16.50
Тіні забутих предків (Сергій Параджанов, 1964)
Тіні забутих предків (Сергій Параджанов, 1964)
Кино Планета Кіно
15.00
Гра тіней (Марк Вільямс, 2022)
Гра тіней (Марк Вільямс, 2022)
Кино Планета Кіно
12.45

Фото

19
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
30
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
26
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна
10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.