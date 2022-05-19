Перейменування вулиць: у Сумській громаді збиратимуть пропозиції від мешканців У Сумській громаді протягом наступного місяця збиратимуть пропозиції від мешканців з приводу перейменування вулиць. Паралельно в міській раді створили робочу групу, яка вивчатиме ці пропозиції та напрацює своє бачення, які саме вулиці необхідно додати до цього переліку. Загалом йдеться про близько сотню топонімів лише у Сумах.

Новостворена робоча група з 15-ти краєзнавців, істориків та посадовців вивчатиме назви вулиць, площ та провулків у Сумській громаді, які підлягають обов’язковій заміні та запропонує варіанти на які варто перейменувати топоніми. Всі радянські назви насаджувались спеціально, говорить краєзнавець Олег Корнієнко, пише Суспільне..

"Це можна піти в архів, просто цим ніхто не займався, і побачити як в наказовому порядку надсилались інструкції на честь кого треба перейменовувати вулиці — і розуміти, в першу чергу те, що топоніми слугують не для насадження якоїсь ідеологічної моделі, тим більше чужинської, а для зручності орієнтації людей", — говорить Корнієнко.

Перейменовувати вулиці, планують не лише у Сумах, а й громаді загалом. Сергій П'ятаченко лише по обласному центру склав перелік на перейменування зі 130 топонімів. Їх, говорить краєзнавець, необхідно змінити, аби позбавити сумські вулиці російських маркерів.

"Є багато питань, пов’язаних із тим, що не всі наші містяни добре знають біографію цих людей, по-друге, перебувають в полоні тих уявлень, які були нав’язані ще в радянські часи: про велич російської літератури, без якої не можна та жити і існувати. Складним питанням є обговорення постатей пов’язаних із Другою світовою війною, особливо тих, які не пов’язані ніяк із Сумами. У кожного є своя думка, але ми будемо максимально наближатись до того результату, який би задовольнив і нас, членів робочої групи і містян, і депутатський корпус і міського голову", — зазначає він.

Пропозиції від містян в електронній формі на сайті Сумської міської ради збиратимуть протягом місяця. У розділі "Довідка/декомунізація та дерусифікація" можна ознайомитись із переліком вулиць, які пропонується перейменувати.

"На сьогодні вже є 17 петицій від містян про перейменування. Ми сподіваємося що ця гугл-форма, яка буде запроваджена вона також збере конструктивні пропозиції від містян до 23 числа буде йти прийом цих пропозицій і до 23 липня ми будемо обговорювати і приймати відповідні рішення щодо варіантів перейменування топонімів і 23 липня такі пропозиції робоча група підготує", — зазначає заступниця голови робочої групи Антоніна Кохан.

Хто саме затверджуватиме остаточний перелік вулиць, які перейменовуватимуть – члени виконкому чи депутати міськради, за словами Антоніни Кохан ще не відомо, бо наразі у Верховній Раді на розгляді — законопроєкт, яким пропонується внести зміни до Закону України "Про географічні назви" щодо деколонізації топонімії. У ньому йдеться про заборону використання у населених пунктах України географічних назв, що пропагують або символізують державу-окупанта.

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