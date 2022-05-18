Общество

Сергій Скакун
Сергій Скакун
Вчера 22:30319

"20 хвилин з хати вибирався" — мешканці Білопілля на Сумщині про ракетний обстріл військами РФ

Одинадцять зруйнованих приватних господарств, деякі з них не підлягають відновленню. Такі наслідки російського обстрілу Білопілля у ніч на 23 травня.

Куди влучили снаряди та що кажуть власники пошкоджених будівель, – у матеріалі Суспільного.

"20 хвилин з хати вибирався" — мешканці про ракетний обстріл військами РФ Білопілля на Сумщині
Білопілля, Сумська область, 23 травня 2022 року. Фото: Суспільне Суми / Діана Крахматова

"Час зупинився. Вони (ред. годинник) висіли якраз там, — і коли влетіло все у хату, тут рами валялись, оце зупинився годинник. Оце був приліт", — так говорить власник напівзруйнованого помешкання Сергій про перші секунди після обстрілу.

"20 хвилин з хати вибирався" — мешканці про ракетний обстріл військами РФ Білопілля на Сумщині
Білопілля, Сумська область, 23 травня 2022 року. Фото: Суспільне Суми / Діана Крахматова

У будинку, що на вулиці Низовій, на той момент були він із дружиною та їхній 17-річний син.

"Я спав, відбувається вибух — мама, тато кричать, звуть мене. Я лежу — відкриваю очі, на мене все сиплеться. Беру покривало — накидаю на себе", — розповідає син власників домогосподарства Віталій.

"20 хвилин з хати вибирався" — мешканці про ракетний обстріл військами РФ Білопілля на Сумщині
Білопілля, Сумська область, 23 травня 2022 року. Фото: Суспільне Суми / Діана Крахматова

Ніхто з родини не травмувався, а от саму оселю уламками пробило наскрізь, пошкодило дах, вибило двері та вікна.

"Слава Богу, що хоч живі залишилися. У хату влетіло — й все. Шум та гуркіт, більше нічого не пам’ятаю. Пам’ятаю, що 20 хвилин з хати вибирався", — каже власник домогосподарства Сергій.

"20 хвилин з хати вибирався" — мешканці про ракетний обстріл військами РФ Білопілля на Сумщині
Білопілля, Сумська область, 23 травня 2022 року. Фото: Суспільне Суми / Діана Крахматова

Вибухів чули кілька, згадують місцеві: перший снаряд розірвався опівночі.

"Після того ще ми чули у підвалі. Підвал у мене не дуже глибокий. Чула свист, пролетіло, а потім чула ще вибухи також. Разів два було", — говорить Катерина Стрельченко.

Одна з ракет влучила у город приватного господарства – там залишилася вирва. Сама ж оселя відновленню не підлягає, говорить її власниця Людмила Місюра.

"Жили тут мої батьки, але ми його реконструювали більш-менш по-сучасному, перекрили дах, поміняли вікна, ви бачите. Йти мені на пенсію, я готувалася, щоб достойно зустріти старість і пожити в спокійній обстановці", — зазначила вона.

"20 хвилин з хати вибирався" — мешканці про ракетний обстріл військами РФ Білопілля на Сумщині
Білопілля, Сумська область, 23 травня 2022 року. Фото: Суспільне Суми / Діана Крахматова

Всього на вулиці Низовій, куди влучив снаряд, пошкодило 11 будинків. Зранку там розбирали завали, відновлювали електропостачання, лагодили покрівлі.

"Нам роблять дах, того що, не дай Боже, піде дощ. У нас — кізочка, кролики, курочка, ми не можемо їх покинути. Ні за яких обставин поїхати не можемо", — каже власниця домогосподарства Ніна Білоног.

"20 хвилин з хати вибирався" — мешканці про ракетний обстріл військами РФ Білопілля на Сумщині
Білопілля, Сумська область, 23 травня 2022 року. Фото: Суспільне Суми / Діана Крахматова

Роботи з відновлення почалися одразу ж, говорить вона. Будинок жінки ремонтують родичі та волонтери. Шифер для покрівлі привезли вранці.

По території Білопільської громади вночі було п’ять влучань, говорить Білопільський міський голова Юрій Зарко – дві ракети влучили у середмістя, три – по околицях.

"Уламки — з сьогоднішніх прильотів. Тут чітко можна визначити тип, номер військової частини, звідки були прильоти, тому що є номери кожної ракети, яка влучила", — зазначив він.

"20 хвилин з хати вибирався" — мешканці про ракетний обстріл військами РФ Білопілля на Сумщині
Білопілля, Сумська область, 23 травня 2022 року. Фото: Суспільне Суми / Діана Крахматова

Били тактичними керованими ракетами класу "повітря-земля" Х-31, впевнений чоловік.

Щоб розуміли, одна така ракета може вивести з ладу крейсер або навіть цілий авіаносець. Воронки від таких вирв були 10 метрів в діаметрі і півтора метра завглибки. На щастя, немає жертв, загинули деякі домашні тварини. Пошкоджено понад 40 багатоповерхових будинків: вибиті шибки, поламані вікна. Розгрібаються завали, очищається територія, надали шифер, надаємо цвяхи", — зазначив Зарко.

"20 хвилин з хати вибирався" — мешканці про ракетний обстріл військами РФ Білопілля на Сумщині
Білопілля, Сумська область, 23 травня 2022 року. Фото: Суспільне Суми / Діана Крахматова

За фактом російського обстрілу у поліції відкрили кримінальне провадження. Поки тривають слідчі дії.

Общество
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