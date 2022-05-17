Справжній боєць: не допустив втрат серед побратимів Роман – водій одного з підрозділів прикордонників, який у складі зведеного загону з Сумщини захищав та боронив місто Чернігів.

За мужність, професіоналізм, проявлені під час виконання військового та службового обов’язків, його кандидатуру подано на відзначення державною нагородою.

Після завершення у 2007 році строкової військової служби, яку проходив в одній з військових частин Збройних Сил України, Роман повернувся до рідного міста, працював на підприємствах, отримав спеціальність верстатника широкого профілю. Згодом вступив до одного з вищих навчальних закладів для здобуття магістерської освіти.

Як цивільна людина, він не зміг залишитися осторонь, коли нога ворога вперше ступила на українську землю ще у 2014 році. Роман призвався до однієї з бригад Збройних Сил України, брав безпосередню участь у військових діях на території Луганської та Донецької областей. Після демобілізації повернувся до рідного міста і два роки працював на одному з підприємств Сумщини та завершив навчання у виші. Але згодом зрозумів, що без військової служби він вже не може.

Тож, невдовзі, поспілкувавшись з друзями-прикордонниками, прийняв рішення призватися до лав Державної прикордонної служби України. Наразі він проходить службу на посаді водія одного з прикордонних підрозділів. За ці роки Роман неодноразово брав участь у військових навчаннях, у тому числі й низці міжнародних.

Коли розпочалася війна росії проти України, Роман разом з побратимами мужньо тримали оборону під численними масованими артилерійськими обстрілами ворога на Чернігівщині.

Одного разу Роман та ще один прикордонник, під час виконання бойового завдання на броньованому автомобілі «КОЗАК», потрапили під обстріл диверсійно-розвідувальної групи противника.

Прикордонники здійснювали вивіз групи військовослужбовців Збройних Сил України на один із напрямків, що на околиці м. Чернігова. Повертаючись до розташування, автомобіль прикордонників потрапив в засідку противника, який почав обстрілювати їх з гранатометів та кулеметів. Втім Роман не розгубився, почав майстерно відводити автомобіль від гранатометних пострілів, чим зумів вивести свого «залізного бойового товариша» з-під вогню противника та зберіг життя всього екіпажу. Однак, внаслідок шквального кулеметного обстрілу, бронеавтомобіль зазнав значних ушкоджень.

Згодом, там же, на Чернігівщині, прикордонник на бойовому броньованому автомобілі «КУГУАР» здійснив евакуацію розвідувальної групи одного з підрозділів Збройних Сил України, яка опинилася в засідці. Завдяки вмілим і професійним діям Романа завдання було виконане.

Роман говорить, що водій, як і будь-який військовий, повинен дуже швидко аналізувати і приймати правильні рішення. Напевне саме завдяки цим рисам він зумів врятувати побратимів, які залишилися живими і в строю, продовжують боронити нашу державу від агресора.