Ракетний обстріл Охтирки: як виглядають пошкоджені приміщення та що розповідають місцеві жителі

Це дитячий садок "Казка" в Охтирці, пише Суспільне.
Такий вигляд він має після ранкового обстрілу.
Від ударної хвилі повибивало вікна, а також зруйновані приміщення всередені.
Також зруйновані павільйони на дитячому майданчику.
Це уламки від ракети, випущеної з російського літака близько 4.30 ранку, за словами мешканців, на територію дитячого садка "Казка".
Місцеві жителі розповідають: спали, коли пролунали вибухи.
"Я таке чув, що як рвонуло, я якраз сплю біля вікна, воно зразу розбило. Я схватився і тікать в кухню чи кудись, там і з сином зустрілись. А вибухів було три, по-моєму три, один, другий, а потім ще як рвонуло", — згадує місцевий мешканець Михайло.
Пан Михайло показує, що сталося з його майном. Гараж, який будував і облаштовував протягом 40 років, всередині є ще кімната, але до неї не дістатися через завали. Машина 2009 року, каже, тоді заплатив за неї 100 тисяч.
В житлових будинках поруч пошкоджені дахи, вікна, двері.
"У квартирі немає балкона, немає вікон, ось другий поверх, немає нічого, криша просіла, немає шиферу, прогнулася криша. Гаражі в нас всі розбиті", — розповідає Лариса Малиш.
"Чоловіку осколком скла із зали, вікна що порозбивалися, чирконуло по нозі і кров дуже бігла, ну я сама зупинила, не викликали ми лікаря", — говорить жінка.
В Охтирській міській раді розповіли, що авіаналіт на місто був здійснений близько 4.30 ранку.
Володимир Гуць – керуючий справами виконкому Охтирської міської ради говорить: "Було завдано 4 авіаційних удари, внаслідок яких було пошкоджено об’єкти, не пов’язані з військовою структурою, зокрема, дитячий садок "Казка", на територію якого був прильот. Так само було пошкоджено близько двох десятків житлових будинків".
За інформацією міської ради, загиблих немає. Наразі в Охтирці прибирають після авіаударів.
Головне управління ДСНС України у Сумській області на своїй сторінці у Facebook виклало відео, де рятувальники допомагають вибратися людям із заблокованих помешкань, які були пошкоджені внаслідок ракетного удару.