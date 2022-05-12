Общество

Сергій Скакун
Сергій Скакун
Сегодня 18:44205

Ракетний обстріл Охтирки: як виглядають пошкоджені приміщення та що розповідають місцеві жителі

Близько 5 ранку 17 травня російські військові здійснили ракетний обстріл Охтирки на Сумщині. Після кількох ракетних ударів частково зруйновані будівлі, пошкоджене майно громади і жителів міста, є поранені. За інформацією Охтирської міської ради, загиблих немає.

Це дитячий садок "Казка" в Охтирці, пише Суспільне.

як виглядають пошкоджені приміщення
Пошкоджене приміщення дитячого садочку "Казка" в Охтирці після ракетного удару 17.05.22. Суспільне Суми

Такий вигляд він має після ранкового обстрілу.

як виглядають пошкоджені приміщення
Пошкоджене приміщення дитячого садочку "Казка" в Охтирці після ракетного удару 17.05.22. Суспільне Суми

Від ударної хвилі повибивало вікна, а також зруйновані приміщення всередені.

як виглядають пошкоджені приміщення
Пошкоджене приміщення дитячого садочку "Казка" в Охтирці після ракетного удару 17.05.22. Суспільне Суми

Також зруйновані павільйони на дитячому майданчику.

як виглядають пошкоджені приміщення
Пошкоджене приміщення дитячого садочку "Казка" в Охтирці після ракетного удару 17.05.22. Суспільне Суми

Це уламки від ракети, випущеної з російського літака близько 4.30 ранку, за словами мешканців, на територію дитячого садка "Казка".

як виглядають пошкоджені приміщення
Уламки від ракети, випущеної по території Охтирки, 17.05.22. Суспільне Суми

Місцеві жителі розповідають: спали, коли пролунали вибухи.

як виглядають пошкоджені приміщення
Пошкоджені будинки від ракетного обстрілу Охтирки, 17.05.22, Суспільне Суми

"Я таке чув, що як рвонуло, я якраз сплю біля вікна, воно зразу розбило. Я схватився і тікать в кухню чи кудись, там і з сином зустрілись. А вибухів було три, по-моєму три, один, другий, а потім ще як рвонуло", — згадує місцевий мешканець Михайло.

як виглядають пошкоджені приміщення
Пошкоджені приміщення від ракетного обстрілу Охтирки, 17.05.22, Суспільне Суми

Пан Михайло показує, що сталося з його майном. Гараж, який будував і облаштовував протягом 40 років, всередині є ще кімната, але до неї не дістатися через завали. Машина 2009 року, каже, тоді заплатив за неї 100 тисяч.

як виглядають пошкоджені приміщення
Суспільне Суми

В житлових будинках поруч пошкоджені дахи, вікна, двері.

як виглядають пошкоджені приміщення
Пошкоджені будинки від ракетного обстрілу Охтирки, 17.05.22, Суспільне Суми

"У квартирі немає балкона, немає вікон, ось другий поверх, немає нічого, криша просіла, немає шиферу, прогнулася криша. Гаражі в нас всі розбиті", — розповідає Лариса Малиш.

як виглядають пошкоджені приміщення
Пошкоджені приміщення від ракетного обстрілу Охтирки, 17.05.22, Суспільне Суми

"Чоловіку осколком скла із зали, вікна що порозбивалися, чирконуло по нозі і кров дуже бігла, ну я сама зупинила, не викликали ми лікаря", — говорить жінка.

як виглядають пошкоджені приміщення
Уламки від ракети, випущеної по території Охтирки, 17.05.22. Суспільне Суми

В Охтирській міській раді розповіли, що авіаналіт на місто був здійснений близько 4.30 ранку.

як виглядають пошкоджені приміщення
Пошкоджена будівля церкви в Охтирці після ракетного удару 17.05.22. Суспільне Суми

Володимир Гуць – керуючий справами виконкому Охтирської міської ради говорить: "Було завдано 4 авіаційних удари, внаслідок яких було пошкоджено об’єкти, не пов’язані з військовою структурою, зокрема, дитячий садок "Казка", на територію якого був прильот. Так само було пошкоджено близько двох десятків житлових будинків".

як виглядають пошкоджені приміщення
Пошкоджене приміщення дитячого садочку "Казка" в Охтирці після ракетного удару 17.05.22. Суспільне Суми

За інформацією міської ради, загиблих немає. Наразі в Охтирці прибирають після авіаударів.

як виглядають пошкоджені приміщення
Пошкоджені приміщення від ракетного обстрілу Охтирки, 17.05.22, Суспільне Суми

Головне управління ДСНС України у Сумській області на своїй сторінці у Facebook виклало відео, де рятувальники допомагають вибратися людям із заблокованих помешкань, які були пошкоджені внаслідок ракетного удару.

 
Общество
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