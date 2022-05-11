Общество

Сергій Скакун
Сергій Скакун
Сегодня 13:3487

Безоплатне лікування для онкопацієнтів в умовах війни

Під час війни Програма медичних гарантій продовжує працювати, а пацієнти з онкологією можуть безоплатно отримувати лікування, яке забезпечує держава.

Програма медичних гарантій покриває всі найважливіші види медичної допомоги на кожному етапі лікування: діагностика, хімієтерапевтичне та радіологічне лікування, супровід в амбулаторних або стаціонарних умовах, хірургія, реабілітація, паліативна допомога. 

Отримати медичну допомогу безоплатно пацієнт може за направленням лікаря. Якщо у пацієнта є встановлений діагноз, то до лікуючого лікаря він звертається без направлення. 

Безоплатно пацієнт може отримати:

  • Діагностику: йдеться про лабораторні аналізи (аналіз крові, спинномозкової рідини тощо) та інструментальні дослідження в амбулаторних і стаціонарних умовах (МРТ і КТ, УЗД, рентгенологічні й ендоскопічні дослідження, сцинтиграфію та ін.).

Звертаємо увагу, що ефективно виявити онкологію на ранніх етапах допомагають 6 пріоритетних досліджень. Це мамографія, цистоскопія, гістероскопія, бронхоскопія, колоноскопія та гастроскопія. Їх проводять амбулаторно, і вони також безоплатні для пацієнта за направленням. Проходити ці обстеження регулярно рекомендують пацієнтам після 40 років (мамографія, колоноскопія) та 50 років (решта).

  • Хімієтерапію: пацієнт із підтвердженим діагнозом злоякісного новоутворення має право на інтенсивну терапію, кисневу підтримку, знеболення. Медзаклади також мають забезпечити пацієнту всі медичні вироби, витратні матеріали та лікарські засоби, необхідні для надання послуг.

  • Радіологічне лікування: пацієнт з підтвердженим діагнозом злоякісного новоутворення має право на проведення променевої терапії, супровідну медикаментозну терапію, інтенсивну терапію, кисневу підтримку, знеболення, забезпечення медичними виробами витратними матеріалами для проведення радіотерапії.

Якщо у медзакладі є лінійний прискорювач, гамма-ніж або кіберніж, проведення променевої терапії на цьому обладнанні також безоплатне.

  • Лікування гематологічних та онкогематологічних захворювань: пацієнти з цими захворюваннями мають право на безоплатну діагностику та лікування, у т.ч. лікування методом еферентної терапії або із застосуванням аферезу клітин крові, трансфузійну підтримку, інтенсивну терапію, кисневу підтримку, знеболення.

  • Хірургію: у безоплатний перелік послуг входять хірургічні операції зі знеболенням на всіх етапах діагностики та лікування,  анестезія, післяопераційне відновлення.

На кожному з етапів лікування пацієнт має право на супровід, необхідні лабораторні та інструментальні дослідження.

  • Ліки: пацієнти з онкологією можуть безоплатно отримувати у медичному закладі дороговартісні препарати, які закуповує держава. Перелік таких препаратів – за посиланням. Перевірити їх наявність у закладі можна за допомогою сервісу Є-ліки.

Крім того, перелік наявних ліків медзаклади мають публікувати на своїх сайтах та інформаційних стендах у приміщенні лікарні. Відповідають за розподіл ліків у регіонах обласні департаменти охорони здоров’я. Тож вони можуть надати інформацію, в яких закладах і які ліки наявні.

  • Інші медичні послуги: коли пацієнт з онкологією досягає ремісії, його подальший супровід також безоплатний за Програмою медичних гарантій.

Якщо пацієнт потребує паліативної допомоги, він може отримати її за пакетом стаціонарної або мобільної паліативної допомоги за направленням лікаря.

Попри війну більшість онкоцентрів країни працюють у штатному режимі. Зокрема, проводять хіміє- та радіотерапію, ургентні та планові операції.

Актуальна інформація про роботу онкоцентрів по всій країні та контактні телефони для пацієнтів розміщені за посиланням.

Наразі пацієнт може обрати заклад, де отримувати послуги, незалежно від місця реєстрації чи фактичного перебування. Знайти потрібний заклад можна, звернувшись до контакт-центру НСЗУ за номером 16-77.

МОЗ

Общество
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Безоплатне лікування для онкопацієнтів в умовах війни
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