Як на Сумщині допомагають людям із ВІЛ і борються з поширенням хвороби Щорічно кожну третю неділю травня світ відзначає День пам'яті людей, які померли від СНІДу.

У цей день ми вшановуємо померлих та нагадуємо, що варто боротися за всіх живих.

Україна зробила значні кроки для захисту і підтримки ВІЛ-позитивних пацієнтів. ВІЛ, який вчасно виявили та лікують, перестав бути смертельним захворюванням. Це — хвороба, яку зараз можна, в першу чергу, не допустити, а врешті — повністю контролювати. Сьогодні люди з ВІЛ живуть звичайним життям за допомогою антиретровірусної терапії.

У Сумській області соціальним супроводом людей, які мають ВІЛ, займається громадська організація «Клуб «Шанс». Вони доглядають і підтримують ВІЛ-позитивних у лікуванні, тестуть їх близьке оточення, працюють із групами ризику. А ще — займаються профілактикою передачі хвороби як серед ключових груп, так і серед загального населення.

Розповідаємо детально, як у Сумах протидіють поширенню ВІЛ і роблять все, аби ВІЛ-позитивні мали повноцінне життя.

Профілактика ВІЛ

П’ятнадцять років «Клуб «Шанс» працює над профілактикою соціально-небезпечних хвороб у регіоні. У першу чергу, організація охоплює групи ризику — людей, які вживають наркотики ін’єкційним шляхом, і їх близьке оточення.

Цьогоріч, не зважаючи на початок повномасштабної війни, організація не зупинила напрямок профілактики ВІЛ.

Соціальні працівники Шансу продовжують безкоштовно видавати стерильні шприци та голки, презервативи, лубриканти й спиртові серветки споживачам ін’єкційних наркотиків.

Із 1 січня до кінця квітня організація надала послуги профілактики 6549 жителям Сумської області. Їм видали більше 15 тисяч презервативів, 142 тисячі шприців і більше 144 тисяч спиртових серветок.

Окрім цього, за чотири місяці 2022 року соціальні працівники безкоштовно провели клієнтам організації більше 1700 асистованих експрес-тестів на ВІЛ.

Ця діяльність фінансується за кошти Державного бюджету України.

Також, у Шансі є патронажна бригада із соціальних і медичних працівників, котрі виїжджають додому до людей з інвалідністю, які вживають ін'єкційні наркотики та є клієнтами напряму профілактики передачі ВІЛ.

Фахівці бригади безкоштовно консультують клієнтів щодо стану їх здоров’я, обробляють та перев’язують рани, надають первинну медичну допомогу, видають засоби для лікування та обробки ран, роблять скринінг і тестування на COVID-19, проводять скринінг на туберкульоз тощо. Усе це — за підтримки БФ «Альянс громадського здоров'я».

За період із січня по квітень патронажна бригада виїжджала по два рази до 15 клієнтів із числа представників ключових груп із інвалідністю та обмеженими можливостями руху.

Покращене виявлення ВІЛ серед споживачів наркотиків

Це — один із нових напрямків організації. Його суть полягає в тому, що клієнти з групи найвищого ризику проходять тестування й заохочують своїх ін’єкційних і статевих партнерів зробити тест на ВІЛ. За це вони отримують невелику винагороду та мотивацію.

Якщо людина в рамках проєкту вперше дізналася про ВІЛ-статус, або знає про нього, та не лікується, її перенаправляють до КНП СОР «Обласний клінічний медичний центр соціально-небезпечних захворювань». Там працює кейс-менеджер «Клуб «Шанс», яка супроводжує людей із ВІЛ у рамках напрямку cупроводу на лікуванні за допомогою спільнот.

Із початку року та до 11 травня соціальна працівниця залучила та протестувала 204 людини. Із них п’ятеро мають ВІЛ. Одна ВІЛ-позитивна людина вже розпочала лікування антиретровірусною терапією.

Ця робота здійснюється в рамках проєкту за фінансування МБФ «Альянс громадського здоров’я».

Супровід, догляд і підтримка людей, які живуть із ВІЛ

За фінансування Державної установи «Центр громадського здоров’я» МОЗ України фахівці «Клубу «Шанс» надають послуги з догляду та підтримки людям, які мають вірус імунодефіциту людини. Їм проводять тематичні сесії, консультують і контролюють своєчасний прийом антиретровірусної терапії. Робота направлена на категорії ЛЖВ, які мають недостатню прихильність до прийому АРТ та ризики її переривання: які щойно дізналися про ВІЛ-позитивний статус, нещодавно розпочали АРТ або мають низький рівень прихильності за результатами спеціального опитуванння.

«Клуб «Шанс» здійснює цілу низку напрямів, направлених на допомогу ВІЛ-позитивним людям, покращення виявлення та лікування ВІЛ-інфекції, у рамках проєкту з фінансуванням благодійної організації «100 Відсотків Життя».

Так, соціальні працівники «Клубу «Шанс» безкоштовно допомагають ВІЛ-позитивним людям із доставкою препаратів — за потреби відправляють їх поштою або доставляють додому, консультують, мотивують не переривати лікування, контролюють прийом медикаментів тощо.

За чотири місяці соціальна працівниця зробила 112 відправок препаратів АРТ поштою. Протягом року за кошти проєкту можна здійснити 1400 доставок життєво важливих ліків людям з ВІЛ, яким важко дістатися до лікаря.

Окрім цього, «Клуб «Шанс» опікується людьми з інвалідністю чи паліативними хворими, які мають ВІЛ. Їм доставляють препарати АРТ, забезпечують предметами гігієни, допомагають з вирішенням побутових питань, оплачують дороговартісні обстеження — КТ, МРТ або біопсію, УЗД тощо, проводять консультації та психологічно підтримують.

Ще один важливий вид діяльності, що впроваджуються в рамках проєкту з фінансуванням БО «100 Відсотків Життя», направлений на повернення в систему медичного спостереження ВІЛ-позитивних людей, які випали з-під медичного супроводу.

Соціальні працівники Шансу мотивують їх відновлювати лікування, супроводжують до медичних закладів — навіть покривають за рахунок організації транспортні витрати, сприяють у відновленні призначення АРТ, оплачують додаткові діагностики й формують прихильність до лікування.

Також у рамках напряму клієнтам видають продуктові набори для мотивації лікування. Там — крупи, олія, консерви, цукор, тушонка тощо.

Так, за чотири місяці поточного року 130 людей із ВІЛ, які мали переривання в прийомі АРТ, були повернуті до медичного спостереження, відвідали лікаря та продовжили лікування.

Також для здійснення медичного нагляду за ВІЛ-позитивними клієнтами, які в силу свого фізичного стану або інших причин не можуть самостійно відвідати медичну установу, працює мультидисциплінарна команда. До її складу входить лікар, медична сестра та соціальний працівник. Бригада приїздить додому до людей, які мають ВІЛ. Під час такого візиту соціальний працівник доставляє АРВ-терапію та проводить мотиваційне консультування щодо прихильності до лікування. Лікар оглядає, консультує, надає рекомендації щодо обстеження та лікування. Медична сестра проводить забір крові для здійснення необхідних досліджень. За один такий виїзд охоплюється в середньому п’ять ВІЛ-позитивних людей.

«Клуб «Шанс» представляє інтереси ВІЛ-позитивних людей на Сумщині, щоб створити їм рівні умови для доступу до лікування і соціальних послуг. Соціальні працівники допомагають у відновленні чи отриманні документів, супроводжують у державні чи медичні установи та ведуть переговори від імені клієнтів для комплексного супроводу, покращення соціально-медичного стану клієнтів.

Із початком повномасштабної війни, до задач фахівців організації додалося і перенаправлення клієнтів із ВІЛ, які вирішили евакуюватися в інші міста чи країни, до медичних закладів за новим місцем проживання. На сьогодні, кілька жителів Сумщини, які мають ВІЛ, успішно продовжили лікування в дев’ятьох країнах світу, перебуваючи на евакуації.

Робота ГО «Клуб «Шанс» із профілактики ВІЛ і догляду та підтримки ВІЛ-позитивних у Сумській області здійснюється у партнерстві з КНП СОР «Обласний клінічний медичний центр соціально небезпечних захворювань».