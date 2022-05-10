"Пів голови немає". Після обстрілу села на Сумщині військовими РФ загинув чоловік Близько 20 обстрілів здійснили росіяни по селу Старі Вірки Сумського району зранку 12 травня. Одна з мін впала на садибу 67-річного пенсіонера. Осколок влучив чоловіку в голову.

На землі – дві воронки, які залишилася від російського обстрілу. Власник одного з будинків у селі загинув.

У Старих Вірках кореспонденти Суспільного зустріли сусіда загиблого. Пан Олександр йшов перевірити кіз пенсіонера, які тепер лишилися без нагляду. Розповів про загиблого сусіда. "Він на "Хімпромі" проробив до пенсії, приїхав у батьківську хату, всім добро тільки робив. Одно скажу: всім допомагав чим міг, ніхто про нього погане не скаже. Десь 67 років йому було, у нього ще два брати є".

Cело Старі Вірки, Сумский р-н. 13 травня 2022 р. Фото: Ігор Стрєльцов/Суспільне Суми

Олександр нам показує місце загибелі Миколи Міськова. Осколками зрізало яблуню, біля якої впала міна, іншу також посікло. Господаря російський обстріл застав зненацька, коли пенсіонер порався у саду. "Тут він лежав і кров ще лишилася... Пів голови немає", – розповідає сусід загиблого.

Залишилися без господаря і собаки Миколи Міськова. Олександр говорить, що менша після обстрілу не виходить з будки.

В центрі села кореспонденти Суспільного зустріли односельців вбитого чоловіка, які збираються провести в останню путь сусіда. Галина та Марія згадують вчорашній обстріл.

"Тут Росія від нас в чотирьох кілометрах. Було десь 20 обстрілів. О 05:45 почали і до 06:40 – майже годину батували. Ми місця не знаходили, та так чути – жах", – розповіла місцева мешканка пані Галина.

Cело Старі Вірки, Сумский р-н. 13 травня 2022 р. Фото: Ігор Стрєльцов/Суспільне Суми

"Було 20 пострілів, ми ледь не повмирали. Я до сусіда у погріб як залізла, так і сиділа там. Так, а що, ледь не померла. І зараз і трусить всю, і взагалі", – ділиться пані Марія.

Питаємо у чоловіків, що зібралися на поховання, як їм живеться під канонадами з боку Росії?

"Коли ми прокинулись перший раз, не чутно було, а потім як почали сюди вже стріляти, вже з вікна видно було, я сказав: точно влучили у двір. З вікна видно і дим пішов", – розповів мешканець Старих Вірків Рубік.

Мешканці Старих Вірків говорять, що після того, як росіяни втекли з Сумщини, їх стали часто обстрілювати, але 12 травня – найсильніше.