Єврейський цвинтар у Глухові, який постраждав від обстрілів рашистів, почали упорядковувати Глухівський єврейський цвинтар сильно пошкоджений від рашистського обстрілу. На території валялися покалічені вибуховою хвилею дерева, розбиті та повалені пам'ятники, пошкоджені огорожі. Жителі навколишніх будинків, на щастя, не постраждали.

«Ми розпочали наведення порядку на цвинтарі. Коли я дізнався, що цвинтар у Глухові пошкоджений, я звернувся до глави Ваада України Йосипа Зісельса. Ваад України надав фінансову підтримку на відновлювальні роботи. Перед початком ми самі перевірили територію щодо вибухонебезпечних предметів. Я – полковник запасу, а в.о. голови Шосткинської єврейської громади – прапорщик у відставці та має досвід у саперній справі», – зазначає ексголова єврейської громади м. Шостка Юрій Лушев.

До робіт з приведення цвинтарної території до ладу залучили групу робітників та волонтерів. Вони розпилили дерева, що впали, зібрали сухі гілки, сміття і шматки шиферу даху сусідньої будівлі, які рознесло вибуховою хвилею по всій площі цвинтаря. Роботи буде продовжено.

«Упалі та зруйновані пам'ятники, на жаль, зараз відновити не вдасться – для цього потрібна спеціальна техніка. Це ми зробимо після війни», – обіцяє Юрій Лушев.

«Ми не повинні дивуватися, що росія обстрілює єврейські об'єкти. Вони й інші обстрілюють. Вони розбомбили музей Сковороди, розбили пам'ятник Сагайдачному. Їх не цікавить світова культура. Вони нарочито демонструють, що вони не мають нічого спільного з демократичним цивілізованим світом», – зазначив 9 травня в інтерв'ю каналу Україна 24 співпрезидент Ваада України Йосип Зісельс.

Довідка

Єврейському цвинтарю у Глухові на Сумщині понад 300 років. Під час Другої світової війни німці хотіли знищити цвинтар та розбомбили його центр, але більшість маців збереглися.

Тут можна побачити пам'ятники вбитим під час Денікінського терору в 1919 році З. П. Лучинському та Ноні та Муні Пружанським, пам'ятник М. Е. Милославському, могила актора А. Равіковича, могили лікарів З. А. Бравермана та Я. А. Шнейдермана. Тут похований єврейський письменник та педагог Лазар Цвейфель (1815–1888).

7 червня 2020 року на цвинтарі було виявлено братську могилу жертв погрому 22–23 лютого 1918 року. Цього дня було вбито близько 500 євреїв, серед яких два праведники.

Асоціація єврейських організацій і громад України Ваад