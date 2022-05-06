"Як її не вбило, не знаю" — мешканці селища Вороніж про обстріл літаками РФ

На подвір'ї рідні пана Олексія після обстрілу селища зруйновані усі господарські будівлі, пише Суспільне.
"Я вбачив як ракета летіла. Вибух і мене відкинуло, скло посипалось і осколки. Дружина стояла на ганку, як її не вбило, не знаю", — розповідає чоловік.
Пошкоджений вибуховою хвилею і будинок, у якому була мати пані Світлани. "Коли був вибух вона сиділа тут на табуретці. І коли прозвучав вибух її вибуховою хвилею відкинуло на вішаки. Коли я прибігла вона стояла, її оглушило і вона не чує зараз", — розповідає мешканка Воронежа Світлана Шепелєва.
Останні 6 років робили ремонт у своєму будинку Олена та Сергій. Тепер, говорять, потрібно розпочинати все з початку. "Все зробили повністю, вже можна було тільки заходити і жити. Ми хотіли з дітьми жити у нашій хаті. Все понищено. По-новому треба все переробляти. Воно дригнуло так, що і стіні, і все, що там було зроблено гіпсокартоном, все позлітало. Треба по-новому перероблять", — розповідає Сергій.
Пошкоджений вибуховою хвилею і будинок Лідії Іванівни. В них вибиті вікна, зруйнований дах та впала стеля. "Я якраз телевізор дивилась, кішка прийшла, я кажу, йдемо дам тобі їсти, тільки нахилилася, воно як шарахне, добре, що кішка. А чоловік був на вулиці, заскакує до хати та каже – ти жива? У хаті пил такий, страшне. Як я, каже, нахилився, якби не нахилився, отакий осколок. Заховав його, каже: хай буде на пам’ять. Убило б осколком", — розповідає Лідія Іванівна.
Перше, що говорять місцеві – необхідно зробити дах до дощу, аби не вода не підтопила будинки. Попередньо, за інформацією Шосткинського міського голови Миколи Ноги, у селищі пошкоджені 21 будинок та 43 квартири. Загиблих серед населення немає.