"Як її не вбило, не знаю" — мешканці селища Вороніж про обстріл літаками РФ 10 травня з літаків російські військові обстріляли територію Шосткинського району на Сумщині. За попередньою інформацією Шосткинського міського голови Миколи Ноги у селищі Вороніж загиблих немає, одна жінка контужена. Попередньо пошкоджені 21 будинок та 43 квартири.

На подвір'ї рідні пана Олексія після обстрілу селища зруйновані усі господарські будівлі, пише Суспільне.

"Я вбачив як ракета летіла. Вибух і мене відкинуло, скло посипалось і осколки. Дружина стояла на ганку, як її не вбило, не знаю", — розповідає чоловік.

Фото ТРК "Акцент"

Пошкоджений вибуховою хвилею і будинок, у якому була мати пані Світлани. "Коли був вибух вона сиділа тут на табуретці. І коли прозвучав вибух її вибуховою хвилею відкинуло на вішаки. Коли я прибігла вона стояла, її оглушило і вона не чує зараз", — розповідає мешканка Воронежа Світлана Шепелєва.

Фото ТРК "Акцент"

Останні 6 років робили ремонт у своєму будинку Олена та Сергій. Тепер, говорять, потрібно розпочинати все з початку. "Все зробили повністю, вже можна було тільки заходити і жити. Ми хотіли з дітьми жити у нашій хаті. Все понищено. По-новому треба все переробляти. Воно дригнуло так, що і стіні, і все, що там було зроблено гіпсокартоном, все позлітало. Треба по-новому перероблять", — розповідає Сергій.

Фото ТРК "Акцент"

Пошкоджений вибуховою хвилею і будинок Лідії Іванівни. В них вибиті вікна, зруйнований дах та впала стеля. "Я якраз телевізор дивилась, кішка прийшла, я кажу, йдемо дам тобі їсти, тільки нахилилася, воно як шарахне, добре, що кішка. А чоловік був на вулиці, заскакує до хати та каже – ти жива? У хаті пил такий, страшне. Як я, каже, нахилився, якби не нахилився, отакий осколок. Заховав його, каже: хай буде на пам’ять. Убило б осколком", — розповідає Лідія Іванівна.

Фото ТРК "Акцент"

Перше, що говорять місцеві – необхідно зробити дах до дощу, аби не вода не підтопила будинки. Попередньо, за інформацією Шосткинського міського голови Миколи Ноги, у селищі пошкоджені 21 будинок та 43 квартири. Загиблих серед населення немає.