Змістовно від МОЗ: Безоплатні медичні послуги у випадку інсульту під час війни

Українці, які – через бойові дії – змушені були переїхати в інші регіони країни, можуть отримати необхідну їм меддопомогу в медичних закладах за місцем фактичного перебування, місце реєстрації пацієнта не має значення.

Нагадуємо, серед безоплатних послуг, які гарантовані пацієнту з інсультом чи підозрою на нього:

- первинний огляд,

- термінова комп’ютерна томографія або магнітно-резонансна томографія,

- лабораторні та інструментальні дослідження.

Також до безоплатного пакета входять:

- тромболітична терапія включно з необхідними ліками,

- ендоваскулярне лікування (малоінвазивна хірургія судин),

- знеболення всіх етапів діагностики та лікування,

- нейрохірургічна допомога,

- ліки з Нацпереліку.

Національна служба здоров’я України оплачує і вторинну профілактику інсульту, харчування в стаціонарі та медичну реабілітацію.

Пацієнту з підозрою на інсульт не потрібне направлення лікаря, щоб отримати медичну допомогу безоплатно, адже це – невідкладний стан. Допомогу медики надають незалежно від наявності направлення чи декларації з лікарем.

Звертаємо увагу, у разі необґрунтованої відмови у наданні меддопомоги або якщо комунальний чи державний медзаклад, маючи змогу продіагностувати пацієнта, направляє його на платну діагностику у приватний, закликаємо звертатися:

- до контакт-центру МОЗ – 0-800–60-20-19

- або на гарячу лінію НСЗУ – 16-77.

У закладах охорони здоров’я, законтрактованих за Програмою медичних гарантій, не повинні брати кошти за надання медпослуг чи діагностику, що входять у контрактні пакети.