"Лише паспорт зі мною лишився" - історія двох братів з Сумщини, які втратили житло через війну Один без будинку, а в іншого – оселя пошкоджена: два рідні брати з Великої Писарівки шостого березня постраждали від росіян.

Як їм вдалося врятуватися і як житимуть далі – розповіли журналістам Суспільного.

Даші – 14 років. Там, де нині згарище, був її дім. Дівчина провела екскурсію руїнами власної домівки.

"Це ванна ось була, вона розбита. Там у нас була пральна машинка далі. Це плита, там таке ж все було з кухонного начиння. Холодильник он стоїть похилений, там кухонний гарнітур. Тут стіл, а поруч стільці. Далі йде зала. Там диван стояв, телевізор. Там був мій ноутбук. Тепер немає нічого, усе погоріло", - розповідає Даша.

Зруйнований будинок смт. Велика Писарівка квітень 2022 р. Фото: Суспільне Суми

Пожежу на власні очі дівчина не бачила: "Це було ввечері. Зателефонував дядько, їдьте в Луговку, тому що вже почало бахкати дуже. Ми ж усі поїхали".

Про те, що вони з донькою стали безхатьками, пан Олександр довідався наступного ранку.

"Думаю, приїду сюди, розтоплю, повправляюся й у брата розтоплю, бо парове там. Приїхав зранку, уже немає нічого. Оце в чому стою – отак і є. Лише паспорт зі мною лишився", - розповідає мешканець Великої Писарівки Олександр.

Зруйнований будинок смт. Велика Писарівка квітень 2022 р. Фото:Суспільне Суми З уцілілого в цієї родини лишився чайник. У рідного брата чоловіка - Віктора, будинок якого розташовується через дорогу, майно постраждало того ж дня, шостого березня.

"Із Росії. Ось, де Росія, її видно ось. І на городі падало, отам був один приліт. А отам, казали вибухотехніки, ще багато лежить його у болоті й воно навіть не вибухнуло. Вони сказали, що оце город, пахота – далі не ставати, бо там невідомо що буде. Бо у воді воно м’яке, мул, воно не вибухає. Немає жорсткого зіткнення",- каже Віктор.

Зруйнований будинок смт. Велика Писарівка квітень 2022 р. Фото: Суспільне Суми Про те, що мав до повномасштабного вторгнення військ Російської Федерації в Україну, чоловік розповідає: "Тут газ стояв. Тут стінка кухонна. Тут усередині був такий коврик, он воно все. Було обшите. Там були вела. Стіл стояв дубовий, такий метрів на шість. Два вікна в будинку, стіна вигнулася всередину. Ніхто ж цього не бачив два дні, а був мороз градусів, напевно, 14. Померзло опалення, у хаті потріскалися батареї, котел, усе таке. А оце шифером ми підладнали дах, вживаний знайшли і перекрили".