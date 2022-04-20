Що розказує жінка про ті події – далі у матеріалі Суспільного.
Тетяна Клушина прожила майже все життя у селі Солдатське, що за 30 кілометрів від кордону з Росією. Із чоловіком облаштовували оселю, тримали домашню худобу. Нині зі всього господарства лишився тільки собака на ім’я Сіма. Йому пощастило вижити під час бомбардування.
"Мабуть, їй ціпок перебило або осколком, або чим ще, і вона прийшла до нас у погріб, вона нас там знайшла. Впала мені на коліна, стала вся тремтіти, а потім положила голову мені на плечі і лежала увесь час, поки були вибухи", — жінка згадує про події 10 березня – тоді над Солдатським пролетіло кілька російських літаків.
"Прилетів один літак, другий, третій. Йде четвертий. Я тільки це подумала – відбувся вибух. Далі я нічого не пам’ятаю. Тільки пам’ятаю, коли чоловік став мене гукати, називав мене на ім’я, а я розуміла, що я жива, але вилізти я не могла, тому що на мені було дуже багато штукатурки, двері шкафа-купе…Двері на мені лежали, а зверху ще й люстра", — розповідає Тетяна Клушина.
Бомба влучила у сільгосппідприємство, що було за кількадесят метрів від будинку Тетяни. Від підприємства не залишилось нічого, в оселі ж жінки пошкодило комунікації, зірвало дах. За півтора місяця його вдалося полагодити, але частково.
"Частина хати ще не перекрита і веранда ще не перекрита, тому відра кругом, тазики, все тече. А якби того ми не зробили, то взагалі без житла були б, бо жодна шиферина не вціліла", — ділиться Тетяна.
Оселя потребує капітального ремонту, говорить Тетяна. Вибиті вікна досі заклеєні плівкою, а з потрощених стін все ще дістають уламки. А в деяких місцях стіни пробило майже наскрізь.
Жінка сподівається, що оселю полагодять, господарство – відновлять, а розтрощену сільську школу, де вона працює вчителькою історії – відремонтують. Бо, говорить, час жити далі: "Ми лише хочемо одного – щоб скоріше закінчилась ця війна. Якщо там хтось в Росії не вірить, що тут таке відбувається, то нехай приїдуть і подивляться, що у нас тут таке".