"Жодна шиферина не вціліла": вчителька з с. Солдатське розповіла про влучання авіабомби біля її дому Скидали авіабомби з російських літаків на оселі мирних жителів. Одна з таких влучила поруч із будинком вчительки з села Солдатське, що в Охтирському районі Сумської області.

Що розказує жінка про ті події – далі у матеріалі Суспільного.

Тетяна Клушина прожила майже все життя у селі Солдатське, що за 30 кілометрів від кордону з Росією. Із чоловіком облаштовували оселю, тримали домашню худобу. Нині зі всього господарства лишився тільки собака на ім’я Сіма. Йому пощастило вижити під час бомбардування.

с. Солдатське, Охтирський р-н. 22.04.22. Суспільне Суми.

"Мабуть, їй ціпок перебило або осколком, або чим ще, і вона прийшла до нас у погріб, вона нас там знайшла. Впала мені на коліна, стала вся тремтіти, а потім положила голову мені на плечі і лежала увесь час, поки були вибухи", — жінка згадує про події 10 березня – тоді над Солдатським пролетіло кілька російських літаків.

с. Солдатське, Охтирський р-н. 22.04.22. Суспільне Суми.

"Прилетів один літак, другий, третій. Йде четвертий. Я тільки це подумала – відбувся вибух. Далі я нічого не пам’ятаю. Тільки пам’ятаю, коли чоловік став мене гукати, називав мене на ім’я, а я розуміла, що я жива, але вилізти я не могла, тому що на мені було дуже багато штукатурки, двері шкафа-купе…Двері на мені лежали, а зверху ще й люстра", — розповідає Тетяна Клушина.

с. Солдатське, Охтирський р-н. 22.04.22. Суспільне Суми.

Бомба влучила у сільгосппідприємство, що було за кількадесят метрів від будинку Тетяни. Від підприємства не залишилось нічого, в оселі ж жінки пошкодило комунікації, зірвало дах. За півтора місяця його вдалося полагодити, але частково.

с. Солдатське, Охтирський р-н. 22.04.22. Суспільне Суми.

"Частина хати ще не перекрита і веранда ще не перекрита, тому відра кругом, тазики, все тече. А якби того ми не зробили, то взагалі без житла були б, бо жодна шиферина не вціліла", — ділиться Тетяна.

Оселя потребує капітального ремонту, говорить Тетяна. Вибиті вікна досі заклеєні плівкою, а з потрощених стін все ще дістають уламки. А в деяких місцях стіни пробило майже наскрізь.

Жінка сподівається, що оселю полагодять, господарство – відновлять, а розтрощену сільську школу, де вона працює вчителькою історії – відремонтують. Бо, говорить, час жити далі: "Ми лише хочемо одного – щоб скоріше закінчилась ця війна. Якщо там хтось в Росії не вірить, що тут таке відбувається, то нехай приїдуть і подивляться, що у нас тут таке".