Жили в покинутих хатах, позабирали телефони — мешканці сіл на Буринщині про прихід військових рф (відео) Жили у покинутих хатах, а в місцевих позабирали телефони. Так мешканці сіл Степанівка та Слобода Конотопського району на Сумщині розповідають про прихід до них російських військових.

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За словами мешканки Степанівки — пані Валентини, близько місяця з десяток російських солдатів мешкали у покинутому будинку. Це — подвір'я поряд з її садибою на околиці вулиці. Жінка разом зі старенькою мамою сама жила поряд із російськими окупантами.

Село Степанівка, Сумська область, 16 квітня 2022 року. Фото: Суспільне Суми

"Я так особливо з ними не спілкувалася, один говорив: ми тут стоїмо через нацистів", — говорить пані Валентина.

Село Степанівка, Сумська область, 16 квітня 2022 року. Фото: Суспільне Суми

З усіх боків хати Валентини російські військові облаштували пости спостереження. Питали чи є де помитись, розповідає жінка, а, влаштувавши в одному з сараїв баню, спалили приміщення. До неї раз звертались по воду.

"У колодязі вода закінчилась. Видно що свердловина є, вони попросили води. І що — 10 мужиків, а я скажу води немає", — каже жінка.

Село Степанівка, Сумська область, 16 квітня 2022 року. Фото: Суспільне Суми

У сусідньому селі Слобода російські військові перебували кілька днів. Потім весь час колони їхали повз, розповідають місцеві.

"У Кіровському саду стали — і тут знайшлись в нас два смільчаки: пішли до них. Вони їх застрелили, молоді такі: від 30 до 42, і втекли і поселились там у В`язовому. А тут — лише траса, а ви ж розумієте... І тут гради стояли, до 60-ти одиниць стояло, БТРи з тими ж — "комашнею"", — говорить мешканка Слободи Лідія.

"У нас — дорога, колони йшли, земля труситься. Та вертольоти, отак по хатах літали, як колони йшли, вони їх, видно, охороняли. Курей у одних покрали, жили по хатах по пустих. У хатах усе перевіряли, у шафах", — згадує пані Анастасія.

Село Слобода, Сумська область, 16 квітня 2022 року. Фото: Суспільне Суми

Російські військові облаштували блок-пости та сховали техніку біля будинку Любові та Дмитра. Виходити місцевим не дозволяли, говорить жінка.

"Оце тут, наше, все було окуповано, і не виходь, телефони позабирали, пройшли: "давайте телефони". А що будеш казати – не віддам? – Повіддавали. Тут у сусідки дітки п'яти років, другій - 8, третій — 12. Вони боялись. Страшне, це жах, що тут було", — каже пані Любов.

Близько десятка людей оселилися у пустій хаті батьків Дмитра, вже кілька днів поспіль родина прибирає сміття, які залишили після себе російські окупанти.

Село Слобода, Сумська область, 16 квітня 2022 року. Фото: Суспільне Суми

"Тут ще ніхто й не був: ні сапери, ніхто. Вони шафи туди зсунули. Їли тут, грубку топили, а в основному, ті ж вікна, цими шафами теж позакривали", — каже Дмитро.

Зараз, говорять місцеві, хочуть швидше прибирати сміття, яке залишила після себе російська армія, та вірять у перемогу Збройних сил України.