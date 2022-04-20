Общество

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 10:38137

Мешканці Великої Писарівки на Сумщині живуть поруч зі снарядом в стіні (відео)

Поруч зі снарядом, що застряг у стіні, понад місяць живуть мешканці Великої Писарівки. У середині березня російські військові влучили в господарські споруди одного з приватних будинків цього селища.

До 16 березня це було одне зі звичайних обійсть у селищі Велика Писарівка. Після приходу росіян будинок пошкоджений, а гараж вигорів ущент, пише Суспільне.

Мешканці Великої Писарівки живуть поруч зі снарядом в стіні
Велика Писарівка, Сумщина 21 березня 2022 року. Фото: Юлія Ніколаєва/Суспільне Суми

Господиня будівлі розповідати про те, що сталося з її власністю, не стала. Сусіди, які того дня допомагали гасити пожежу, кажуть, що й у їхніх будинках все задрижало. "Я як глянула у вікно, а там – горить сарай. Давай до сусіда дзвонити. А в нього зайнято. Вискочила вже, вдяглася – вони вже гасять. Страшне було", – розповідає пані Валентина.

Мешканці Великої Писарівки живуть поруч зі снарядом в стіні
Велика Писарівка, Сумщина 21 березня 2022 року. Фото: Юлія Ніколаєва/Суспільне Суми

Будинок пані Олени сусідує з господою, в яку влучив снаряд із російської військової техніки. "У нас дах злетів весь. У мене чоловік все це поправляв. З’їхав шифер повністю. Ми ввечері сіли при свічках просто повечеряти. А це ось. Ми тушили водою, яка в мене була. І ми нею гасили оце все", – пригадує жінка.

Мешканці Великої Писарівки живуть поруч зі снарядом в стіні
Велика Писарівка, Сумщина 21 березня 2022 року. Фото: Юлія Ніколаєва/Суспільне Суми

Пані Олена розповідає, що в той час рятувати треба було і обійстя, і власницю. "Мій чоловік працює на швидкій допомозі. Я телефонувала чоловікові, бо ми і на 101, і 102… Куди тільки не телефонували. Нуль. Кажу: "Саша, у нас горить сарай Цируликів, і у нас хата розкрита". Він каже, що пожежники не виїжджають", - говорить вона.

Господарські споруди врятувати не вдалося. Разом із гаражем згоріли автівка та велосипеди. Будинок теж зазнав ушкоджень. Найбільше ж господиня та сусіди бідкаються через снаряд, що застряг у стіні напівзруйнованого сараю.

Мешканці Великої Писарівки живуть поруч зі снарядом в стіні
Велика Писарівка, Сумщина 21 березня 2022 року. Фото: Юлія Ніколаєва/Суспільне Суми

Господиня не знає: чи варто наводити лад, чи чекати на комісію, яка визначить, чи матиме вона право на якусь компенсацію.

Общество
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Мешканці Великої Писарівки на Сумщині живуть поруч зі снарядом в стіні (відео)
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