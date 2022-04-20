Пограбували школу, магазини та ферму. Наслідки перебування росіян у селі Чернеччина на Сумщині "Ваш "зелений коридор" - на Бєлгород", - такі слова чули мешканці Чернеччини Краснопільської селищної ради від російських солдатів, що наприкінці березня зайняли територію села на п'ять днів.

Як росіяни спілкувалися з селянами та що награбували, місцеві мешканці розповіли Суспільному.

23 березня колона російської техніки з'явилася на в'їзді в село Чернеччина, де проживають приблизно 800 людей.

Це сталося близько 14:00, було чутно постріли біля місцевої школи, згадує староста села Оксана Чернова.

"Сусіди кажуть: Оксанка, до тебе прийшли. З одного боку дві особи з автоматами, і - з іншого. Кажуть: ми прийшли сказати, що поселилися у вас у школі. Кажу: як ви поселилися? – У нас є друг, який відчиняє всі двері (звичайно, це автомат)", - розповіла вона.

Село Чернеччина, Сумська область, 21.04.2022 р. Фото: Анна Книш / Суспільне Суми

Наступного дня окупати почали облаштовувати на території школи блокпости, накладали мішки, розставили гранатомети. І призначили старості час так званих "перемовин".

"Перший ультиматум з його боку був: вночі наші люди посилали їх услід за російським кораблем, і якщо я не дізнаюсь, хто це, то буду з ними поруч, буде братська могила", - говорить пані Оксана.

Село Чернеччина, Сумська область, 21.04.2022 р. Фото: Анна Книш / Суспільне Суми

Також російські солдати почали вимагати техніку, сім-карти, хліб. Мешканці села сиділи по хатах, боячись виходити на вулицю. "Ваш "зелений коридор" - на Бєлгород" - відповідали на запитання про можливість виїхати.

Село Чернеччина, Сумська область, 21.04.2022 р. Фото: Анна Книш / Суспільне Суми

Було страшно, згадує місцевий мешканець Микола Винокур. "У мене жінка ходила воду включати, біля них під дулом автомата ходила", - говорить він.

Село Чернеччина, Сумська область, 21.04.2022 р. Фото: Анна Книш / Суспільне Суми

А далі почалися грабежі. Росіяни розграбували два з чотирьох місцевих магазинів.

Приблизно 70% асортименту одного з магазинів складали товари промислової групи, розповідає голова Грязнянського споживчого товариства Олена Якущенко. Решта – продукти. Забрали все.

Село Чернеччина, Сумська область, 21.04.2022 р. Фото: Анна Книш / Суспільне Суми

"Мені подзвонили й кажуть: грабують внизу магазин. Стоїть трактор, і вантажать усе підряд. Виявляється, в колгоспі техніку брали, і цим трактором вантажили. Були там і ковдри у нас, і подушки, іграшки дитячі, шкарпеток багато, взуття. До речі, люди кажуть, вони і ходили в наших "дутиках", парфуми чоловічі забрали", - говорить пані Олена.

У другому магазині двері вибили дулом танка, потім обстріляли інші двері та вікна. Продавчиня, що раніше тут працювала, після пережитих емоцій звільнилася. Тепер тут працює пані Валентина Саганяк.

"Те, що залишилося, люди як-небудь врятували, віднесли й заховали. Аж до того, що жіноче все навіть повиносили, білизну жіночу, тазики. Вони підігнали трактор, машинами спочатку возили, які з колгоспу позабирали", - розповіла вона.

Село Чернеччина, Сумська область, 21.04.2022 р. Фото: Анна Книш / Суспільне Суми

Пограбували у Чернеччині і пожежне депо, де зберігалися продукти для пацієнтів психоневрологічного інтернату.

27 березня близько 14 години окупанти залишили село, забравши автомобіль з фермерського господарства, шкільні ноутбуки, промислові товари і навіть посуд, у якому готували їжу чернеччинським школярам.