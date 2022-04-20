Великдень: роз'яснення для мешканців Сумщини У Великодню ніч не будуть проводитись відкриті служби у храмах.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

Ми провели роботу з усіма християнськими конфесіями, які є на території області. Домовились про те, що у Великодню ніч не будуть проводитись відкриті служби у храмах! Комендантську годину ми не відмінятимемо на цей час. Адже є загроза провокацій з боку країни-агресора на території області.

Служби та освячення пасок проводитимуться у храмах в суботу після обіду і до 20.00 та в неділю − з 6 години ранку.

Але я прошу вас залишатися вдома, не скупчуватися біля церков.

Краще проведіть Великодню ніч з родиною за переглядом трансляцій служби по телебаченні чи в інтернет-мережах.

Богослужіння Православної Церкви України з Михайлівського Золотоверхого собору у Києві можна буде переглянути в ефірі національного всеукраїнського телемарафону єдиних новин по телебаченню ( також на YouTube каналі UA: Культура)

Початок о 23:30 23 квітня. Триватиме орієнтовно до 03:00 - 03:30 24 квітня

Онлайн-трансляцію богослужінь також можна буде подивитися:

• на сторінці Предстоятеля ПЦУ Блаженнійшого Митрополита Епіфанія у Facebook, який і очолить богослужіння;

• на сторінці ПЦУ у Facebook;

• на сторінці ПЦУ на платформі YouTube.

Освячення великодніх кошиків буде здійснюватися протягом суботи, 23 квітня, для невеликих груп людей. Великодні богослужіння розпочнуться лише після закінчення комендантської години, зранку 24 квітня.

Священнослужителі закликають парафіян повністю вимикати мобільні телефони на час богослужіння або перевести їх в режим «в літаку». У разі повітряної тривоги всі повинні будуть прослідувати в укриття.