Общество

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 13:14137

Великдень: роз'яснення для мешканців Сумщини

У Великодню ніч не будуть проводитись відкриті служби у храмах.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

Ми провели роботу з усіма християнськими конфесіями, які є на території області. Домовились про те, що у Великодню ніч не будуть проводитись відкриті служби у храмах! Комендантську годину ми не відмінятимемо на цей час. Адже є загроза провокацій з боку країни-агресора на території області.

Служби та освячення пасок проводитимуться у храмах в суботу після обіду і до 20.00 та в неділю − з 6 години ранку.
Але я прошу вас залишатися вдома, не скупчуватися біля церков.
Краще проведіть Великодню ніч з родиною за переглядом трансляцій служби по телебаченні чи в інтернет-мережах.

Богослужіння Православної Церкви України з Михайлівського Золотоверхого собору у Києві можна буде переглянути в ефірі національного всеукраїнського телемарафону єдиних новин по телебаченню ( також на YouTube каналі UA: Культура)
Початок о 23:30 23 квітня. Триватиме орієнтовно до 03:00 - 03:30 24 квітня

Онлайн-трансляцію богослужінь також можна буде подивитися:
• на сторінці Предстоятеля ПЦУ Блаженнійшого Митрополита Епіфанія у Facebook, який і очолить богослужіння;
• на сторінці ПЦУ у Facebook;
• на сторінці ПЦУ на платформі YouTube.

Освячення великодніх кошиків буде здійснюватися протягом суботи, 23 квітня, для невеликих груп людей. Великодні богослужіння розпочнуться лише після закінчення комендантської години, зранку 24 квітня.
Священнослужителі закликають парафіян повністю вимикати мобільні телефони на час богослужіння або перевести їх в режим «в літаку». У разі повітряної тривоги всі повинні будуть прослідувати в укриття.

Общество
  • Отправить: share
  • Версия для печати

Великдень: роз'яснення для мешканців Сумщини
Сегодня 13:14
Огляд закордонних бірж фрілансу: Upwork, Freelancer, Fiverr
Вчера 20:08
Анна Кривонос: Росіянки отримували додаткові кошти від Федерації біатлону
Вчера 16:10
Мер Сум перерозподілив обов’язки між своїми заступниками
Вчера 13:56
Снаряд — на город 102-річної ветеранки, пошкоджені будинки і бізнес: що вчиняли солдати рф у Верхній Сироватці
Вчера 13:22
"Обстріляна родина, снаряди, вкрадена корова". Жителі Бурині розповіли про військових рф
Вчера 13:11
Творчість у допомогу захисникам: сумська художниця влаштовує благодійні аукціони
Вчера 13:05
Зруйновані зерносховища і понівічена техніка - результат обстрілу росіянами с. Пологи під Охтиркою
Вчера 12:48
Зруйновані будинки, пожежа, порізана худоба — що залишили після себе рашисти у с. Глибне
Вчера 12:37
Кадетський корпус має залишитися в Сумах
20.04.2022 14:26
Програма ЄС «Креативна Європа» підтримує українських митців і працівників культури
20.04.2022 11:44
"Наробили багато шкоди" – наслідки пограбування росіянами птахоферми у селі Вільшана на Сумщині
20.04.2022 11:28
view counter

Новости

Великдень в умовах війни: де дивитися трансляцію богослужінь
20.04.2022 15:17
На Сумщині призначили коменданта
Сегодня 13:06
На Великдень сумчанам рекомендують залишатися вдома
Сегодня 13:00
У Тростянці поліцейські вилучили пістолет Макарова
Сегодня 12:27
У Сумах зі зруйнованого рашистськими бомбами району вивезли 600 тонн залишків будинків
Сегодня 11:56
У Шостці поліцейські знайшли чоловіка, який викрав державний прапор
Сегодня 11:29
Мін'юст призупинив оприлюднення інформації та закрив доступ до реєстрів
Сегодня 11:11
Сумські патрульні виявили наркозакладчика (відео)
Сегодня 10:50
Останні фейки та маніпуляції ворога
Сегодня 10:44
Сумський ЦНАП працює за обмеженим графіком
Сегодня 10:22
Як вимушено переміщеним особам отримати статус безробітного, якщо втрачено документи?
Сегодня 10:00
Між Конотопом та Київом відновлено залізничне сполучення
Сегодня 09:55
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.