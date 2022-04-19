Общество

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 13:22186

Снаряд — на город 102-річної ветеранки, пошкоджені будинки і бізнес: що вчиняли солдати рф у Верхній Сироватці

Снаряд у город 102-річної ветеранки Другої світової війни, пошкоджені будинки мирних жителів та мотель. Такими є наслідки проходу колон російських військових селищем Верхня Сироватка Сумського району.

Що згадують місцеві про воєнний березень – далі в матеріалі Суспільного.

що вчиняли солдати РФ у селі на Сумщині
Верхня Сироватка, Сумська область, березень 2022 року. Фото: Олександра Михайлюка

"Принесли мені звільнення. Звільнювати чим? Або батіг, або пряник. Вони принесли ось таке звільнення. Ще трохи – і звільнили б руки або ноги", — говорить Володимир Гончаров — власник мотелю, що на околиці Верхньої Сироватки, які відбулися місяць тому.

Його бізнес працював 22 роки. Спочатку його зупинило вторгнення російських військ, а 16 березня близько 23.00 мотель почали обстрілювати. Володимир із дружиною ледве добігли до підвалу, де провели два дні.

"З неба спускався освітлювальний снаряд на парашуті — і через 5 хвилин було 10 вибухів. Снаряди лягли вздовж траси, довкола огорожі, дісталося цій будівлі. Трішки підправили її фасад. І наступної ночі: освітлювальний снаряд, це квадрокоптер знімає ж усе, наводить, – і ще раз ввалили. Сильно не стараюся ремонтувати, тому що незрозуміло: міняти зараз скло чи потім міняти фундамент доведеться", — розповідає він.

що вчиняли солдати РФ у селі на Сумщині
Верхня Сироватка, Сумська область, 18 квітня 2022 року. Фото: Суспільне Суми

Уламки снарядів Володимир зберігає в ящику і надсилає їх фото племіннику на Урал. Намагається достукатися, але, говорить, розуміння не зустрічає. Крім мотелю при дорозі, снаряди під час артобстрілах прилітали і в центр села. Ці уламки місцевий мешканець Олександр позбирав біля школи.

що вчиняли солдати РФ у селі на Сумщині
Верхня Сироватка, Сумська область, 18 квітня 2022 року. Фото: Суспільне Суми

"Це до нас прилітали такі сюрпризи, які могли повбивати всіх людей", — сказав він.

Обстрілювали, розповідає чоловік, ймовірно, з боку Гребениківки і Великого Бобрика. Один із снарядів пошкодив дах приватного будинку.

що вчиняли солдати РФ у селі на Сумщині
Верхня Сироватка, Сумська область, березень 2022 року. Фото: Олександра Михайлюка

Зараз його полагодили. Потім снаряд приземлився на город неподалік. Дісталося і іншим мешканцям села.

"Снаряд з гаубиці прилетів на город нашої 102-річної ветеранки Другої світової війни. Отримала такий подарунок, що пошкодив їй будинок, пошкодив сусідні будинки, а також осколки були біля нашої школи, слава Богу, не було там дітей. Намагалися трансформаторну підстанцію пошкодити, але була перестрілка по центру села, ніхто не знає, які в них наміри були", — говорить Олександр Михайлюк.

що вчиняли солдати РФ у селі на Сумщині
Верхня Сироватка, Сумська область, березень 2022 року. Фото: Олександра Михайлюка

Зайшовши в село з самого початку війни на Сумщині, російські військові розставили свої блок-пости.

"Спочатку місцевих не чіпали. Поводили себе більш-менш культурно. Потім через час пройшов бій в кінці Верхньої Сироватки, і в одному кінці і між Стінками, — і вони почали В. Сироватку другою стороною, тому що тут отримали відсіч від мешканців", — згадує чоловік.

що вчиняли солдати РФ у селі на Сумщині
Верхня Сироватка, Сумська область, 18 квітня 2022 року. Фото: Суспільне Суми

Про те, що тут були російські військові, досі нагадує і танк на виїзді з Верхньої Сироватки. Його солдати підпалили самі, відступаючи з населеного пункту.

Общество
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Снаряд — на город 102-річної ветеранки, пошкоджені будинки і бізнес: що вчиняли солдати рф у Верхній Сироватці
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