"Обстріляна родина, снаряди, вкрадена корова". Жителі Бурині розповіли про військових рф До міста Буринь, що на Сумщині, колони російської техніки заїхали через кілька годин від прориву кордону на Сумщині 24 лютого. Весь час російські війська рухались повз місто у напрямку Києва. Як пережили цей час – містяни розповіли журналістам Суспільного.

24 лютого близько 11-ї години перші російські колони увійшли в місто, розповідає буринчанин Сергій Стеценко.

"Потрощили весь переїзд вщент та й дорогу нашу всю побили. Їхали навмання. Техніка така, що більшість була знята зі зберігання, диміла сильно", – каже Сергій Стеценко.

Буринь, Сумська область, 16 квітня 2022 року. Фото: Катерина Гладенко/ Суспільне Суми

Щодня, говорить чоловік, через місто йшли 3-4 колони техніки. Так тривало більше місяця, пише Суспільне.

Снаряд у будинку

Один з російських снарядів прилетів у будинок пані Галини з Бурині.

"Ми повискакували, а воно кришу пробило снаряд – і у хаті всередині дірки, осколки були, а шифер побило – чотири листа. І де він дівсь. У хаті дірки. Якщо ми були б у хаті, нас убило б", – говорить жителька Бурині Галина Іванівна.

Буринь, Сумська область, 16 квітня 2022 року. Фото: Катерина Гладенко/ Суспільне Суми

Корова, шафа, собача будка, вудки... Награбоване військові РФ везли через Буринь

Виїжджали колони техніки, які поверталися з київського напрямку через Буринь, два дні.

"Везли і шафи, і сумки базарні примотані. Там взагалі незрозуміло що. Корова із тенту із КамАЗа виглядала. Сидять солдати і корова там", – розповідає буринчанин Віталій.

"Останні виходили дуже багато, кілометри. Туди ще не так боялись, а як назад вже, то ніхто до них не виходив, вони вже агресивні – і всі тікали подалі", – пригадує Володимир з Бурині.

"Дійшло до того, що собача будка була прив`язана, зарізане порося. Особисто я бачив квадроцикл, велосипед, вудки стирчали – десь магазин розграбували, страховіття. І це армія визволителів прийшла. Особисто приходилось з ними спілкуватися. Ні з одним я не помітив, що вони мають сумнів, що вони сюди прийшли", – каже Сергій Стеценко.

Коли колони виходили з Сумщини, місто оточили блокпостами. Один з них встановили біля залізничного переїзду, з виламаними дверима та купою сміття.

Буринь, Сумська область, 16 квітня 2022 року. Фото: Катерина Гладенко/ Суспільне Суми

"Три БТРи тут було, прострілювали теж. Тут ішов один на город, але він йшов посадками по дощу. Вони глянули, що хтось у посадках і зробили вистріли вгору – і він просто вернувся назад. Ото як йшла вся колона через Буринь, ото вони тут стояли, і на Захватівці (один з районів м. Буринь – ред.). А на Захватівці вони сімейну пару обстріляли, – розповідає кореспондентам Суспільного буринчанин Володимир.

Буринь, Сумська область, 16 квітня 2022 року. Фото: Катерина Гладенко/ Суспільне Суми

Постраждалі від російських обстрілів та техніки буринчани

Обстріляна сімейна пара наразі у місцевій лікарні. На двох чоловік і дружина отримали шість кульових поранень, говорить лікар Олег Бризюк.

"Вони їхали на автомобілі. Їх почали зупиняти, і показали, що ніби розверніться, а потім зупиніться. Люди почали розвертатись. І тут пішов обстріл. У чоловіка дуже серйозні пошкодження – проникаюче кульове поранення з пошкодженням внутрішніх органів, воно наскрізне. Жінка в легшому стані. На час поступлення, стан чоловіка можна визначити як важкий, а у жінки середнього ступеня тяжкості", – говорить в.о. завідувача хірургічного відділення Буринської міської лікарні Олег Бризюк.

Зараз, розповів лікар, надають допомогу і 15-річному юнаку, якому після наїзду російського танку поблизу села Чумакове ампутували частину ноги.

У Чумаковому біля мосту через річку Сейм, весь час окупації базувався російський блок пост. Наостанок, виходячи з Сумщини, російські військові міст підірвали.