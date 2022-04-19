24 лютого близько 11-ї години перші російські колони увійшли в місто, розповідає буринчанин Сергій Стеценко.
"Потрощили весь переїзд вщент та й дорогу нашу всю побили. Їхали навмання. Техніка така, що більшість була знята зі зберігання, диміла сильно", – каже Сергій Стеценко.
Щодня, говорить чоловік, через місто йшли 3-4 колони техніки. Так тривало більше місяця, пише Суспільне.
Один з російських снарядів прилетів у будинок пані Галини з Бурині.
"Ми повискакували, а воно кришу пробило снаряд – і у хаті всередині дірки, осколки були, а шифер побило – чотири листа. І де він дівсь. У хаті дірки. Якщо ми були б у хаті, нас убило б", – говорить жителька Бурині Галина Іванівна.
Виїжджали колони техніки, які поверталися з київського напрямку через Буринь, два дні.
"Везли і шафи, і сумки базарні примотані. Там взагалі незрозуміло що. Корова із тенту із КамАЗа виглядала. Сидять солдати і корова там", – розповідає буринчанин Віталій.
"Останні виходили дуже багато, кілометри. Туди ще не так боялись, а як назад вже, то ніхто до них не виходив, вони вже агресивні – і всі тікали подалі", – пригадує Володимир з Бурині.
"Дійшло до того, що собача будка була прив`язана, зарізане порося. Особисто я бачив квадроцикл, велосипед, вудки стирчали – десь магазин розграбували, страховіття. І це армія визволителів прийшла. Особисто приходилось з ними спілкуватися. Ні з одним я не помітив, що вони мають сумнів, що вони сюди прийшли", – каже Сергій Стеценко.
Коли колони виходили з Сумщини, місто оточили блокпостами. Один з них встановили біля залізничного переїзду, з виламаними дверима та купою сміття.
"Три БТРи тут було, прострілювали теж. Тут ішов один на город, але він йшов посадками по дощу. Вони глянули, що хтось у посадках і зробили вистріли вгору – і він просто вернувся назад. Ото як йшла вся колона через Буринь, ото вони тут стояли, і на Захватівці (один з районів м. Буринь – ред.). А на Захватівці вони сімейну пару обстріляли, – розповідає кореспондентам Суспільного буринчанин Володимир.
Обстріляна сімейна пара наразі у місцевій лікарні. На двох чоловік і дружина отримали шість кульових поранень, говорить лікар Олег Бризюк.
"Вони їхали на автомобілі. Їх почали зупиняти, і показали, що ніби розверніться, а потім зупиніться. Люди почали розвертатись. І тут пішов обстріл. У чоловіка дуже серйозні пошкодження – проникаюче кульове поранення з пошкодженням внутрішніх органів, воно наскрізне. Жінка в легшому стані. На час поступлення, стан чоловіка можна визначити як важкий, а у жінки середнього ступеня тяжкості", – говорить в.о. завідувача хірургічного відділення Буринської міської лікарні Олег Бризюк.
Зараз, розповів лікар, надають допомогу і 15-річному юнаку, якому після наїзду російського танку поблизу села Чумакове ампутували частину ноги.
У Чумаковому біля мосту через річку Сейм, весь час окупації базувався російський блок пост. Наостанок, виходячи з Сумщини, російські військові міст підірвали.