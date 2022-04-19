Общество

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 12:48202

Зруйновані зерносховища і понівічена техніка - результат обстрілу росіянами с. Пологи під Охтиркою

Більше місяця горіли склади з зерном, які обстріляла російська авіація під Охтиркою на початку березня. У селі Пологи було лише сільськогосподарське підприємство, створене два з половиною роки тому. Росіяни обстрілювали райцентр, що чинив опір окупантам, а за одне і навколишні села.

Агрофірма «ВІК АГРО 2019» у селі Пологи, що в пригороді Охтирки має зруйновані зерносховища, понівечену техніку. Представник підприємства Віктор говорить, що підприємство створили у 2019 році, пише Суспільне.

Зруйновані зерносховища і понівічена техніка - результат обстрілу росіянами с. Пологи на Сумщині
Згоріла техніка агрофірми у с. Пологи, Охтирський р-н 20.04.2022 р. Фото: Суспільне Сумим

"Тільки почав розвиватися і ви бачите. Відбудував, реставрував за ці роки. У 2021 восени здався склад на 2 з лишнім м², ви бачите – нема його. Зараз рятуємо те, що лишилося, залишки зерна, які можна врятувати. В основному це кукурудза, трошки лишилася. Не можна погасити, тому що немає піни у рятувальників. Водою, що вони заливають, воно ще більше розгорається. Горить, в основному, насіння соняшнику", - розповідає представник фермерського господарства Віктор.

Зруйновані зерносховища і понівічена техніка - результат обстрілу росіянами с. Пологи на Сумщині
Згоріла техніка агрофірми у с. Пологи, Охтирський р-н 20.04.2022 р. Фото: Суспільне Сумим

Від влучання російської ракети загорілася заправочна станція агрофірми. Пожежа перекинулася на позашляховик, що стояв неподалік. Вибухами було знищено 5 нових вантажівок. Під завалами десь поховало навантажувач, говорить пан Віктор.

Зруйновані зерносховища і понівічена техніка - результат обстрілу росіянами с. Пологи на Сумщині
Зруйновані склади агрофірми, с. Пологи Охтирський р-н 20.04.2022р. Фото: Суспільне Суми

"Це трапилося у другій половині дня 5 березня 2022 року. Сюди прилетіло, літаком випущено було 5 ракет. Розбомбили всі три склади. Пошкодили новий, старенький склад і другий, іще новіший склад. Згоріло два «ДАФи», три «ДАФи» пошкоджено ще. – Це вантажівки? – Так, вантажівки. Два вибухової хвилею зім’яло, а два згоріло в складі. П’ятий теж зім’ятий вибуховою хвилею. Іще під плитами, іще не розбірали, стоїть «Моніту», теж зім’ятий." - каже Віктор.

Общество
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