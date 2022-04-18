Зруйновані будинки, пожежа, порізана худоба — що залишили після себе рашисти у с. Глибне Зруйнували два житлові будинки та господарчі споруди, влаштували пожежу, відібрали та зарізали худобу. А ще – кілька днів тримали в страху все село. Таке розповіли журналістам Суспільного про дії російських солдатів мешканці Глибного, що в Сумському районі.

У селі Глибне Самотоївської сільської ради російські військові обстріляли будинок. Він використовувався людьми як дачний, сюди періодично приїжджали господарі. Зараз тут купа уламків, на подвір’ї — залишений пес, пише Суспільне.

с. Глибне, Сумський район. 21.04.22. Суспільне Суми.

Несла Джессі охорону свого подвір’я і того дня, 15 березня, коли несподівано потрапила під артобстріл. Дивом залишилася живою, — розповідають сусіди, чиї городи – неподалік розстріляного будинку: "Ми пішли дивитися – собаки того немає. Думаю: де ж вона є? Потім виходжу на город – іде та собака нещасна, отак, винесла я їй супу, я її кличу: "Джеська, Джеська" – вона ні в яку, вона контужена була".

Під обстріли того дня потрапили і самі мешканці Глибного. Валентина Коробка згадує: "Чую: летить, свистить. Думаю: це стріляють звідти, з Бобрика, побіжу поза хатою. Добігаю до хвірточки на город – падають ночви, що там висіли. Думаю: що робиться? І свистить-летить. Я отак присіла, дивлюся : вже чорна така заграва, і клапті летять".

с. Глибне, Сумський район. 21.04.22. Суспільне Суми.

Юрій Авраменко розповідає: "То вони ще тут не стояли, десь із Бобрика стріляли, і попало. Я дрова колов, чую – воно свистить. Підняв голову – вже залізо летить і туман стоїть, сніг ще був, осколки летіли по городу, по снігу, туман був".

Мешканці с. Глибне, Сумький район, 21.04.22, Суспільне Суми.

Юрій Авраменко живе в хаті разом із сестрою. За ті три дні, що російські військові ходили селом, розповідає, натерпілися страху. Солдати періодично стріляли в повітря, влазили до покинутих будинків, забирали в погребах їжу. Різали худобу й одразу готували шашлик. Валентина Коробка розповідає: довго ганялися за конем, якого теж хотіли вбити, але не вдалося – налякана пострілами тварина втекла в невідомому напрямку. Село, говорить жінка, обстрілювали кілька разів.

с. Глибне, Сумський район. 21.04.22. Суспільне Суми.

"Ми спочатку ховалися в погріб, тільки вилізеш – знову свистить. Вночі таке ж саме. Отам на городах у людей впало. Де горить, де дрон стоїть – там і б’ють і летить світиться просто на нас. Кажу: Ольга, зараз бухне на нас, куди тікати? Я до гаража прилипла. Воно ляснуло, і на "Зимували" (ставок, де зимує мальок – ред.) полетіло", — розповідає Валентина Коробка.

с. Глибне, Сумський район. 21.04.22. Суспільне Суми.

Розстріляний будинок по вулиці Сумська – не єдиний, що зазнав значних руйнувань, — розповідає староста Самотоївського округу, куди входить Глибне — Людмила Цибулько: "Внаслідок артобстрілу по вулиці Зруб, 1, будинок 10, там у нас п’ятиквартирний будинок, потрапив, мабуть, снаряд, сарай згорів, викликали рятувальників. Щодо постраждалих, люди не заявляли, але говорили, що їхала хлібна машина, і житель Самотоївки – щось попало їм, дивом вижили".