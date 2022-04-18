Общество

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 12:3764

Зруйновані будинки, пожежа, порізана худоба — що залишили після себе рашисти у с. Глибне

Зруйнували два житлові будинки та господарчі споруди, влаштували пожежу, відібрали та зарізали худобу. А ще – кілька днів тримали в страху все село. Таке розповіли журналістам Суспільного про дії російських солдатів мешканці Глибного, що в Сумському районі.

У селі Глибне Самотоївської сільської ради російські військові обстріляли будинок. Він використовувався людьми як дачний, сюди періодично приїжджали господарі. Зараз тут купа уламків, на подвір’ї — залишений пес, пише Суспільне.

глибне
с. Глибне, Сумський район. 21.04.22. Суспільне Суми.

Несла Джессі охорону свого подвір’я і того дня, 15 березня, коли несподівано потрапила під артобстріл. Дивом залишилася живою, — розповідають сусіди, чиї городи – неподалік розстріляного будинку: "Ми пішли дивитися – собаки того немає. Думаю: де ж вона є? Потім виходжу на город – іде та собака нещасна, отак, винесла я їй супу, я її кличу: "Джеська, Джеська" – вона ні в яку, вона контужена була".

Під обстріли того дня потрапили і самі мешканці Глибного. Валентина Коробка згадує: "Чую: летить, свистить. Думаю: це стріляють звідти, з Бобрика, побіжу поза хатою. Добігаю до хвірточки на город – падають ночви, що там висіли. Думаю: що робиться? І свистить-летить. Я отак присіла, дивлюся : вже чорна така заграва, і клапті летять".

глибне
с. Глибне, Сумський район. 21.04.22. Суспільне Суми.

Юрій Авраменко розповідає: "То вони ще тут не стояли, десь із Бобрика стріляли, і попало. Я дрова колов, чую – воно свистить. Підняв голову – вже залізо летить і туман стоїть, сніг ще був, осколки летіли по городу, по снігу, туман був".

глибне
Мешканці с. Глибне, Сумький район, 21.04.22, Суспільне Суми.

Юрій Авраменко живе в хаті разом із сестрою. За ті три дні, що російські військові ходили селом, розповідає, натерпілися страху. Солдати періодично стріляли в повітря, влазили до покинутих будинків, забирали в погребах їжу. Різали худобу й одразу готували шашлик. Валентина Коробка розповідає: довго ганялися за конем, якого теж хотіли вбити, але не вдалося – налякана пострілами тварина втекла в невідомому напрямку. Село, говорить жінка, обстрілювали кілька разів.

глибне
с. Глибне, Сумський район. 21.04.22. Суспільне Суми.

"Ми спочатку ховалися в погріб, тільки вилізеш – знову свистить. Вночі таке ж саме. Отам на городах у людей впало. Де горить, де дрон стоїть – там і б’ють і летить світиться просто на нас. Кажу: Ольга, зараз бухне на нас, куди тікати? Я до гаража прилипла. Воно ляснуло, і на "Зимували" (ставок, де зимує мальок – ред.) полетіло", — розповідає Валентина Коробка.

глибне
с. Глибне, Сумський район. 21.04.22. Суспільне Суми.

Розстріляний будинок по вулиці Сумська – не єдиний, що зазнав значних руйнувань, — розповідає староста Самотоївського округу, куди входить Глибне — Людмила Цибулько: "Внаслідок артобстрілу по вулиці Зруб, 1, будинок 10, там у нас п’ятиквартирний будинок, потрапив, мабуть, снаряд, сарай згорів, викликали рятувальників. Щодо постраждалих, люди не заявляли, але говорили, що їхала хлібна машина, і житель Самотоївки – щось попало їм, дивом вижили".

Общество
  • Отправить: share
  • Версия для печати

Зруйновані зерносховища і понівічена техніка - результат обстрілу росіянами с. Пологи під Охтиркою
Сегодня 12:48
Зруйновані будинки, пожежа, порізана худоба — що залишили після себе рашисти у с. Глибне
Сегодня 12:37
Кадетський корпус має залишитися в Сумах
Вчера 14:26
Програма ЄС «Креативна Європа» підтримує українських митців і працівників культури
Вчера 11:44
"Наробили багато шкоди" – наслідки пограбування росіянами птахоферми у селі Вільшана на Сумщині
Вчера 11:28
МОЗ відповідає на запитання про COVID-сертифікати
19.04.2022 18:38
Охтирський музей перевозить свою експозицію після російського бомбардування
19.04.2022 13:07
"Я побачив ногу і зрозумів, що там нічого рятувати" - юнак з Сумщини, який натрапив на танки РФ
19.04.2022 12:50
У Великому Самборі на Конотопщині рашисти розстріляні амбулаторію і будинки
19.04.2022 12:45
Волонтери з Охтирки допомагають рятувати тварин з харківського "Фельдман Екопарку"
19.04.2022 12:28
Працевлаштування вимушених переселенців
19.04.2022 10:26
Удень – пік хліб, а ввечері збирав тіла загиблих: історія волонтера із Тростянця
18.04.2022 11:47
view counter

Новости

Великдень в умовах війни: де дивитися трансляцію богослужінь
Вчера 15:17
У Сумах патрульні розшукали п’яного водія, який вчинив ДТП та залишив місце пригоди
Сегодня 12:20
Добровольці тероборони, утвореної територіальною громадою, отримають статус учасника бойових дій
Сегодня 11:49
На Сумщині рятувальники допомагають громадянам повертатися до нормального життя
Сегодня 11:28
У Конотопі, незважаючи на заборону, продають алкоголь, та ще й неповнолітнім
Сегодня 10:55
У Шостці шахрайка забрала гаджет у дитини
Сегодня 10:26
За парєбрікам: на росії з малечку будуть вкладати в голови дітей власну версію «історії»
Сегодня 10:03
На Сумщині, попри війну, лісівники висаджують ліс
Сегодня 09:46
В Україні запрацював телеграм-бот для пошуку дітей
Сегодня 09:20
Ювенальні прокурори: 208 дітей загинули в Україні через збройну агресію РФ
Сегодня 08:53
Медичні заклади, де ведуть прийом лікарі первинної ланки 21 квітня
Сегодня 08:18
Приватні пасажироперевезення: які маршрути працюють 21 квітня
Сегодня 08:14
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.