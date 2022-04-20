Кадетський корпус має залишитися в Сумах На цьому наголосив голова Сумської облдержадміністрації − керівник обласної військової адміністрації Дмитро ЖИВИЦЬКИЙ під час зустрічі із викладачами, представниками батьківського колективу Державного ліцею - інтернату з посиленою військово-фізичною підготовкою «Кадетський корпус» імені І.Г. Харитоненка Державної прикордонної служби України.

«Сумська обласна військова адміністрація працює над тим, щоб заклад, яким ми всі пишаємося, залишився в Сумах. З відповідними листами ми звернулися до Міністра внутрішніх справ України Дениса МОНАСТИРСЬКОГО та голови Держприкордонслужби України Сергія ДЕЙНЕКИ, − зазначив Дмитро Живицький. − Спільно з народними депутатами, обласним Департаментом освіти і науки ми продовжуємо працювати над цим питанням. Наше завдання − зберегти заклад в Сумах та відремонтувати приміщення ліцею, пошкоджені унаслідок агресії російської федерації проти України та бойових дій на території міста Суми».

Довідково. Державний ліцей − інтернат з посиленою військово-фізичною підготовкою «Кадетський корпус» імені І.Г. Харитоненка Державної прикордонної служби України є державним закладом спеціалізованої освіти II-III ступенів військового профілю.

З метою якісної підготовки кандидатів для вступу до закладів вищої освіти і закладів інших міністерств (силових структур), надання державної допомоги у вихованні дітей-сиріт і дітей з багатодітних сімей 21 вересня 2007 року рішенням Сумської обласної ради був створений Комунальний заклад Сумської обласної ради ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою ім. І. Г.Харитоненка.

Як Державний ліцей-інтернат з посиленою військово-фізичною підготовкою «Кадетський корпус» імені І.Г. Харитоненка створений відповідно до Указу Президента України від 08.09.2011. У 2019 році на підставі розпорядження Кабінету Міністрів України був переданий до сфери управління Адміністрації Державної прикордонної служби України.

Ліцей є закладом спеціалізованої освіти військового профілю для дітей з 13 років, починаючи з 8 класу, що забезпечує надання базової та повної загальної середньої освіти, військово-професійну спрямованість навчання, проведення поглибленої допризовної та посиленої фізичної підготовки і виховання у осіб готовності до військової служби. Діяльність закладу фінансується за рахунок коштів Державного бюджету України.

У закладі навчається 398 здобувачів освіти у 32 класах, у тому числі 13 дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, 48 – із багатодітних сімей, 7 – із малозабезпечених сімей, 110 – із неповних сімей.

Станом на сьогодні освітній процес здійснюється за дистанційною формою навчання.

За час існування заклад здійснив 12 випусків ліцеїстів. Всього випускників – 1 560 юнаків.

До вищих військових закладів освіти та силових структур вступили 80% ліцеїстів. Вступили до закладів вищої освіти 1 496 випускників, з них 1 359 − до вищих військових навчальних закладів та закладів силових структур. Більше ніж 500 стали офіцерами.

За час функціонування закладу 1 ліцеїст став стипендіатом Президента України, 12 – стипендіатами Голови Сумської обласної державної адміністрації, 72 ліцеїсти − переможцями ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін та 4 – переможцями ІV етапу цих олімпіад.

Проблемним питанням сьогодні є те, що унаслідок агресії російської федерації проти України та бойових дій на території міста Суми приміщення ліцею та інженерні комунікації зазнали руйнування. Для відновлення роботи закладу необхідно провести капітальний ремонт приміщень, даху, системи опалення, водопостачання, каналізації із заміною радіаторів опалення, заміну вікон, відновлення системи протипожежної безпеки.

Сумська ОВА