Общество

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 11:28547

"Наробили багато шкоди" – наслідки пограбування росіянами птахоферми у селі Вільшана на Сумщині

Відточували майстерність у керуванні військовою технікою, готували шашлик та пили спиртні напої – так провели свій час російські військові на території птахофабрики у селі Вільшана на Сумщині. Сталося це на початку березня. Нині місцеві мешканці показали наслідки перебування росіян на фермі журналістам.

На птахофермі російські військові провели одну ніч - з 4 на 5 березня. Своєю технікою вони знесли ворота пташника та гусеницями попсували пасовища. Заїхало сюди майже 50 одиниць ворожої техніки. На цій птахофермі працює зо два десятки людей, пише Суспільне.

"Наробили багато шкоди" – наслідки пограбування росіянами птахоферми у селі Вільшана на Сумщині
Птахоферма у Вільшаній на Сумщині. 17 квітня 2022 р. Фото: Юлія Ніколаєва /Суспільне Суми

У той час на території ферми був один охоронець, розповідає працівниця ферми пані Віра.

"З ним все гаразд. Вони його не били. Нічого йому не робили. Єдине – забрали телефон. Потім одягли йому мішок і він кілька годин ще сидів у мішку", - згадує вона.

"Наробили багато шкоди" – наслідки пограбування росіянами птахоферми у селі Вільшана на Сумщині
Птахоферма у Вільшаній на Сумщині. 17 квітня 2022 р. Фото: Юлія Ніколаєва /Суспільне Суми

За 18 годин, протягом яких окупанти перебували на території підприємства, вони встигли насмітити та пограбувати його.

"Насмітили дуже, ми вже це прибрали. Побили яйця. Порозкривали клітки в маленьких курчаток, порізали мішки з комбікормом, забрали солярку. Наробили дуже багато шкоди", - говорить вона.

"Наробили багато шкоди" – наслідки пограбування росіянами птахоферми у селі Вільшана на Сумщині
Птахоферма у Вільшаній на Сумщині. 17 квітня 2022 р. Фото: Юлія Ніколаєва /Суспільне Суми

Також росіяни розтрощили сейфи і забрали з них гроші, розкидали документи та викинули комп'ютери з приміщення.

"Наробили багато шкоди" – наслідки пограбування росіянами птахоферми у селі Вільшана на Сумщині
Птахоферма у Вільшаній на Сумщині. 17 квітня 2022 р. Фото: Юлія Ніколаєва /Суспільне Суми

"Пляшечок дуже багато. Ми їх вивозили тракторним причепом. Він майже був повним", - згадує жінка.

"Наробили багато шкоди" – наслідки пограбування росіянами птахоферми у селі Вільшана на Сумщині
Птахоферма у Вільшаній на Сумщині. 17 квітня 2022 р. Фото: Юлія Ніколаєва /Суспільне Суми

За словами пані Віри, загарбники злили понад п’ять тонн солярки. Також підпалили одну з будівель.

"Наробили багато шкоди" – наслідки пограбування росіянами птахоферми у селі Вільшана на Сумщині
Птахоферма у Вільшаній на Сумщині. 17 квітня 2022 р. Фото: Юлія Ніколаєва /Суспільне Суми

За понад місяць, який минув після перебування російських військових, на птахофермі майже прибрали.

"Тут же лежав сніг, то дуже багато бруду, колії, лежали на кожному сантиметрі їхні сухпайки, пакетики. На самій горі був ще сніжечок, то вони фарбою нам намалювали всіляку "безкультурщину" свою. Полишали там же пляшки, побиті. І м'ясо кругом валялося. До цього часу ще шланги не поприбирали, їх усі вони переїхали, поламали їх. Їм було це цікаво", - говорить пані Віра.

"Наробили багато шкоди" – наслідки пограбування росіянами птахоферми у селі Вільшана на Сумщині
Птахоферма у Вільшаній на Сумщині. 17 квітня 2022 р. Фото: Юлія Ніколаєва /Суспільне Суми

Крім грабування та псування, росіяни влаштували тут собі пікнік. "Смажили шашлики з бройлерів, які були тут нарізані, 165 штук. Повирізали філе, а все інше з тушок вони просто повикидали. Це все лежало по всій території", - говорить жінка.

"Наробили багато шкоди" – наслідки пограбування росіянами птахоферми у селі Вільшана на Сумщині
Птахоферма у Вільшаній на Сумщині. 17 квітня 2022 р. Фото: Юлія Ніколаєва /Суспільне Суми

Орієнтовні збитки, завдані підприємству росіянами, – понад мільйон гривень.

"Поголів’я птиці трішки пошуршали вони, а курчаток ми зберегли. Зберегли і деякі матеріали. Але забрали вони всі електричні матеріали – болгарки, зварювання – це все вони позабирали. Цього нічого не залишилося", - розповіла працівниці підприємства.

"Наробили багато шкоди" – наслідки пограбування росіянами птахоферми у селі Вільшана на Сумщині
Птахоферма у Вільшаній на Сумщині. 17 квітня 2022 р. Фото: Юлія Ніколаєва /Суспільне Суми

На згадку росіяни лишили на території підприємства свою спалену польову кухню.

Общество
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