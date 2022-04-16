Общество

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 18:38541

МОЗ відповідає на запитання про COVID-сертифікати

Нещодавно МОЗ разом із Мінцифрою та НСЗУ змінили терміни відображення COVID-сертифікатів у Дії.

Ми зібрали найпоширеніші питання щодо нових змін та відповідаємо на них.

 

  • Чи впливає зміна терміну відображення сертифіката в Дії на термін чинності документа? 

Ні, зміна терміну відображення лише впливає на те, скільки часу сертифікат буде відображатись у додатку. Приміром, якщо раніше після закінчення терміну чинності сертифікат зникав з Дії, то зараз документ залишатиметься у додатку до 545 днів з дати щеплення. Окрім того, сертифікат, який  раніше зник, можна буде також повернути в Дію. Для цього слід повторно подати запит на генерацію сертифіката.

  • Навіщо тоді змінювати термін відображення документа, якщо це не змінює його термін чинності?

Це дозволить використовувати цифровий документ у медичних цілях, а саме — підтвердити факт щеплення від COVID-19. Це важливо для громадян, які отримали 1 або 2 дози щеплення від COVID-19 і виїхали за кордон. Відтепер за допомогою COVID-сертифіката вони можуть підтвердити свої щеплення в країні перебування. І, найголовніше, — отримати наступну потрібну (2 чи 3) дозу захисту від коронавірусної хвороби.

  • Тепер бустер потрібно робити після 545 днів від дати отримання 2-го щеплення?

Ні. Ми лише змінили терміни відображення сертифікатів у Дії. Інтервал між введенням 1, 2 та 3 доз щеплення залишився незмінним. Він, як і раніше, залишається:

-      від 14 до 28 днів — між 1 та 2 дозою; 

-      від 180 днів до 270 днів — між 2 та 3 (бустерною) дозою.

 

  • Скільки часу можна користуватися українським COVID-сертифікатом за кордоном? 

Це залежить від правил кожної країни — члена Довірчої мережі COVID-сертифікатів. Терміни чинності сертифіката рахуються від дати щеплення. Переважно терміни такі:

1-ша доза — 30 днів,

2-га доза — 270 днів;

3-тя (бустерна) доза — 270 днів.

Проте терміни можуть бути і довші, і коротші. 

Ми рекомендуємо уточнити дані на сайті МЗС потрібної країни або за допомогою сервісу reopen.europa.eu.

Зробіть чергове щеплення від COVID-19 відповідно до рекомендацій лікарів країни перебування. І отримайте там підтверджувальний документ.

Бережіть себе та пам’ятайте, що вакцинація від COVID-19 зменшує ризик тяжкого перебігу хвороби. 

Пресслужба Міністерства охорони здоров'я
Общество
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МОЗ відповідає на запитання про COVID-сертифікати
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