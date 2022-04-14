Общество

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 12:45916

У Великому Самборі на Конотопщині рашисти розстріляні амбулаторію і будинки

Знищені дороги, розстріляна амбулаторія і житлові будинки. Такі наслідки залишили по собі російські солдати і їхня військова техніка у селі Великий Самбір на Конотопщині.

У селі Великий Самбір, що в Попівській територіальній громаді є сільська амбулаторія. Під час перебування російських військ на території населеного пункту, розповідають її працівники, заклад потрапив під ворожий вогонь.

"Їхали, просто стріляли, куди їм хотілося: по хатах, сюди. Люди подзвонили: ой, у нас амбулаторія горить. Збіглися люди, сусіди поприбігали. Як тільки вони проїхали, всі прибігли, загасили своїми силами", — розповідає староста с. Великий Самбір Антоніна Грищенко, пише Суспільне.

Великий Самбір
Фото: Суспільне Суми

"І в туалеті теж горіло, там дірка, пластік – прогорівше все. Звідти стріляли. Кор.: – А хто гасив? – Першим гасив той, кого ми поховали вчора, він з Києва, зять нашої санітарки. Він підірвався на міні під Самбором", — говорить медсестра амбулаторії Тамара Бут.

Рух через Великий Самбір російських військових почався наприкінці березня, розповідає Попівський сільський голова. Перебуваючи в селі, солдати грабували теплий одяг, ковдри, їжу.

"За дві доби пройшло десь 3000 техніки цим напрямком. І це все розпочалось з першого дня війни, коли пішов рух техніки агресора у цьому напрямку із станції Вязове, де вони дислокувалися, і сюди, через Семянівку, Шевченкове, Великий Самбір, тут з першого дня перебування негідників на нашій території був рух", - говорить Попівський сільський голова Анатолій Боярчук.

Великий Самбір
Фото: Суспільне Суми

За ті дні, що російські військові перебували в Великому Самборі, вщент спалили три хати. Також пошкодили технікою дороги.

"Спочатку грейдируємо, засипаємо щебнем, закатуємо катками, а потім робитимемо капітально . Для початку треба зробити її проїзною, щоб не було таке страшне, як зараз", — каже голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

З початку війни через дії російських військових у Великому Самборі загинули п’ять людей: двоє під час артобстрілу, двоє підірвалися в автівці на міні. Ще одна людина тоді травмувалася. Із сіл Шевченківське, Великий Самбір і Дептівка евакуювали близько 100 людей.

 
Общество
  • Отправить: share
  • Версия для печати

Охтирський музей перевозить свою експозицію після російського бомбардування
Сегодня 13:07
"Я побачив ногу і зрозумів, що там нічого рятувати" - юнак з Сумщини, який натрапив на танки РФ
Сегодня 12:50
У Великому Самборі на Конотопщині рашисти розстріляні амбулаторію і будинки
Сегодня 12:45
Волонтери з Охтирки допомагають рятувати тварин з харківського "Фельдман Екопарку"
Сегодня 12:28
Працевлаштування вимушених переселенців
Сегодня 10:26
Удень – пік хліб, а ввечері збирав тіла загиблих: історія волонтера із Тростянця
Вчера 11:47
Колишній полонений військових рф розповів про підвал для катувань у Тростянці
17.04.2022 21:26
Як Сумщина першою зустріла, а згодом зупинила ворога дорогою на Київ
16.04.2022 18:25
Мер міста-героя Охтирки закликає садити квіти, щоб відволікти від війни і думати про завтра, яке обов’язково буде
16.04.2022 15:39
Мер Лебедина розповів про оборону міста від рашистів
16.04.2022 15:29
Мінсоцполітики спільно з ООН запровадять програми допомоги постраждалим від війни
16.04.2022 11:04
Порядок подання заяв щодо безвісно зниклих громадян, їх викрадення або потрапляння у полон
14.04.2022 13:00
view counter

Новости

На Лебединщині поліцейські викрили чоловіка, який перебував у розшуку
Сегодня 17:11
Військові на Сумщині отримали машину швидкої допомоги з Тернопільщини
Сегодня 16:30
Вісім лікарень області отримали гуманітарний вантаж від партнерів з України та зарубіжжя
Сегодня 15:51
У Сумах додадуть транспорту до кладовищ. Але не до всіх
Сегодня 15:42
Статус безробітного можна скасувати онлайн в Дії
Сегодня 15:40
У Білопіллі рятувальники ліквідували загоряння житлового будинку
Сегодня 15:39
На Недригайлівщині рятувальники ліквідували загоряння сухостою (ВІДЕО)
Сегодня 15:09
На Сумщині родині, яка втратила житло через війну, пропонують безкоштовно оселитися в будинку
Сегодня 14:31
Сумські рятувальники навчали школярів правилам безпеки при виявленні вибухонебезпечних предметів
Сегодня 14:30
У Сумах повертають ще два комунальних маршрути
Сегодня 14:26
На Сумщині рятувальники двічі надавали допомогу літнім людям (ВІДЕО)
Сегодня 13:51
Шосткинський живописець презентував експозицію картин про жінок, яку створив під час війни
Сегодня 13:01
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.