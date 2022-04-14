У Великому Самборі на Конотопщині рашисти розстріляні амбулаторію і будинки Знищені дороги, розстріляна амбулаторія і житлові будинки. Такі наслідки залишили по собі російські солдати і їхня військова техніка у селі Великий Самбір на Конотопщині.

У селі Великий Самбір, що в Попівській територіальній громаді є сільська амбулаторія. Під час перебування російських військ на території населеного пункту, розповідають її працівники, заклад потрапив під ворожий вогонь.

"Їхали, просто стріляли, куди їм хотілося: по хатах, сюди. Люди подзвонили: ой, у нас амбулаторія горить. Збіглися люди, сусіди поприбігали. Як тільки вони проїхали, всі прибігли, загасили своїми силами", — розповідає староста с. Великий Самбір Антоніна Грищенко, пише Суспільне.

Фото: Суспільне Суми

"І в туалеті теж горіло, там дірка, пластік – прогорівше все. Звідти стріляли. Кор.: – А хто гасив? – Першим гасив той, кого ми поховали вчора, він з Києва, зять нашої санітарки. Він підірвався на міні під Самбором", — говорить медсестра амбулаторії Тамара Бут.

Рух через Великий Самбір російських військових почався наприкінці березня, розповідає Попівський сільський голова. Перебуваючи в селі, солдати грабували теплий одяг, ковдри, їжу.

"За дві доби пройшло десь 3000 техніки цим напрямком. І це все розпочалось з першого дня війни, коли пішов рух техніки агресора у цьому напрямку із станції Вязове, де вони дислокувалися, і сюди, через Семянівку, Шевченкове, Великий Самбір, тут з першого дня перебування негідників на нашій території був рух", - говорить Попівський сільський голова Анатолій Боярчук.

Фото: Суспільне Суми

За ті дні, що російські військові перебували в Великому Самборі, вщент спалили три хати. Також пошкодили технікою дороги.

"Спочатку грейдируємо, засипаємо щебнем, закатуємо катками, а потім робитимемо капітально . Для початку треба зробити її проїзною, щоб не було таке страшне, як зараз", — каже голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

З початку війни через дії російських військових у Великому Самборі загинули п’ять людей: двоє під час артобстрілу, двоє підірвалися в автівці на міні. Ще одна людина тоді травмувалася. Із сіл Шевченківське, Великий Самбір і Дептівка евакуювали близько 100 людей.