Волонтери з Охтирки допомагають рятувати тварин з харківського "Фельдман Екопарку" Троє волонтерів з Охтирки протягом місяця рятують під обстрілами тварин з харківського "Фельдман Екопарку".

В парку налічувалося 2 тисячі тварин з усього світу. Навіть хижаків, таких як пуми та пантери, вивозять у звичайному бусі, приспавши на час дороги. Нам вдалося поспілкуватися з волонтерами, коли вони приїхали на короткий перепочинок до Охтирки, пише Суспільне.

Фото: Тимофій Харченко

Тимофій та Андрій Харченки — з багатодітної родини, де виховується 16 дітей. У родини велике господарство, так що з дитинства вони звикли доглядати за худобою. Тимофій — студент-аспірант харківського Державного біотехнологічного університету та практикуючий ветеринарний лікар. Працював у Польщі, але як почалася війна, повернувся в Україну.

Фото: Тимофій Харченко

Хлопець розповідає: "Команда співробітників Екопарку ще з початку війни оголосила про те, що у зв’язку з евакуацією населення багато робітників покинули м. Харків і не вистачало робочих рук для того, щоб годувати, взагалі для догляду за тваринами. Відгукнувшись на це, ми одразу вийшли на зв'язок із керівництвом, була проведена організація нашої групи і вже понад місяць ми займаємося цією роботою".

Фото: Тимофій Харченко

"Критична ситуація сформувалася через те, що територія Екопарку Фельдмана знаходиться в "сірій зоні". Тобто кожен день ми виїжджаємо на "нуль". Це між позиціями українськими та російськими. І після того, як декілька співробітників загинуло, від артилерійських обстрілів, а також безпосередньо від загарбників, які заходили на територію Екопарку, туди, можна сказати, не були готовими потрапляти взагалі ніхто. Ось цією машиною ми возили корми туди, назад вивозили тварин і займаємось цим по цей день", — говорить Тимофій.

Фото: Тимофій Харченко

За словами Тимофія Харченка залишилося вивезти іще близько 150 тварин.

Фото: Тимофій Харченко

"Глобальна проблема в Екопарку в тому, що не було куди евакуювати великих кішок, ведмедів. І з ними складно, тому що вивозити тільки з застосуванням наркозу, але з цим ми справлялися, поки організаційно знайшли ті місця, куди можуть їх прийняти. На даний момент ці тварини перебувають в Хмельницькому, Київському, Одеському зоопарках і вже все під контролем", — зазначає Тимофій.

Фото: Тимофій Харченко

Андрій Харченко — майбутній архітектор, студент Харківського університету імені Бекетова. Говорить: на жаль, не всіх тварин вдалося вивезти, багато і загинули: "Все молоде потомство всіх хижаків загинуло, кіангів, овець, майже всі загинули. Загинула пума одна, вбило віслюка осколками, шотландського бичка".

Фото: Тимофій Харченко

Іще один член команди — Олексій Гусак — фахівець з вимірювальної техніки, аспірант Харківського національного університету радіоелектроніки. Розповідає: "До обстрілів ми звикли та, буває, втрачаємо пильність, і тому були такі моменти, коли ми потрапляли під них. Так, одного разу був обстріл Екопарку фугасно-осколочними снарядами. Це дуже потужні снаряди, ми були буквально на волосину від смерті".

Фото: Тимофій Харченко

"Також в Екопарк навідувалися росіяни. На щастя, ми з ними не стикалися, але подарунки від них ми отримали. Під час годівлі тварин ми помітили, що північних оленів хтось випустив. Почали оглядати територію і помітили біля дерева гранатомет російський. Ми його передали на потреби Збройних сил України", — говорить Олексій Гусак.

Фото: Тимофій Харченко

За словами хлопців, за тиждень мають перевезти решту тварин.