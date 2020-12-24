Мінсоцполітики спільно з ООН запровадять програми допомоги постраждалим від війни Мінсоцполітики разом з агенціями ООН запровадять додаткові програми грошових виплат постраждалим від війни

Уряд ухвалив напрацьоване Мінсоцполітики рішення, відповідно до якого Мінсоцполітики разом з Всесвітньою продовольчою програмою ООН та Управлінням Верховного комісара ООН у справах біженців впровадять додаткові програми грошових виплат для найбільш вразливих категорій населення, постраждалих від війни росії проти України.

Розмір виплат становитиме 2220 гривень на кожну особу, охоплену програмою, на місяць. Виплачувати допомоги будуть щомісяця протягом трьох місяців на банківський рахунок отримувача.

Для їх отримання не потрібно буде звернення від людини. Допомоги надаватимуться на основі даних, які містяться в наявних державних реєстрах, постраждалим від війни людям та родинам з числа вразливих категорій, які будуть окремо погоджені у відповідних меморандумах про співпрацю.

Спільна програма з Управлінням Верховного комісара ООН у справах біженців розрахована на допомогу 200 тисячам людей.

Спільна програма з Всесвітньою продовольчою програмою ООН передбачає надання допомоги вразливим родинам, у кожній з яких допомогу зможуть отримати до 3 членів родини. Кількість родин, які будуть охоплені програмою, буде уточнено у меморандумі про співпрацю.

Раніше таку додаткову програму підтримки Мінсоцполітики запровадило з ЮНІСЕФ для домогосподарств, які мають троє і більше дітей до 18 років, з яких принаймні одна дитина не досягла двох років на момент подачі заявки, а також для родин, які мають двоє і більше дітей до 18 років, з яких принаймні одна дитина з інвалідністю. Програма на першому етапі охопить 50 тисяч сімей, у кожній з яких допомогу зможуть отримати до 5 членів родини. Повідомляє Міністерство соціальної політики України.