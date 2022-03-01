Общество

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 15:59434

Сумщина онлайн: корисні посилання для жителів області

Зібрали в одній публікації багато важливих посилань: де шукати графік роботи магазинів і аптек у різних містах області, куди звертатись за психологічною допомогою, де швидко знайти контакти екстрених служб і багато іншого!

Локальні телеграм-боти та канали:

ТГ-бот “Сумка” https://t.me/SumkaRegionBot — безліч корисної інформації для жителів Сумщини — від контактів волонтерських організацій до графіків роботи АЗС, пошти чи банкоматів.

У Сумах про працюючі заклади і графіки їх роботи можна читати на сайті: https://sumy.live/.

Для жителів Тростянця є два сервіси: канал у телеграмі “Тростянецька паляниця” https://t.me/trostynets та однойменний чат https://t.me/trostyk.

Для жителів Охтирки стане в нагоді телеграм-канал “Що працює | Охтирка” https://t.me/ahtyrkago.

Кілька сервісів Всеукраїнського рівня, де можна знайти допомогу:

Медична допомога під час війни: https://bit.ly/3LTQKsL.

Тут ви знайдете контакти лікарів, котрі консультують онлайн та телефоном, інформацію щодо наявності інсуліну та інших життєво необхідних ліків у гуманітарних штабах, карту аптек, що працюють, поради та рекомендації для людей з особливими потребами, наприклад, для вагітних.

Психологічна допомога:

Онлайн-платформа «Розкажи мені»: https://tellme.com.ua/.

Якщо ви відчуваєте тривогу, у вас трапляються панічні атаки, ви близькі до депресії чи навіть на межі – залиште заявку за посиланням. Із вам зв’яжуться спеціалісти та спробують вам допомогти.

Проєкт психологічної підтримки «ПОРУЧ»: https://poruch.me/.

Проект ПОРУЧ — це онлайн та очні групи психологічної підтримки для підлітків та батьків, чиє звичне життя зламала війна.

Телеграм канал «Підтримай дитину» — https://t.me/pidtrumaidutuny. Тут — ігри, вправи і поради, як підтримати дитину у складні часи.

Волонтерські центри по всій країні: https://bit.ly/3jo6BTS. У цьому документі зібрані та поповнюються дані й посилання на волонтерські центри у різних куточках України.

Оперативна інформація про вільне житло, а також свіжі запити про пошук – на сайті https://prykhystok.in.ua/.

Список контактів для переселенців: https://life.pravda.com.ua/society/2022/02/26/247573/.

У одному матеріалі журналісти “УП.Життя” зібрала контакти, де можуть прихистити переселенців та надати іншу допомогу.

Робота: https://t.me/robota_terminova.

Наявність оплачуваної роботи критична в першу чергу для внутрішніх переселенців.

Також варто зберегти собі один із найповніших ресурсів із корисною інформацією – Dopomoga Info https://dopomogaua.info/ua.

Сайт погоджений із Мінсоцполітики. Ініціативи сайту поділені на дві категорії: для тих, кому потрібна допомога, та для тих, хто готовий допомогти.

Гаряча лінія Сумської обласної військової адміністрації: 0-800-301-501.

Якщо ви знаєте корисні ресурси, гарячі лінії підтримки, сайти та платформи допомоги – діліться ними в коментарях!

Общество
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