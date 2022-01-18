Общество

admin
admin
Сегодня 16:17306

Медиків потрібно підтримувати, а не переводити на півставки та скорочувати, – «УДАР Віталія Кличка»®

Уряд наприкінці 2021 року звітував про безпрецедентне зростання заробітної плати медиків.

Так, згідно з ухваленим держбюджетом на 2022 рік, передбачені кошти для підвищення мінімальної заробітної плати для лікарів до рівні 20 тисяч грн та 13,5 тисячі грн для середніх медичних працівників.

Водночас відразу після Нового року трапляються непоодинокі випадки, коли медичних працівників змушують переходити на 0,5 чи 0,75 ставки, але працювати фактично той самий обсяг часу.

Така ситуація у медичній галузі може призвести до ще більшого відтоку медичних працівників, що є критичним напередодні нової хвилі епідемії коронавірусу.

–      Переведення на півставки медичних працівників є недопустимим, – запевняє лідер сумського «УДАРу Віталія Кличка» Дмитро Лантушенко. – Якщо на рівні державної влади говорять за підвищення заробітної плати, то необхідно першочергово визначити наявність ресурсів для цього, а не перекладати процес пошуку відповідних коштів на місцеві бюджети й тим більше не змінювати умови праці медиків, які й без того нелегкі, в гіршу сторону.

Епідемія ковіду стала критичним випробуванням для медичної системи як України, так і кожної країни світу. Недореформована та недофінансована медична система ледь витримала перші хвилі епідемії коронавірусу. А це у свою чергу призвело до відтоку висококваліфікованих медичних кадрів та регресу медичного забезпечення громадян.

«УДАР Віталія Кличка» минулого року звертав увагу, що всупереч вимогам Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення», який вимагає виділення не менше 5% ВВП на галузь охорони здоров’я, уряд в проекті бюджету на 2022 рік на ці цілі виділив лише близько 3,5% від ВВП. Тоді як за рекомендаціями ВООЗ на медицину потрібно передбачати щонайменше 7% від ВВП.

Нагадаємо, що представники партії «УДАР Віталія Кличка» у попередньому скликанні Верховної Ради України активно підтримували та голосували за схвалення даного закону, що мав стати ключовим у якісному перетворенні медицини України.

І тепер ми бачимо, що така позиція влади знову відкладає на невизначений час завершення медичної реформи.

Общество
  • Отправить: share
  • Версия для печати

Медиків потрібно підтримувати, а не переводити на півставки та скорочувати, – «УДАР Віталія Кличка»®
Сегодня 16:17
У Сумах назвали лауреатів арт-медіа проекту «Культурний острів. Класика 2022»
Сегодня 11:11
Прогноз погоды в Сумах на месяц
Вчера 19:29
Александр Соколов: «Мы вместе предотвратили тарифную аферу»®
26.01.2022 11:33
Александр Соколов: «Горсовет просто обязан отменить январское повышение тарифа на тепло в Сумах»®
26.01.2022 09:55
Тетяна Гончаренко: Не допустимо корупційних оборудок з бюджетними коштами
25.01.2022 17:28
Как выбрать этикет-пистолет для ценников
25.01.2022 16:27
Лічильники тепла у багатоквартирних будинках: що потрібно знати споживачам
23.01.2022 14:19
Лінійний прискорювач: турбота про хворих чи «заробіток» управління коммайна?
20.01.2022 19:02
Думки вголос: Як поступово вбивають медицину
20.01.2022 14:56
70-летний дедушка c Сумщины выиграл в лотерею 3 000 000 гривен
19.01.2022 10:45
Главный инфекционист Сумщины о крещенских купаниях
18.01.2022 18:11
view counter
view counter

Новости

Официально: все сумские школьники переводятся на дистанционку
Сегодня 14:12
На Сумщине за четверг COVID-19 подтвердили у 1689 человек
Сегодня 08:56
Сумские баскетболисты завоевали «бронзу» в 4-м туре Кубка Украины 3х3
Сегодня 18:28
На Сумщине грузовик врезался в маршрутку: трое пострадавших
Сегодня 18:05
В Сумах не могут победить стихийную торговлю возле центрального рынка
Сегодня 18:01
Сумчане сдали копам пьяного водителя (видео)
Сегодня 17:53
Локдаун отменяется
Сегодня 17:18
АФФК «Сумы» продолжают подготовку к кубковому матчу
Сегодня 16:28
На Сумщине грузовик с топливной цистерной перевернулся в кювет, водитель был под мухой
Сегодня 15:51
Сумской биатлонист с «серебром» на чемпионате Украины
Сегодня 15:42
Сумских медиков просят сообщать на «горячую» линию о невыполнении гарантий по оплате труда
Сегодня 15:08
Сумчан запрошують на перегляд фільму «Крути 1918»
Сегодня 14:26
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Ми - монстри 2 (Гольґер Таппе, 2021)
Ми - монстри 2 (Гольґер Таппе, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
10.00; 16.25
Кінгс Мен (Метью Вон, 2021)
Кінгс Мен (Метью Вон, 2021)
Кино Планета Кіно
21.45; с 27.01.2022 - 11.00; 18.40
Співай 2 (Гарт Дженнінгс, Крістоф Лурделе, 2021)
Співай 2 (Гарт Дженнінгс, Крістоф Лурделе, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
10.00
Людина павук: додому шляху нема (Джон Уоттс, 2021)
Людина павук: додому шляху нема (Джон Уоттс, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
13.45
Календар смерті (Патрік Рідремонт, 2021)
Календар смерті (Патрік Рідремонт, 2021)
Кино Планета Кіно
21.45
Агент 117: з Африки з любов'ю (Ніколя Бедос, 2021)
Агент 117: з Африки з любов'ю (Ніколя Бедос, 2021)
Кино Планета Кіно
14.40; 19.00
Курорт (Тейлор Чієн, 2021)
Курорт (Тейлор Чієн, 2021)
Кино Планета Кіно
20.50; 22.30; с 27.01.2022 - 21.30
view counter

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.