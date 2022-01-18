Медиків потрібно підтримувати, а не переводити на півставки та скорочувати, – «УДАР Віталія Кличка»® Уряд наприкінці 2021 року звітував про безпрецедентне зростання заробітної плати медиків.

Так, згідно з ухваленим держбюджетом на 2022 рік, передбачені кошти для підвищення мінімальної заробітної плати для лікарів до рівні 20 тисяч грн та 13,5 тисячі грн для середніх медичних працівників.

Водночас відразу після Нового року трапляються непоодинокі випадки, коли медичних працівників змушують переходити на 0,5 чи 0,75 ставки, але працювати фактично той самий обсяг часу.

Така ситуація у медичній галузі може призвести до ще більшого відтоку медичних працівників, що є критичним напередодні нової хвилі епідемії коронавірусу.

– Переведення на півставки медичних працівників є недопустимим, – запевняє лідер сумського «УДАРу Віталія Кличка» Дмитро Лантушенко. – Якщо на рівні державної влади говорять за підвищення заробітної плати, то необхідно першочергово визначити наявність ресурсів для цього, а не перекладати процес пошуку відповідних коштів на місцеві бюджети й тим більше не змінювати умови праці медиків, які й без того нелегкі, в гіршу сторону.

Епідемія ковіду стала критичним випробуванням для медичної системи як України, так і кожної країни світу. Недореформована та недофінансована медична система ледь витримала перші хвилі епідемії коронавірусу. А це у свою чергу призвело до відтоку висококваліфікованих медичних кадрів та регресу медичного забезпечення громадян.

«УДАР Віталія Кличка» минулого року звертав увагу, що всупереч вимогам Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення», який вимагає виділення не менше 5% ВВП на галузь охорони здоров’я, уряд в проекті бюджету на 2022 рік на ці цілі виділив лише близько 3,5% від ВВП. Тоді як за рекомендаціями ВООЗ на медицину потрібно передбачати щонайменше 7% від ВВП.

Нагадаємо, що представники партії «УДАР Віталія Кличка» у попередньому скликанні Верховної Ради України активно підтримували та голосували за схвалення даного закону, що мав стати ключовим у якісному перетворенні медицини України.

І тепер ми бачимо, що така позиція влади знову відкладає на невизначений час завершення медичної реформи.