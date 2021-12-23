Сумська команда «УДАРу Віталія Кличка» провела благодійну акцію «Різдвяна субота - УДАРна турбота»® Різдвяні свята – час, коли кожен може стати частиною святкового дива!

Сумська обласна організація ПП «УДАР Віталія Кличка» 25 грудня, на Різдво, зібрала небайдужих сумчан на благодійну акцію «Різдвяна субота – УДАРна турбота», метою якої був збір коштів для придбання пральної машини для Сумського обласного спеціалізованого будинку дитини.

Партійці та сумчани, що долучились до заходу, здавали плазму крові, а ті, хто не зміг з певних причин долучитися до донації в цей день, підтримав акцію коштами.

– Це найменше, що ми можемо зробити для малечі, котра знаходиться в Будинку дитини, – говорить одна із організаторів акції Дар`я Лантушенко. – Взагалі закликаю всіх здавати плазму крові, адже донація позитивно впливає на емоційний стан і сприяє очищенню організму людини.

Пральну машинку та солодощі активісти «УДАРу» вже передали Будинку дитини.

Команда Сумської обласної організації ПП «УДАР Віталія Кличка» вдячна кожному, хто долучився до акції та запрошує сумчан до участі у наступних заходах, які будуть анонсовані на партійній сторінці в Facebook.