Стамбульская конвенция способствует формированию семей, в которых нет насилия Такое мнение выразила вице-президент Общественной организации «Ла Страда-Украина» Катерина БОРОЗДИНА. Она полагает, что ратификация Конвенции Совета Европы о предотвращении насилия над женщинами и домашнего насилия и борьбе с этими явлениями (Стамбульской конвенции) существенно повлияет не только на современные, но и на будущие семьи.

Это стало темой нашего разговора с ней.

– Кто чаще всего страдает от домашнего насилия?

– Вообще проблема домашнего насилия может задеть кого угодно. Но статистика обращений на Национальную горячую линию по предупреждению домашнего насилия, торговли людьми и гендерной дискриминации, которая работает на базе ОО «Ла Страда-Украина», свидетельствует, что преимущественно от него страдают женщины. За 9 месяцев 2021 г. горячая линия получила 26 739 обращений, почти 96% из них касались именно проблем домашнего насилия. 83,9% – это обращения от женщин, 16,1% – от мужчин.

Приведенные показатели являются достаточно устойчивыми за последние три года. Одновременно они показывают, что сейчас наши граждане начали активнее обращаться за помощью в случаях домашнего насилия, чем это было раньше. Растет общее понимание того, что не следует жить в обстоятельствах, которые повлекли за собой такие случаи. И в этом тоже есть влияние Стамбульской конвенции против насилия.

– Как от домашнего насилия страдают дети?

– Это большая проблема. Даже если какой-либо вид домашнего насилия не касался конкретно ребенка, но он был его свидетелем, причем не единожды, то последствия для него могут быть катастрофическими. Потому что у ребенка сформируется соответствующее видение семейных ролей, поведения в социуме. Есть большая вероятность, что такую же агрессию он будет переносить в свою собственную взрослую жизнь, на свои взаимоотношения в семье, с друзьями, с коллегами по работе, со своими пожилыми родителями. У него могут возникать проблемы во время учебы, устройства на работу, вообще в вопросах самореализации.

К сожалению, много родителей полагают, что ребенок-свидетель домашнего насилия не является потерпевшим. Во время одного из опросов на нашей горячей линии мы интересовались этим вопросом. И 80% опрошенных нами абонентов говорили, что дети не видели, как родители дерутся, как ссорятся, потому что находились в другой комнате. Поэтому родители не считали необходимым оказывать такому ребенку помощь.

Мы должны активно работать для информирования общества, родителей о том, что ребенок как свидетель домашнего насилия нуждается в психологической реабилитации. И полиция должна фиксировать случаи, когда ребенок был свидетелем домашнего насилия. То есть, ребенок должен фигурировать в документах, удостоверяющих факт насилия, для того, чтобы ему можно было организовать качественную реабилитационную помощь.

– Стамбульская конвенция является международным правовым документом. Как его ратификация Верховной Радой Украины скажется на жизни каждого из нас?

– Стамбульская конвенция против насилия включает необходимые стандарты, которые касаются улучшения помощи пострадавшим, обязательного наказания обидчика и внедрения комплексной государственной политики, направленной на преодоление такого явления, как домашнее насилие. И ратификация Стамбульской конвенции необходима, в первую очередь, для того, чтобы все жители Украины ощущали правовую защиту. Знали, что право каждого гражданина и каждой гражданки на жизнь без насилия, без издевательств является основополагающим.

Стамбульская конвенция предполагает комплексные подходы к решению проблем с домашним насилием. Невозможно внедрить лишь часть этих подходов и отбросить другие. Поэтому мы говорим, что необходима ратификация Конвенции, чтобы она работала в полной мере.

Да, национальное законодательство по противодействию домашнему насилию за последние годы очень изменилось. Но мы не покрыли всех требований Стамбульской конвенции. И лишь после ее ратификации Украина будет обязана включить в свои политики как на общегосударственном уровне, так и на местном каждый стандарт, заложенный в ней.

Человек, страдающий от домашнего насилия, нуждается в помощи. В этот процесс включается очень много специалистов. Общенациональное исследование, проводившееся по этому вопросу несколько лет назад, показало, что совокупные экономические расходы общества из-за насилия над женщинами составляют сумму, равную годовому бюджету города Одесса. Поэтому от внедрения комплекса мероприятий, предусмотренных Стамбульской конвенцией, выиграют все – и государство, и общество, все взрослые, пожилые люди и дети.

– Как Стамбульская конвенция меняет культуру отношений между людьми?

– Стамбульская конвенция способствует формированию семей, в которых нет насилия. Она поможет построить наше общество, наши семьи, в которых мужья и жены не доминируют друг над другом, а налаживают партнерские отношения.

До сих пор часто можно услышать стереотипное мнение, что муж должен доминировать в семье, он должен зарабатывать деньги. А жене отводится роль домохозяйки, воспитательницы детей, которая остается на втором плане. И такие стереотипные взгляды сформированы уже давно. Конвенция должна помочь установлению равноправия во всем: и относительно реализации каждым членом семьи своего права на работу, на карьеру и пр.

Это европейский подход. И уже очень много наших граждан строят свои семьи на таком примере. Люди не выясняют отношения, а налаживают их на основе права. Такие взаимоотношения мы называем партнерскими.

Стамбульская конвенция признает домашнее насилие преступлением. Государство не должно толерантно относиться к такому преступлению, которое происходит в семье.

– Способна ли Стамбульская конвенция существенно повлиять на отношение украинцев к проблеме домашнего насилия?

– Мы уже видим, что украинцы и украинки начинают активно говорить о недопустимости домашнего насилия. Социальные сети, статистика обращений как на нашу горячую линию, так и в Национальную полицию, в другие структуры говорит об увеличении обращений по защите и восстановлении собственных прав. Одним из плюсов Конвенции является то, что после ее ратификации наши сограждане могут активнее отстаивать свои права также в Европейском суде по правам человека. Потому что международные документы дают основание для обращений граждан государства, ратифицировавшего эти документы, в европейские инстанции.

Украинские суды тоже начали внимательнее относиться к выполнению норм Стамбульской конвенции, несмотря на то, что Украина ее еще не ратифицировала.

– Часто ли в Украине рассматриваются дела, касающиеся домашнего насилия?

– В 2018 г. в Уголовном кодексе Украины появилась статья 126-1, которая ввела домашнее насилие в систему уголовных преступлений. Сегодня суды рассматривают на 20-30% больше дел относительно домашнего насилия по сравнению с 2016-2017 гг.

Но у нас кроме уголовной ответственности за домашнее насилие есть еще и административная. Это когда домашнее насилие не является системным и не повлекло тяжелых физических, психологических и других последствий. До 2018 г. у нас была только административная ответственность и на данный момент рассмотрение дел в административных производствах является более-менее стабильным, то есть, почти не увеличилось. Потому что много дел перешло в разряд уголовных преступлений.

За последние годы судейский корпус, проходя обучение, повышение квалификации относительно рассмотрения дел о домашнем насилии, намного качественнее начал их рассматривать, даже в административном производстве. Решения суда направляются на восстановление прав пострадавших лиц.

– Способна ли Стамбульская конвенция усилить семейные ценности, сформировавшиеся в Украине?

– Конвенция говорит о том, что в государствах, в обществах, в семьях не должно быть насилия в любых его проявлениях. И внедрение одного из ее принципов, например, информирования о правах граждан лишь укрепит семью. Если семьи откажутся от насильственных методов поведения, в них воцарится мир. И дети не будут видеть насилия, не будут знать о нем. И когда повзрослеют, то на современных проевропейских основах будут формировать уже свои семьи. Конвенция не только помогает тем, кто сегодня страдает от домашнего насилия, но и закладывает основы бесконфликтных взаимоотношений в будущих семьях. И в тех обществах, которые будут формироваться. И уже за несколько поколений мы будем иметь общество, которое не относится толерантно к насилию.

Я уверена, что ратификация Стамбульской конвенции против насилия, ее инкорпорация в национальное законодательство поможет нашему обществу через некоторое время преодолеть стереотипы, сформировавшиеся в семейной жизни.

– Как Стамбульская конвенция помогает сотрудничеству государственных органов и общественных организаций для противодействия домашнему насилию?

– Конвенция предусматривает, что такое сотрудничество должно непременно происходить. Как бы государство хорошо не прописало нормативно-правовые акты, как бы оно классно не формировало свою политику на принципах Стамбульской конвенции, без привлечения общественных организаций к этим вопросам ему не обойтись. Прежде всего, при их помощи значительно расширяется круг субъектов, привлеченных к борьбе с домашним насилием.

Та же Национальная горячая линия по предупреждению домашнего насилия, торговли людьми и гендерной дискриминации помогает получить не только цифровую статистику, но и качественную. Как общественная организация мы можем помогать государственным органам видеть проблемы, о которых узнаем от наших абонентов, быстро и качественно на них реагировать, например, через внесение изменений в определенные нормативные документы.

При ОО «Ла Страда-Украина» также работает Национальная горячая линия для детей и молодежи. На нее обращаются дети и подростки, которые тоже страдали от домашнего насилия. В случае необходимости мы отправляем письма реагирования или запросы в государственные структуры, чтобы мультидисциплинарная команда специалистов разобралась с ситуацией, сложившейся в семье нашего абонента.

Стамбульская конвенция говорит, что государственные органы и общественные организации должны привлекать усиленное внимание общества к проблемам домашнего насилия через соответствующие информационные кампании. Потому что много женщин и особенно тех, кто проживает в сельской местности, не имеют достаточной информации и не понимают, что домашнее насилие – это не личное, не семейное дело, а нарушение прав человека. Защиту от этого преступления должно предоставлять государство.

– Кто в Украине будет отвечать за реализацию положений Стамбульской конвенции после ее ратификации? Будет ли осуществляться внешний контроль над ее исполнением?

– На сегодняшний день национальным координатором в вопросах противодействия домашнему насилию является Министерство социальной политики. Это тот центральный орган, который формирует государственную политику в этом вопросе. В части, касающейся наказания обидчиков, ответственность также возлагается на Министерство внутренних дел, на Национальную полицию.

Что касается внешнего контроля, то это одно из очень важных последствий ратификации Стамбульской конвенции. Украина после ратификации Конвенции будет отчитываться о реализации ее норм, в целом о ситуации, которая складывается в стране относительно преодоления домашнего насилия, перед международными структурами. Это очень полезно для нашего государства. Ведь оно будет стараться перед этим отчетом максимально охватить все вопросы в национальном законодательстве, реализации его норм. И потом, получая комментарии или же рекомендации от представителей других государств, может четко спланировать дальнейшие действия для внедрения в действующую систему преодоления и противодействия домашнему насилию.

Владимир ДОБРОТА,

Национальный пресс-клуб «Украинская перспектива»