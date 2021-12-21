Тисяча за вакцинацію: відповіді на поширені питання Для чого започаткована програма? Хто зможе отримати 1000 грн? Яким чином 1000 грн отримуватимуть ті громадяни України, які наразі не мають додатка ДіЯ?

Президентом України ініційовано програму підтримки бізнесу, який зазнав втрат під час карантину.

Держава вдячна тим людям, які вакцинувались, і пропонує за рахунок коштів, наданих за участь в кампанії вакцинації, підтримати підприємства зі сфери культури, спорту, перевезень, а також книгарень. Бізнес не тільки бачитиме увагу держави, а й лояльність своїх клієнтів.

Хто зможе отримати 1000 грн?

Виплати отримають усі повнолітні громадяни України, які мають повний курс вакцинації, незалежно від того, коли вони робили такі щеплення.

Ця тисяча гривень не буде оподатковуватися (але ще мають прийняти пЗУ 4577), отримання коштів не є перешкодою для нарахування субсидій.

Обов’язковою вимогою є отримання 2 доз антиковідних вакцин (підтвердження у додатку Дія або офіційним документом про вакцинацію). Не зволікайте, генеруйте сертифікати зараз.

Яким чином 1000 грн отримуватимуть ті громадяни України, які наразі не мають додатка ДіЯ?

Програма реалізовуватиметься в декілька етапів. Одразу від початку програми (1 етап) отримання коштів відбуватиметься через додаток ДіЯ. Це - найшвидший і найпростіший спосіб. На другому етапі (2 квартал 2022 року) буде запропоновано альтернативний механізм нарахування, над яким зараз працюють.

Чи буде якийсь часовий ліміт на те, щоб витратити цю 1000 грн?

Громадянин може скористатися нарахованою сумою протягом 4 місяців після дня надходження коштів. У разі невикористання сума буде повернена державі.

Програма бонусних нарахувань розпочнеться з 19 грудня та триватиме впродовж наступного року.

З якого джерела будуть залучені кошти для реалізації ініціативи Президента?

Кошти на 2021 р. буде виділено за рахунок збільшення видатків загального фонду Державного бюджету в обсязі 8 млрд грн.

Чи вистачить коштів на усіх вакцинованих у разі збільшення кількості вакцинованих обома дозами?

Держава закумулює стільки грошей, скільки необхідно, щоб забезпечити виконання всієї програми. Кількість людей, які вже вакцинувалися двома дозами, постійно збільшується, – тому зараз неможливо передбачити фінальну суму. Але ресурс у держави є. Цю допомогу отримають всі, хто вже має 2 щеплення.

Чи плануються додаткові системи захисту додатку «Дія», щоб унеможливити списання коштів зловмисниками?

Фінансові операції здійснюватимуться банками-партнерами, які мають надійні системи захисту платежів.

Як можна буде віртуальною карткою оплачувати послуги ? Ці гроші можна отримати на руки? Чи на спеціальний рахунок?

- МінЦифри формує технічні вимоги підключення до програми для Банків-Емітентів.

- Банки-емітенти підписують договори інформаційної взаємодії та декларацію відповідності технічним вимогам, вносять MCC-коди для обмеження витрат за спеціальними банківськими картками. Безкоштовно випускають такі картки для населення.

- Громадяни у мобільному додатку Дія проходять коротку верифікацію, яка дозволяє їм отримати гроші на спеціальні банківські картки.

- Мінекономіки нараховує гроші на спеціальні карткові рахунки громадян – по 1 тис. грн.

- Громадяни розраховуються грошима з підприємствами, які відповідають визначеним MCC-кодам.

На першому етапі програми працюватиме такий алгоритм. Надання готівки не передбачене.

Чи картка для зарахування допомоги буде платною? Чи буде комісія за обслуговування?

Віртуальні картки – безкоштовні, жодних комісій за обслуговування не буде.

Який повний перелік послуг, на які можна буде витратити 1000?

Головна ідея програми – не тільки заохотити вакцинуватись, а й підтримати бізнес, який найбільше постраждав від пандемії. За цим принципом відбиратимуться послуги, на які можна витратити допомогу.

Перелік послуг ще формується. Планується, що витратити кошти буде можна на: придбання книжок, залізничних та авіаквитків на внутрішні рейси, абонементи до спортзалів чи фітнес-клубів, відвідати кінотеатр, театр, музей чи виставковий центр, придбати книги (зараз опрацьовуємо процес реалізації).

Наразі опрацьовуємо механізм надання 1000 грн на купівлю лік у аптеках людям віком більше за 60 років.

Чи можна розрахуватись за рахунок допомоги за послугу, якщо вона коштує більше 1000 грн, наприклад, додавши власні кошти з іншого рахунку?

Поки що розрахуватись можна тільки за послугу, вартістю до 1000 грн включно.

Відбір підприємств-учасників програми

Головна ідея програми – не тільки заохотити вакцинуватись, а й підтримати бізнес, який постраждав від пандемії.

У програмі можуть взяти участь підприємства будь-якої форми власності, що є резидентами України, юридичні особи та фізичні особи-підприємці.

Для участі підприємствам потрібна наявність платіжного терміналу або онлайн точки продажів, відповідність основній діяльності та MCC-коду, перелік яких буде визначено постановою КМУ.

Відбір здійснюватиметься на підставі MCC-кодів (коди типів витрат). Перелік кодів затверджений постановою КМУ № 1272 від 09.12.2021. Додаткової реєстрації для компаній для участі в програмі не потрібно.

МСС код – це код, який закріплюється за платіжним терміналом банком, використовується для класифікації бізнесу за видами товарів або послуг, які він надає.

Як буде контролюватися процес використання грошей через «Дію» – на спортзал, театр чи подорож Україною?

Громадяни розраховуються грошима у підприємствах, які відповідають

визначеним MCC-кодам. Держава контролює випадки нецільового використання коштів та блокує нечесних гравців ринку від участі у програмі.

Якщо неможливо здійснити покупку, виникають проблеми з оплатою, наприклад, за квиток в кінотеатрі, куди звертатися за допомогою?

Згідно з постановою КМУ від 9 грудня 2021 р. № 1272 Банк, який обслуговує поточний рахунок отримувача допомоги, зобов’язаний забезпечити здійснення видаткових операцій з таких рахунків з використанням платіжних карток на користь виключно суб’єктів господарювання, МСС-код яких визначений у додатку 1 Постанови.

При виникненні проблем треба звернутися у свій Банк.

Якщо особа оформила все необхідне в Дії, але отримала відмову, куди вона може звернутися за роз’ясненнями ?

Міністерство цифрової трансформації відповідальне за роботу ДІЇ.

Чи можуть використовуватися ці кошти за оплату послуг (наприклад, доставка книг)?

Згідно з постановою КМУ від 9 грудня 2021 р. № 1272 Допомога надається виключно для придбання послуг у сферах культури, фізичної культури і спорту, здійснення внутрішніх пасажирських перевезень залізничним та авіаційним транспортом, а також для придбання книжок.

Чи додадуть у список товарів придбання ліків? Коли?

Наразі Урядом України, зокрема Мінекономіки, опрацьовується механізм розширення Програми. Попередньо Президентом України анонсована така можливість з січня 2022 року.

Чи буде розширюватися перелік товарів, які можна придбати за цю 1000?

Можливо, в наступному році

Чи отримають 1000 гривень ті, хто входить в обов’язковий список вакцинації?

Отримувачем допомоги є фізична особа — громадянин України віком від 18 років, якому присвоєно реєстраційний номер облікової картки платника податків, який має в мобільному додатку Порталу Дія (Дія) сформований «зелений сертифікат» (тобто – ТАК).

Чи можна зняти готівку або перерахувати на інший рахунок кошти?

Забороняється перерахунок отримувачами допомоги коштів з поточного рахунка на інші рахунки.

Поточний рахунок не підлягає поповненню.

Забороняється зняття готівки з поточного рахунка.

Забороняється закриття поточного рахунка банком за ініціативою отримувача допомоги.