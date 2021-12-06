Общество

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 14:04173

Як і в яких приватних медичних закладах Сумщини можна отримати безоплатні послуги?

Є кілька способів дізнатись, які приватні медичні центри співпрацюють з НСЗУ та які послуги вони надають безоплатно.

  • Ось вони:

    - безпосередньо в медичних закладах, які мають відповідні наліпки на дверях;

  • - за телефоном контакт-центру НСЗУ 16-77;

  • - на сайті НСЗУ  на дашборді “Укладені договори про медичне обслуговування населення за Програмою медичних гарантій”.

 

Для цього треба обрати у фільтрах населений пункт, тип власності (приватна та/або ФОП), вид допомоги (первинна, спеціалізована, COVID-19). А також напрям – конкретний пакет медичних послуг.

Перелік закладів, який відповідатиме запиту пошуку, з'явиться на карті та в таблиці під картою разом з їхніми контактами. На Сумщині, наприклад, таких приватних закладів 17 і ще 22 ФОП.

Але щоб уточнити, чи працює потрібний спеціаліст у певному медичному центрі, необхідно зателефонувати до закладу.

Що потрібно для того, щоб отримати спеціалізовану допомогу у приватній клініці безоплатно?

Щоб потрапити безоплатно на прийом до вузького спеціаліста, наприклад, щоб пройти обстеження чи ранню діагностику онкологічних захворювань в приватному закладі, потрібно мати електронне направлення. Його виписує той лікар, який бачить необхідність в обстеженні чи консультації для встановлення діагнозу або призначення лікування. Це може бути як сімейний лікар, терапевт або педіатр, так і вузький спеціаліст.

Чи потрібно направлення на консультацію до гінеколога або психіатра у приватному закладі?

Щоб потрапити на прийом до гінеколога, в тому числі дитячого та підліткового віку, психіатра, електронне направлення не потрібне. Головна умова, – щоб заклад мав договір з НСЗУ на відповідні послуги та необхідного фахівця. Якщо ці умови виконані, потрібно записатись на прийом, дотримуючись правил роботи центру.

Чи є ліміт на кількість безоплатних послуг для пацієнтів у приватних закладах чи у лікаря-ФОП?

Ні, лімітів на надання безоплатних послуг в приватних медичних закладах немає: ні для візитів, ні для кількості обстежень або аналізів. Проте пацієнти не можуть вимагати від лікаря направлення до фахівця за власним бажанням. Відвідати вузького спеціаліста безоплатно можна, лише якщо лікар бачить у цьому необхідність і видасть направлення.

Чи можна звернутись у комунальну лікарню, якщо електронне направлення пацієнту виписав сімейний лікар-ФОП?

Звичайно, з електронним направленням можна звернутись до лікарні будь-якої форми власності, незалежно від того, де працює лікар, що виписав таке направлення. Наприклад, якщо пацієнт або пацієнтка уклали декларацію з сімейним лікарем, що працює як ФОП, але багато років обслуговувалися в ендокринолога, що працює в комунальній лікарні, то з направленням можна записатись на прийом до ендокринолога в комунальну лікарню.

З повагою
пресслужба Міністерства охорони здоров'я
Общество
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