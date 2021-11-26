Экологическое потребление, или Почему платные пакеты – это не зрада? Уже с 10 декабря украинцы не смогут взять в супермаркете бесплатный пластиковый пакет. В зависимости от наличия ручек и боковых складок пакет будет стоить 2-3 гривны.

Таким образом украинцев поощряют отказываться от использования неэкологических упаковок и переходить на многоразовые сумки. Почему платные пакеты – это не зрада, а полезный тренд, узнавали эксперты Центра общественного мониторинга и контроля.

Цена проблемы

По статистике каждый год каждый украинец использует как минимум 500 полиэтиленовых пакетов. Только 6% из них перерабатываются, а остальные идут на свалки. С течением времени пакеты распадаются на мелкие частицы микропластика, которые оказываются в воде и продуктах. В целом в зависимости от толщины пакет может разлагаться сотни лет.

Бороться с нашествием пластика планируют гривной. Летом этого года Верховная Рада приняла закон о запрете бесплатных пластиковых пакетов, а правительство установило на них минимальные цены. Пакет толщиной более 50 микрометров без ручек и без боковых складок будет стоить 2 гривны, пакет без ручек со складками – 2,5 гривны, пакет с ручками и боковыми складками – 3 гривны.

Отказываться от пакетов планируют постепенно. С 10 декабря начнет действовать первый этап. С этой даты во всех магазинах, кафе, аптеках и на рынках будет запрещено бесплатно распространять пластиковые пакеты, их можно будет только купить. Бесплатными останутся только биоразлагаемые пакеты, а также сверхтонкие пластиковые пакеты, предназначенные для упаковки сыпучих продуктов, свежей рыбы, мяса. При этом глубина таких пакетов не должна превышать 34,5 см, а длина – не более 45 сантиметров. Это исключение будет действовать до 2023 года, затем должны остаться только биоразлагаемые пакеты, все остальные будут запрещены.

«Ограничение обращения пластиковых пакетов на территории Украины – это в первую очередь о предотвращении образования отходов. Использование пластиковых пакетов станет взвешенным, а украинцы постепенно привыкнут покупать пакеты только по реальной необходимости. Следовательно, меньше будет продуцироваться мусор, который потом окажется на свалке, попадет в окружающую среду. Практика, которая сейчас внедряется в Украине, не новая. По аналогичным правилам живут европейцы, подобные ограничения установили десятки стран мира. И мы также движемся по цивилизованному пути», – отмечает и.о. министра защиты окружающей среды Руслан Стрелец.

Готовность бизнеса и контроль

В крупных торговых сетях говорят, что готовы к отказу от пластиковых пакетов и уже ищут замену. В магазинах все чаще можно увидеть на кассах бумажные пакеты, тканевые сумки и многоразовые мешочки-сетки. Сложнее придется малому бизнесу, который должен предложить экологические альтернативы. На адаптацию у бизнеса есть три месяца. С 10 марта 2022 года вводится второй этап, в котором будет запрещено продавать тонкие и сверхтонкие пластиковые пакеты.

Эксперты надеются, что необходимость платить за пакет заставит украинцев пересмотреть свои привычки. К примеру, банан или апельсин можно купить без дополнительного пакетика.

«Принятие закона – это признание тренда на экологическое потребление. Этот тренд о том, что нам не нужен временный комфорт, чтобы не запачкать руки и купить что-нибудь в супермаркете, когда забыл свой мешочек. Надеюсь, что теперь у всех и у каждого заведется в карманах, бардачке, рюкзаке и в сумке набор мешочков в сумке для закупок», – отмечает основательница общественной организации «Украина без мусора» Евгения Аратовская.

Контролировать выполнение закона будет Госпродпотребслужба (ГППС) путем плановых и внеплановых проверок магазинов, кафе, ресторанов и рынков. За бесплатное распространение пластиковых пакетов заведениям придется заплатить штраф. За первое нарушение он составит от 1,7 тыс. грн. до 3,4 тыс. грн., при повторном – до 8,5 тыс. грн.

В ГППС напоминают, что украинцы имеют право инициировать внеплановые проверки. Для этого можно позвонить по горячей линии, написать на почту, заполнить форму на сайте или воспользоваться Telegram-ботом.

Эксперты отмечают, что запрет пластиковых пакетов – это только первый шаг для уменьшения потребления пластика. Далее должен последовать отказ от пищевой пленки, одноразовой посуды и увеличение объемов переработки пластика. В парламенте уже есть соответствующие проекты, так что это только начало.