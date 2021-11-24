Так мы долго будем “грести” из “красной зоны”. Или медицина по-сумски Почти каждый день в новостях можно прочитать отчеты местных властей об обновлении сумской медицины. Ремонты идут во многих медицинских учреждениях города.

Это конечно же радует, когда ты не попадаешь в поликлинику, где ремонт идет полным ходом. О том, как это грустно, узнал корреспондент Данкора, оказавшись в эпицентре такого обновления.

С попаданием Сум в “красную зону” электронную запись к семейным врачам, отменили. И если раньше поток пациентов в больницах как-то упорядочивался - не было скопления народа под кабинетами, то теперь - все приходят к началу приема своего врача и сидят до победной встречи с ним. И независимо от того - сердечник ли ты, с подозрением на коронавирус, с бронхитом или бессонницей. Все в одной очереди.

Как неудобно в амбулатории семейной медицины на улице Парковой в Сумах говорил каждый, кто хоть раз сюда приходил. Но с началом ремонта впечатления только усугубились. Казалось бы, все сделали верно - развели потоки приходящих пациентов: вакцинация с одной стороны здания, часть врачей, манипуляционный кабинет и т.д. в привычном месте для основной массы приходящих - через центральный вход. А вот амбулатория №5 теперь с обратной стороны здания. Возможно это и временные трудности, но чтобы в нее попасть, нужно сделать хороший круг. Для пожилых людей это задание не из легких.

Попадая в амбулаторию №5, понимаешь, что вряд ли здесь думают о пациентах: в коридоре душно и стоит запах строительной пыли. Окон нет. Вентиляция не просматривается. Часть помещения завешена тканью, символически закрывая место проведения ремонта.

На оставшихся 40 квадратных метрах коридора ютятся около 30 пациентов, многие из которых больные, а некоторые из них даже очень - за 2,5 часа ожидания в очереди, одного больного прямо из кабинета семейного врача забрала скорая помощь. И, конечно, в ожидании попасть в кабинеты терапевтов вездесущие и бесстрашные торговые представители фармацевтических компаний. Их я насчитала как минимум три! Стоит признать, что они все же занимают очередь к врачам, но от этого мне, стоящей позади них, как-то не становится легче.

С ужасом осознав, что в таких условиях можно еще что-нибудь подхватить, вынуждена была ожидать своей очереди на улице. Погода дождливая, крыльцо в амбулатории без крыши, присесть негде. Пришлось стоять под подъездом жилого дома. За два часа ожидания на улице к симптомам, с которыми я пришла к врачу, добавились боль в спине и ногах.

А как же быть пожилым людям? Они сидели на пыльных диванах в коридоре среди строительных материалов в душном помещении.





Понимая, к чему это может привести, я открыла входную дверь настежь и зафиксировала ее доской, чтобы спертый воздух, скорее всего, с набором вирусов и бактерий разбавить “свежим кислородом” с улицы.

Люди выходили с амбулатории в грязном виде, будто они тоже принимали участие в ремонте. Нужно добавить, что в туалет нужно долго идти снова через центральный вход - для пожилых людей это проблематично.

Пока стояла под кабинетом, строители, которые занимаются ремонтом амбулатории уже сняли штору и продвинулись вглубь территории, где ведется прием. И работали они без масок, под потолком, где температура, согласно законов физики, выше, чем внизу, а значит и возможности распространятся вирусам и бактериям тоже увеличивается. и здесь возникает вопрос - строителей подбирают со стойким иммунитетом или просто заменяют новыми? “Красная зона” все-таки в Сумах! Оно-то понятно: конец года - нужно срочно освоить средства, выделенные на ремонт и здесь некогда ждать стабилизации эпидемиологической ситуации. Но неужели не нашлось способа как-то организовать работу так, чтобы пациенты не были в эпицентре ремонта?

После почти трехчасового ожидания приема врача, шла на улицу как на освобождение. Но здесь - очередной неприятный сюрприз. На улице совсем стемнело. Двор оказался неосвещенным. Единственный фонарь был вдалеке - на выходе со двора, горел он совсем тускло и абсолютно не освещал дорогу. Дождливая погода усугубляла ситуацию. До остановки добиралась в потемках и по лужам.

По итогам визита к врачу у меня родилось много вопросов: много ли людей после таких столпотворений в поликлиниках заболевают, как часто болеют представители фармацевтических компаний и строителей, задействованных на ремонте больниц и главный - при такой организации работы в амбулаториях есть ли у Сум шанс выйти из “красной зоны”?