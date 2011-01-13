Общество

Сергей Скакун
Сергей Скакун
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В Україні оновили перелік небезпечних порід собак

Собака – вірний друг людини зі своїм характером, настроєм. Не завжди є змога контролювати поведінку тварини в громадських місцях. Власникам вихованців важливо знати, які породи собак в Україні заборонені та вимагають виконання особливих умов утримання.

Такі питання регулюються на законодавчому рівні. Так, 10 листопада 2021 року Уряд затвердив перелік небезпечних порід собак і вніс зміни до Порядку і правил проведення обов’язкового страхування відповідальності власників таких собак за шкоду, яка може бути ними заподіяна. Передбачається, що власники небезпечних порід собак зобов'язані під час реєстрації або перереєстрації укласти договір обов'язкового страхування відповідальності власників собак за шкоду, яка може бути заподіяна третім особам.

До небезпечних відносяться породи собак, які відрізняються агресивністю, важко піддаються дресируванню і можуть бути для інших людей досить небезпечними. Насправді ці породи не заборонені, але вимоги щодо утримання таких собак більш суворі.

До переліку небезпечних відносяться 52 породи собак, такі як: аіді (вівчарка атласька), айну (собака айнський, хоккайдо), акбаш, акіта-іну, акіта американський (собака великий японський), бандог американський, бергамаско (вівчарка бергамська), брохольмер датський, був’є арденський, був’є фланерський, бульдог алапаський чистокровний (отто), бульдог американський, бульдог мальорський (ка-де-бо, перо де пресо мальоркін), бульмастиф, бультер’єр англійський, бультер’єр англійський стафордширський, бурбуль південноафриканський, вівчар картський (вівчарка картська), вівчарка голландська, вівчарка грецька, вівчарка ештрельська (португальська горна), вівчарка кавказька (вовкодав кавказький), вівчарка середньоазіатська (алабай, вовкодав середньоазіатський), вівчарка східноєвропейська, вівчарка французька (Босерон), вовкодав ірландський, гампр, доберман, дог аргентинський (аргентинський мастиф), дог канарський, кангал, кане-корсо, као де кастро лаборейро, као де сера де астрела (португальський пастуший собака), марема (вівчарка маремо-абруцька), мастиф англійський, мастиф бельгійський, мастиф піренейський, мастиф тибетський, московська сторожова, перо де преса канаріо (собака канарський), піт-бультер’єр американський, рафейру дуалінтежу (собака португальський сторожовий), ріджбек родезійський, ріджбек тайський, ротвейлер, собака вовчий італійський, собака вовчий саарлоський (вольфхаунд), собака вовчий чеський, тер’єр американський стафордширський, тоза-іну (собака японський бійцівський), метиси всіх зазначених порід.

Внесені зміни до закону передбачають посилений контроль щодо поводження з тваринами, які входять до списку небезпечних та відповідальність за порушення їх правил утримання.

Вигул у не відведених місцях без намордника, повідка, а також небажання прибирати екскременти свого вихованця може бути покарано штрафом, розмір якого становить від 170 до 340 грн. Для посадових осіб цей штраф становитиме близько 340 – 850 грн.

Вигул із намордником обов'язкова умова для вихованців, які належать до списку небезпечних.

Якщо такі порушення повторюються неодноразово, то штраф буде більшим – від 340 до 510 грн, а для посадових осіб – до 1020 грн.

Якщо буде заподіяно будь-яку шкоду здоров'ю чи майну людини, то призначаються матеріальні штрафи у розмірі 1700 – 3400 грн або 3400 до 5100 гривень для посадової особи. При цьому собаку можуть конфіскувати.

Утримуючи собаку, її господар має знати і розуміти не тільки свої права але й обов’язки і усвідомлювати необхідність їх узгодження з правами та свободами інших людей. Не дотримуючись цих принципових положень, порушуючи відповідні права поводження з собаками, ставлячи життя і здоров’я інших людей в небезпеку, господар собаки порушує свій конституційний обов’язок. Пам’ятаймо друзі – ми відповідальні за тих, кого приручили.

 
 
Общество Собаки
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