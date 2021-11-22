Общество

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 12:26201

Удар по серцю: вплив COVID-19 на серцево-судинну систему

Коронавірусна хвороба COVID-19 впливає на організм людини з різних сторін. І хоча у першу чергу йдеться про вплив на дихальні шляхи, серцево-судинна система також перебуває під прицілом COVID-19.

Вже відомо, що пацієнти, які до інфікування COVID-19, мали проблеми із серцево-судинною системою, є більш вразливими до тяжкого перебігу коронавірусної хвороби чи смерті. Водночас, часто проблеми із серцево-судинною системою розвиваються  у пацієнтів через COVID-19, які до цього їх не мали.  

Дослідження свідчать, що проблеми із серцево-судинною системою виникають у близько 20% госпіталізованих хворих на COVID-19. 

Зокрема, захворювання спричиняє ушкодження міокарда і порушення функції серця. Йдеться про вплив на серцевий м’яз, що спричиняє запалення міокарда, а у важких випадках – утворює навіть рубці.  Окрім того, запалення міокарда може спричиняти так званий «цитокіновий шторм». Останній – потенційно летальна реакція імунної системи. 

Наразі ще тривають дослідження щодо того, як саме коронавірусна інфекція спричиняє розвиток  міокардиту та є частою причиною серцевої недостатності. 

До прикладу, якщо у хворого є запалення легень, то правий шлуночок серця (одна із чотирьох камер серця) повинен працювати більш інтенсивно, щоб доставити кров до легень. Як наслідок, COVID-19 може спричинити правосторонню серцеву недостатність. 

Також коронавірусна хвороба може викликати запалення в оболонці кровоносних судин, які транспортують кров по всьому тілу. Це може призвести до утворення тромбів та підвищенню ризику ішемії  чи інсульту, зменшенню рівню кисня в крові. Більше про тромбоз під час COVID-19 читайте за посиланням

Окрім того, під час зниження рівню кисня в крові (коли сатурація падає дуже низько) серцевий м’яз більше не отримує достатньо його від легень, відбувається подальше пошкодження серця. 

Єдиною можливістю уникнути тяжкого перебігу коронавірусної хвороби та смерті є вакцинація. Саме вакцинація рятує життя від вірусу, який призводить до пошкодження  різних  систем та органів людини. Знайти найближчий пункт щеплення можна за посиланням: https://vaccination.covid19.gov.ua/list.

За матеріалами пресслужби Міністерства охорони здоров'я

 
 
 
Общество
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