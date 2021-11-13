Як знайти сімейного лікаря та укласти декларацію на Сумщині: алгоритм Сімейний лікар, терапевт і педіатр для дітей — перший і основний лікар для пацієнта. До нього варто звертатися за перших проблем із самопочуттям та на регулярній основі, для піклування про власне здоров’я. В Україні зараз є майже 14 000 лікарів, з якими ще можна укласти декларацію. Як їх знайти у Сумській області та укласти декларацію?

У Сумській області працюють 512 сімейних лікарів, терапевтів та педіатрів, які ще можуть набирати пацієнтів та укладати з ними декларацію. Про це свідчать дані електронної системи охорони здоров’я.

Всього на Сумщині працює 728 лікарів первинки, з яких 216 уже набрали ліміт декларацій.

На сьогодні вже понад 930 тисяч жителів Сумської області обрали сімейного лікаря, терапевта або педіатра у 92 закладах первинки.

Як знайти сімейного лікаря, терапевта чи педіатра у Сумській області?

Зайти на дашборд “ Електронна карта місць надання первинної медичної допомоги” — https://bit.ly/30shoGq . На ньому можна знайти інформацію про кількість закладів первинки, які надають медичну допомогу пацієнтові. Та лікарів, з якими ще можна укласти декларацію. У фільтрах обрати область, тип населеного пункту або ввести в полі пошуку назву населеного пункту. Якщо відома назва конкретного медичного закладу, слід обрати його у фільтрі “Надавач послуг”. У таблиці під картою з’явиться перелік амбулаторій та їх контакти. Можна також натиснути на потрібну амбулаторію або обирати з лікарів. У таблиці праворуч карти є список усіх лікарів первинки, які приймають у конкретному закладі. Там також вказана кількість декларацій, які вже має цей лікар, та їх ліміт. Тобто якщо навпроти прізвища стоїть галочка, то лікар вже набрав оптимальну кількість пацієнтів, якщо стрілочка вгору, то ще ні. Лікарі, які мають свою приватну практику або працюють в приватних медзакладах, теж можуть укладати декларації з пацієнтом . Щоб знайти їх, потрібно обрати на дашборді форму власності закладу — приватна або ФОП. Подати декларацію можна до лікаря, навпроти прізвища якого на дашборді стоїть стрілочка вгору. Після того, як лікар обраний, варто зателефонувати у заклад на реєстратуру та уточнити інформацію щодо вільних місць. Часом лікарі первинки працюють на пів ставки, тому набирають менше пацієнтів, ніж передбачає ліміт.

У лікарів первинки існують ліміти на кількість укладених декларацій. Вони потрібні для того, щоб лікар міг надавати якісну медичну допомогу кожному пацієнтові. Для терапевта лімітом є 2 000 декларацій, для сімейного лікаря — 1 800, для педіатра — 900.

Що робити, якщо вам відмовляють у підписанні декларації з обраним лікарем, який ще набирає пацієнтів? Слід звернутися до керівника закладу за поясненням.

Якщо лікаря обрати неможливо, пацієнт має право звернутися до місцевого департаменту охорони здоров’я та НСЗУ за роз’ясненнями щодо можливості реалізувати право на вибір лікаря.

Тим, хто вперше планує укласти декларацію з лікарем або збирається обрати іншого лікаря, при собі потрібно мати:

● оригінал паспорта або іншого документа, що посвідчують особу пацієнта та/або його законного представника;

● оригінал реєстраційного номеру облікової картки платника податків;

● свідоцтво про народження дитини, якщо потрібно укласти декларацію для дитини.

Лікар заповнює декларацію в електронній формі та обов'язково має її роздрукувати, щоб пацієнт перевірив дані. Якщо декларація не містить помилок, необхідно підписати два примірники. Один примірник залишається пацієнтові, інший — у медичному закладі. Дуже важливо перед тим, як підписати декларацію, перевірити усю внесену інформацію. Та при виявленні помилок одразу їх виправити.

Оберіть свого сімейного лікаря та укладіть з ним декларацію! Адже сімейний лікар ваш провідник у медичний системі. До нього варто звертатися при перших проблемах зі здоров’я. Лікар проводить огляд, дає направлення на безоплатну діагностику та аналізи. За потреби лікар дасть направлення до вузькоспеціалізованого фахівця.

Не зволікайте і подбайте про своє здоров'я вже сьогодні, обравши свого сімейного лікаря!