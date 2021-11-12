Відстороненим антиваксерам не платитимуть ні зарплати, на лікарняних

Допомоги за лікарняними листками не надаються працівникам, яких було відсторонено від роботи через відмову або ухилення від обов’язкового профілактичного щеплення проти гострої респіраторної хвороби COVID-19. Виплата не здійснюється за ті дні тимчасової непрацездатності, які збігаються з днями відсторонення від виконання обов’язків, оскільки в період відсторонення від роботи з припиненням виплати заробітної плати факт втрати заробітку через хворобу або травму відсутній.
Однак допомоги по вагітності та пологах є окремим видом матеріального забезпечення та надаються за кошти ФССУ за весь час перебування жінки у декретній відпустці. Право на таку відпустку настає з 30 тижнів вагітності попри перебування у відпустках інших видів, зокрема без збереження заробітної плати. Тож у разі формування е-лікарняного по вагітності та пологах, застрахована особа набуває права на декретну відпустку та відповідну допомогу за рахунок коштів Фонду соціального страхування України незалежно від того, чи було її відсторонено. Нагадаємо, у жовтні потреба у видатках Фонду на лікарняні, декретні і страхові виплати перевищила надходження на понад 2,1 мільярда гривень. Це призводить до затримок у фінансуванні матеріального забезпечення, однак усі допомоги виплачуються Фондом у повному обсязі. Слідкувати за станом виплат декретних допомог можна онлайн: https://t.me/socialfund.
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20.10.2021 № 1096, з 08 листопада керівники державних органів (державної служби), підприємств, установ та організацій мають забезпечити відсторонення від роботи працівників, щодо яких визначена обов’язковість профілактичних щеплень проти СOVID-19, і які відмовились або ухиляються від їх проведення. Виключенням є особи, які мають абсолютні протипоказання до проведення такого щеплення та надали відповідний медичний висновок.
Нагадаємо, перелік професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов’язковим профілактичним щепленням, визначено наказом МОЗ від 04.10.2021 № 2153. Так, на період дії карантину обов’язковим профілактичним щепленням від COVID-19 підлягають працівники:
▪ центральних органів виконавчої влади та їх територіальних органів;
▪ місцевих державних адміністрацій та їх структурних підрозділів;
▪ закладів вищої, післядипломної, фахової передвищої, професійної (професійно-технічної), загальної середньої, у тому числі спеціальних, дошкільної, позашкільної освіти, закладів спеціалізованої освіти та наукових установ незалежно від типу та форми власності.
Наказом МОЗ від 01.11.2021 № 2393 (набуває чинності 09 грудня) до цього переліку було також додано співробітників:
▪ підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади;
▪ установ і закладів, що надають соціальні послуги, закладів соціального захисту для дітей, реабілітаційних закладів;
▪ підприємств, установ та організацій, включених до Переліку об’єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04.03.2015 № 83.
Вакцини проти COVID-19 критично важливі для стримування пандемії у поєднанні з ефективним тестуванням та застережними заходами, що вже застосовуються.