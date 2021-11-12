Общество

Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 14:27503

Мамографія рятує жінок!

Рак грудей – найпоширеніший рак у жінок. Основна біда полягає в тому, що дуже багато пацієнток звертаються до лікаря вже на пізніх стадіях захворювання, коли шанси на повне одужання зменшуються.

Суть ранньої діагностики раку молочних залоз у тому, що виявлені на початкових стадіях пухлини успішно лікуються і відсоток виживання після проведеного лікування дуже високий. Зверніть увагу, що у новоутворення у молочних залозах у багатьох випадках протікають безсимптомно і ніяк не турбують жінку.

Мамографія-це ефективний метод виявлення новоутворень у грудних залозах.

Що ж є цей метод?

Мамографія – це рентгенівське обстеження молочних залоз, за допомогою якого можна виявити пухлину грудей на ранній стадії, навіть ту, яку не вдається виявити лікарю-мамологу пальпацією.
Кому потрібна мамографія?
За відсутності скарг та захворювань молочних залоз першу мамографію рекомендується виконувати після 40 років. Також рекомендується проводити це дослідження одноразово у віці з 35 до 40 років. З 40 до 50 років необхідно проводити обстеження один раз на два роки. Після 50 років- щороку.

Як підготуватися до мамографії?

- Плануйте перевірку на період, коли ваші груди менш чутливі, в першу фазу менструального циклу, з 6 по 12 день від початку місячних. Візьміть із собою данні всіх попередніх досліджень щоб рентгенолог міг порівняти їх з новими знімками. У день обстеження не користуйтеся дезодорантами, антиперспірантами, кремами чи парфумами під пахви та на груди.

- Безкоштовно
- Без попереднього запису
- За Е-направленням від сімейного лікаря або лікаря-спеціаліста.
- Процедура безболісна 10 хвилин

м.Суми, вул.Привокзальна, 31 (рентгенкабінет),
тел.:0542 700-462
onko.sumy.ua

Общество
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